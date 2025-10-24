হলৌ বান্দৰৰ চাৰিটা পৰিয়ালক সংৰক্ষণৰ বাবে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সংকল্প

হলৌ বান্দৰৰ চাৰিটা পৰিয়ালক সংৰক্ষণৰ বাবে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সংকল্প
আজি বিশ্ব হলৌ দিৱস । কি কৰিলে বাৰেকুৰিৰ ৰাইজে জানো আহক ৷
Published : October 24, 2025 at 8:30 PM IST
তিনিচুকীয়া: আজি বিশ্ব হলৌ দিৱস । বিশ্বৰ বিলুপ্তপ্ৰায় এই প্ৰজাতিৰ বান্দৰৰ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰতিবছৰে পালন কৰি অহা হৈছে এই দিৱস । আজিৰ এই বিশেষ দিনটোতেই এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে হলৌৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিলে এক পদক্ষেপ । অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এই বন্য় প্ৰাণীবিধৰ ভৱিষ্য়তৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে ৰাইজে কৰিলে এই কাম ।
তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ ২১ খন গাঁৱৰ সাধাৰণ জনতাৰ স’তে আনন্দ ফুৰ্তিৰে বাস কৰি আহিছে হলৌ বান্দৰে ৷ বাৰেকুৰি অঞ্চলটো হলৌ বান্দৰৰ কাৰণেই পৰ্যটনৰ এক কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ প্ৰতিবছৰে বাৰেকুৰিলৈ হলৌ বান্দৰৰ লগতে দেশী-বিদেশী আলহী পক্ষী চাবলৈ আগমন ঘটে শ শ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ ৷ সেই বাৰেকুৰিতে আজি উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব হলৌ দিৱস ।
২০১৫ চনৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ লাইচেষ্টাৰত ২৪ অক্টোবৰৰ দিনটোত উদযাপন কৰি অহা হৈছে বিশ্ব হলৌ দিৱস । সেইমৰ্মে হলৌ উদ্যানখ্যাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰিতো ২০১৭ চনৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে এই দিৱস ৷ শুকুৰবাৰে বাৰেকুৰিৰ তৰাজান-ডেংকা সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ খেলপথাৰত বাৰেকুৰি পৰিৱেশ-পৰ্যটন উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত তৰাজান-ডেংকা সন্মিলিত যুৱ সংঘ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব হলৌ দিৱস ।
হলৌ বান্দৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :
পুৱা বাৰেকুৰি পৰিৱেশ-পৰ্যটন উন্নয়ন সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতি সত্যজিৎ দুৱৰাই । তৰাজান-ডেংকা সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতি পবিত্ৰ দুৱৰাই ৷ তাৰ পাছতে বিভিন্ন কাৰণত মৃত্যু হোৱা বাৰেকুৰিৰ হলৌ বান্দৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মাঘেশ্বৰ বড়া আৰু উপদেষ্টা কমলেশ্বৰ চেতিয়াই ।
মেহগনি গছ পুলি বিতৰণ :
আনহাতে এই অনুষ্ঠানটোতেই প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আদৰ্শ চাহ খেতিয়ক গিৰিশ চেতিয়াই । তাৰ পাছতে পৰিবেশকৰ্মী মোহিত চুতীয়া আৰু অলিপ মৰাণৰ নেতৃত্বত যজ্ঞোখোৱা গাঁৱত হলৌ বান্দৰ নিৰিক্ষণ কৰাৰ লগতে কল খাবলৈ দিয়া হয় । শেষত আদৰ্শ খেতিয়ক ধনীৰাম চেতিয়া, তিনিচুকীয়া বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ প্ৰাধিকাৰী বিষয়া বিবিশন টকবী, বাৰেকুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ সভাপতি মানৱ চুতীয়া, সম্পাদক গগন চুতীয়া, মৰাণ স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ সদস্য অচ্যুত মৰাণ, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি দেৱজিৎ চুতীয়া, স্থানীয় গাঁওপ্ৰধান, ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ উপস্থিতিত এখন সজাগতামূলক সভা আয়োজন কৰি স্থানীয় লোকসকলক উন্নত প্ৰজাতিৰ কল গছৰ পুলি (G-9), মধুৰিআম গছৰ পুলি আৰু মেহগনি গছৰ পুলি বিতৰণ কৰা হয় ৷
পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠিছে বাৰেকুৰি :
আগন্তুক দিনসমূহত হলৌবান্দৰ, চৰাই-চিৰিকটি তথা জীৱকূলৰ খাদ্যৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ লগতে বাৰেকুৰিত সেউজ পৰিবেশ গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই গছপুলি বিতৰণ কৰা হয় । বিশ্ব হলৌ দিৱস সন্দৰ্ভত বাৰেকুৰি পৰিৱেশ-পৰ্যটন উন্নয়ন সমিতিৰ উপদেষ্টা কমলেশ্বৰ চুতীয়াই কয়, “বিশ্ব হলৌ দিৱস আমি বিগত কেইবাটাও বছৰে আয়োজন কৰি আহিছো । এই বিশ্ব হলৌ দিৱস উদযাপন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আমি আগন্তুক দিনসমূহত যাতে বাৰেকুৰিৰ হলৌবান্দৰখিনি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰো,তাৰ লগতে এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰো তাৰে এক চেষ্টা কৰিছো । ইতিমধ্যে বাৰেকুৰিৰ হলৌ বান্দৰৰ লগতে পক্ষীবিল হিচাপে পৰিচিত মটাপুং মাগুৰি বিলৰ শ শ আলহী পক্ষীক কেন্দ্ৰ কৰি বাৰেকুৰি এক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠিছে ।"
অসম গৌৰৱ বঁটা বাৰেকুৰিলৈ :
বিগত বৰ্ষত বাৰেকুৰিৰ হলৌ বান্দৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ লগতে বাৰেকুৰিয়ে লাভ কৰিছে অসম গৌৰৱ বঁটা । গতিকে আশা কৰা হৈছে যে আগন্তুক দিনসমূহত বাৰেকুৰিক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ।
হলৌ বান্দৰৰ চাৰিটা পৰিয়াল :
ইফালে পৰিবেশকৰ্মী মোহিত চুতীয়াই কয়,“বৰ্তমান আমাৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলটোত হলৌ বান্দৰৰ চাৰিটা পৰিয়াল আছে । চাৰিটা পৰিয়ালত ২১ টা হলৌ বান্দৰে বাস কৰি আছে । দুখৰ বিষয় যে ২২ অক্টোবৰত এটা হলৌ বান্দৰৰ পোৱালিৰ মৃত্যু হয় । এতিয়া গছ-গছনিৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে, খাদ্যৰ সংকট হৈছে । গতিকে মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহিলে উপায় নোহোৱা হৈছেগৈ । সেয়েহে আমি এতিয়া এক সেউজ পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ লগতে খাদ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ফলমূলৰ গছৰ পুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব ।”
ইফালে, নগাঁৱৰ ভাগ্যদেৱী ফুকন নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে হলৌবান্দৰ পৰিদৰ্শন কৰি কয় , “আমি কৃষিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছো । আজি বিশ্ব হলৌ দিৱস উপলক্ষে আমি হলৌ বান্দৰ চাবলৈ আহিছো । বহুত ভাল লাগিছে । আশা কৰিছো বাৰেকুৰি অঞ্চলটো বিশ্বত জিলিকি ৰোৱাৰ লগতে হলৌবান্দৰ সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকক ।"