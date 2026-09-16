ETV Bharat / state

বিশ্ব অ’জন দিৱস: জীৱজগতক ছাতিৰ দৰে আৱৰি থকা স্তৰতেই মহাবিপদ

১৯৮০ৰ দশকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অজ'ন ছিদ্ৰৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধৰা পৰিছিল । কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্ৰ)ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাৰ মন্তব্য় কি?

World Ozone Day 2026: The Danger-What is Threatening Our Umbrella ?
বিশ্ব অ’জন দিৱস: জীৱজগতক ছাতিৰ দৰে আৱৰি থকা স্তৰতেই মহাবিপদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 1:48 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : অ’জন স্তৰ তথা ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে আজি 'বিশ্ব অ’জন দিৱস' পালন কৰা হৈছে । জীৱকূলক ৰক্ষা কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰতিবছৰে ১৬ ছেপ্টেম্বৰত এই দিৱস পালন কৰি আহিছে ।

অ’জন গেছে পৃথিৱীৰ জীৱজগতক এটা ছাতিৰ দৰে আৱৰি আছে ৷ এই স্তৰটোৱে সূৰ্যৰ পৰা নিৰ্গত অপকাৰী অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱে জীৱকূলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে । পিছে এই ছাতি সদৃশ স্তৰটোতেই ছিদ্ৰ হৈছে । এই স্তৰটোৰ যদি আৰু অধিক অৱক্ষয় হয় তেতিয়া জীৱকূলৰ বাবে ভয়াবহ বিপদৰ সংকেত কঢ়িয়াই আনিব । এই ছিদ্ৰ হোৱাৰ আঁৰত কিন্তু মানুহৰ অৱদানো কম নহয় ।

এই স্তৰটোৱে সূর্যৰ পৰা অহা অপকাৰী অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ অধিকাংশ শোষণ কৰি চকু, ছালৰ ৰোগকে ধৰি উদ্ভিদৰ বিভিন্ন ৰোগৰ লগতে জীৱকূলৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে ৷ বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বই যুদ্ধ-বিগ্ৰহ, ভূ-ৰাজনৈতিক মেৰুকৰণ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দৰে জটিল প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুঁজাৰ সময়তে অজ'ন ছিদ্ৰৰ ক্ৰমান্বয়ে ঘটা নিৰাময় বা মেৰামতি যাত্ৰা মানৱ জাতিৰ বাবে এক আশাৰ কিৰণ হিচাপে থিয় দিছে ।

বিশ্ব অ’জন দিৱস: জীৱজগতক ছাতিৰ দৰে আৱৰি থকা স্তৰতেই মহাবিপদ (ETV Bharat Assam)

বিজ্ঞানৰ ইতিহাসত এই সফলতা কেৱল এক পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় জয় নহয়, বৰঞ্চ ই হৈছে মানৱীয়তা, গোলকীয় ঐক্য আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰতি থকা আমাৰ সৰ্বজনীন দায়িত্ববোধৰ এক বিৰল নিদৰ্শন । মানৱীয় প্ৰমূল্য আৰু বিশ্বজনীন সংহতিৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই যাত্ৰাক সামূহিক স্বাৰ্থৰ জয় বুলিব পাৰি । ১৯৮০ৰ দশকত যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে অজ'ন ছিদ্ৰৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধৰা পৰিছিল, তেতিয়া কোনো এখন নিৰ্দিষ্ট দেশে নিজৰ লাভ-লোকচানৰ কথা ভবা নাছিল । কাৰণ সূৰ্যৰ মাৰাত্মক অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিয়ে কোনো ভৌগোলিক সীমা বা ধনী-দুখীয়াৰ প্ৰভেদ নামানে ।

ইয়াৰ পৰিণতিত হ'ব পৰা দুৰাৰোগ্য ৰোগ আৰু খাদ্য শস্যৰ ধ্বংসলীলাৰ পৰা সমগ্ৰ মানৱ জাতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশে একগোট হৈ থিয় দিছিল । ১৯৮৭ চনৰ মণ্ট্ৰিয়েল ঘোষণাপত্ৰত বিশ্বৰ সকলো দেশে স্বাৰ্থপৰতাৰ বিপৰীতে একতাৰ যুঁজে প্ৰমাণ কৰে যে মানৱতাৰ সংকটত সমগ্ৰ পৃথিৱীখন এক পৰিয়াল । সেই একতাৰ গৌৰৱেৰে ১৬ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত বিশ্বই পালন কৰিছে 'বিশ্ব অজ'ন দিৱস'।

এই দিৱস হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ জীৱজগতৰ সুৰক্ষা কৱচ । অজ'ন স্তৰটোৰ মেৰামতি আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে গোলকীয় প্ৰচেষ্টাৰ এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী । ১৯৮৭ চনৰ এই বিশেষ দিনটোতে আন্তৰ্জাতিকভাৱে মণ্ট্ৰিয়েল ঘোষণাপত্ৰ স্বাক্ষৰিত হৈছিল । সেইবাবেই আজি পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ অজ'ন ছিদ্ৰটো ক্ৰমান্বয়ে নিৰাময় বা মেৰামতিৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ।

এই বিষয়ে বাখ্যা কৰি কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় (স্বতন্ত্ৰ)ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই কয়,"আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে, আপোনালোকে যদি ইলেকট্ৰিকেল ৱেল্ডিং মেচিন বা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ এটাৰ কাষেৰে যায় তেতিয়া কেঁচা মাছৰ গোন্ধ এটা পাব । এই গোন্ধটো হ'ল অ'জন গেছৰ । যদিও সেই গোন্ধটো বেয়া লাগে, সি ডাঙৰ কাম এটা কৰি আছে । ইয়াক পৃথিৱীৰ সুৰক্ষা কৱচ বা ছাতি বুলি কোৱা হয় । কাৰণ ই সূৰ্যৰ পৰা অহা মাৰাত্মক অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিসমূহ শোষণ কৰি লয় । যদি এই স্তৰটোৱে অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি পোনপটীয়াকৈ পৃথিৱীত পৰিবলৈ নিদিয়ে । ফলত মানুহৰ ছালৰ কৰ্কট ৰোগ, চকুৰ ছানি পৰা ৰোগ, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰো ক্ষতি কৰিব পাৰে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, " ১৯৭৫ চন মানৰ পৰা বিজ্ঞানীসকলে লক্ষ্য কৰিলে যে আমাৰ এই ছাতিটোত এটা ফুটা বা ছিদ্ৰ ওলাইছে যাক অ'জন হোল'বুলি কোৱা হয় । বিজ্ঞানীকসকলে ইয়াৰ কাৰণো উলিয়াইছিল । আমি এচি, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত শীতলীকৰণ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ফ্ৰেয়ন নামৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, বেছিভাগ স্প্ৰে’ কৰা চেণ্ট আদিত ব্যৱহাৰ কৰা চলভেণ্ট আদি ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰ'কাৰ্বন জাতীয় ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰে গৈ অ'জন স্তৰৰ ক্ষতিসাধন কৰে । এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ ফলতেই এণ্টাৰ্কটিকাত অ'জন স্তৰত ফুটা ওলাইছিল । মানৱ জাতিৰ কাৰণে এক সংকট উদ্ভৱ হৈছিল; কিন্তু এই সংকট বিশ্ববাসীয়ে নিৰসন কৰা উপায় উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল । সেয়েহে অ'জন স্তৰৰ ছিদ্ৰ নিৰাময়ৰ বাৰ্তাটো এক মানৱতাৰ জয় বুলি ক'ব পাৰি ।"

উন্নত দেশসমূহত ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ, এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ আদিত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰায় ৯৯% অজ'ন ক্ষয়কাৰী পদাৰ্থৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হৈছে । অৱেশ্যে ভাৰতত এতিয়াও সম্ভৱ হোৱা নাই বুলি সহকাৰী অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই কয় ।

তেওঁ পুনৰ কয়, "যদি আমি পৃথিৱীখনক এটা ঘৰ বুলি ভাবো তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব পাৰো যে আমি সকলোৱে আমাৰ ঘৰখনৰেই ক্ষতিসাধন কৰি আছো । এটা দিৱস পাতিলেই শেষ নহয় । সৰু সৰু কামৰ জৰিয়তে আমি ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াব পাৰো । "

সহকাৰী অধ্যাপক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই কয় যে বিজ্ঞানে যেতিয়া ধৰা পেলাইছিল যে মানুহৰ কিছুমান বিশেষ কামৰ বাবে আকাশৰ সুৰক্ষা কৱচখন ধ্বংস হৈছে, তেতিয়া মানৱ সমাজে বিজ্ঞানৰ সেই সতৰ্কবাণীক অন্ধবিশ্বাস বা অৱহেলাৰ চকুৰে চোৱা নাছিল । বৰঞ্চ বিজ্ঞানৰ সত্যক গ্ৰহণ কৰি বিশ্বৰ নীতি-নিৰ্ধাৰকসকলে মানৱীয় কল্যাণৰ বাবে তাক প্ৰয়োগ কৰিলে ।

বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান সংস্থা আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অজ'ন স্তৰটো বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । যদি এই ধাৰা অব্যাহত থাকে, তেন্তে ২০৪০ চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ বেছিভাগ অংশত ২০৪৫ চনৰ ভিতৰত আৰ্কটিকত আৰু ২০৬৬ চনৰ ভিতৰত এণ্টাৰ্কটিকাৰ ওপৰত অজ'ন ছিদ্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে মেৰামতি হৈ ১৯৮০ চনৰ পূৰ্বৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব ।

বিজ্ঞানীসকলৰ মতে, অজ'ন স্তৰত প্ৰকৃততে কোনো ভৌতিক ফুটা বা গাত হোৱা নাই। আচলতে মানৱ নিৰ্মিত কিছুমান বিশেষ ৰাসায়নিক গেছৰ প্ৰভাৱত এই স্তৰটো ক্ৰমান্বয়ে পাতল হৈ পৰিছে, যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষাত অজ'ন ছিদ্ৰ বুলি কোৱা হয়। বহুকেইটা কাৰণত অজ'ন স্তৰত ছিদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

বৈজ্ঞানিকসকলে প্ৰকাশ কৰা মতে, অজ'ন স্তৰ ধ্বংস কৰাৰ আটাইতকৈ প্ৰধান কাৰক হৈছে চিএফচি গেছ । পূৰ্বতে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ, এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ, কুলিং চিষ্টেম, প্লাষ্টিক ফ’ম প্ৰস্তুতকৰণ আৰু স্প্ৰে' কেন আদিত এই গেছ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।

অগ্নি নিৰ্বাপক সঁজুলিত ব্যৱহৃত হিলন গেছ আৰু খেতি পথাৰত কীটনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা মিথাইল ব্ৰ’মাইডেও অজ'ন স্তৰৰ তীব্ৰ ক্ষতি কৰে । গাড়ী-মটৰৰ ধোঁৱা, কল-কাৰখানা আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা নাইট্ৰাছ অক্সাইডো অজ'ন ক্ষয়ৰ এক অন্যতম কাৰণ ।

যেতিয়া চিএফচি গেছ আৰু অন্যান্য ক্ষতিকাৰক গেছসমূহ বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰলৈ উৰি যায়, তেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰৰ সংস্পৰ্শত আহি এইবোৰ ভাঙি যায় আৰু ক্ল'ৰিন আৰু ব্ৰ'মিন পৰমাণু মুক্ত কৰে । এই ক্ল'ৰিনৰ মাত্ৰ এটা পৰমাণুৱে অজ'নৰ প্ৰায় ১ লাখ অণু ধ্বংস কৰিব পাৰে । এণ্টাৰ্কটিকা অঞ্চলৰ অত্যাধিক ঠাণ্ডা বতৰ আৰু তাত সৃষ্টি হোৱা বিশেষ ধৰণৰ মেৰুমণ্ডলীয় মেঘে ক্ল'ৰিন গেছক অজ'ন স্তৰ ধ্বংস কৰিবলৈ অধিক সক্ৰিয় কৰি তোলে। সেইবাবেই এণ্টাৰ্কটিকাৰ আকাশত অজ'ন ছিদ্ৰ আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ হৈ দেখা দিছিল ।

১৯৮০ৰ দশকত বিজ্ঞানীসকলে পোনপথমবাৰৰ বাবে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে এণ্টাৰ্কটিকাৰ ওপৰত অজ'ন স্তৰটো পাতল হৈ পৰিছে । ইয়াৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ১৯৯৪ চনত ১৬ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোক বিশ্ব অজ'ন দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰে যাতে বিশ্বজুৰি ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় ।

এই যাত্ৰাত ভাৰতেও এক অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছে । ১৯৯২ চনত মণ্ট্ৰিয়েল ঘোষণাপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছৰে পৰা ভাৰত চৰকাৰে বৈপ্লৱিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বিশেষকৈ ২০১৯ চনত আৰম্ভ কৰা ইণ্ডিয়া কুলিং একচন প্লেন আৰু ২০২৩ চনৰ সেউজ কৌশলৰ অধীনত ক্ষতিকাৰক গেছৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এক সুনিৰ্দিষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:বাঁহতেই যেন জীৱনৰ সাহ ! বাঁহশিল্পৰ দ্বাৰা পেটৰ ভাত মোকলাইছে মৰিগাঁও গছৰাবাৰীৰ প্ৰায় ২০০ পৰিয়ালে

চিপচিপ বৰষুণ, মেঘৰ লুকাভাকুত মুগ্ধ পৰ্যটক : ডিমা হাছাওলৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন আৰম্ভ

TAGGED:

বিশ্ব অ’জন দিৱস
ইটিভি ভাৰত অসম
বেঙুনীয়া ৰশ্মি
MONTREAL PROTOCOL
WORLD OZONE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.