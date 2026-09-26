ETV Bharat / state

ধুবুৰীত বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস পালন: পৰিৱেশ সুৰক্ষিত মানে মানৱ জাতি সুৰক্ষিত

২০১১ চনৰ পৰা ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো প্ৰতি বছৰে বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে ৷

World Environmental Health Day 2026
ধুবুৰীত বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস পালন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : আজি বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস । প্ৰতি বছৰে ২৬ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোতে পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস । আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কেনেধৰণে প্রভাব পেলায়, সেই বিষয়ে মানুহক সজাগ কৰা তোলাই এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য ।

২০১১ চনৰ পৰা ২৬ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত প্ৰতি বছৰে এই দিৱস পালন কৰা হৈ আহিছে ৷ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বায়ু, পানী আৰু মাটিৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰি এক নিৰাপদ আৰু সুস্থ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ বাবেও এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷

ধুবুৰীত বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস পালন (ETV Bharat Assam)

দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ লগতে ধুবুৰীটো পালন কৰা হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস ৷ ধুবুৰীৰ একাংশ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, সমাজ সচেতকৰ আহ্বানত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে ৷

প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মেহতাব উদ্দিন আহমেদে কয়, "বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস উপলক্ষে সকলোৱে পৰিৱেশ চাফ-চিকুণ কৰি ৰাখি পৰিৱেশ সুস্থ ৰখাৰ বাবে মনোনিৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷"

আনহাতে ধুবুৰীৰ সমাজ সচেতক দীপংকৰ মজুমদাৰে বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস সন্দৰ্ভত কয়,"পৰিৱেশ আৰু স্বাস্থ্য দুয়োটাই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । পৰিৱেশ প্ৰদূষিত হ'লে মানৱ জীৱনৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন নাগৰিক সচেতন হ'ব লাগিব আৰু কাৰখানা, ইটাভাতাৰ ধোঁৱাই যাতে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব । প্লাষ্টিক বা পলিথিনমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাইজে আগৱাঢ়ি অহাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷"

ধুবুৰীৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী প্ৰণৱাশীষ ৰয়ে কয়, "মানৱ জগত, প্ৰাণী জগত সকলোখিনি জীয়াই আছে পৰিৱেশৰ ওপৰত । পৰিৱেশ যদি ভাল হয় তেতিয়া গোটেই মানৱ জাতি, প্ৰাণী জীয়াই থাকিব পাৰিব । পৰিৱেশ সুস্থ ৰখাৰ দায়িত্ব প্ৰতিটো মানৱ জাতিৰ ওপৰতে আছে । সেয়ে ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ লগতে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কাম কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷"

লগতে পঢ়ক:ডুচেন মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি: এটা বেজীৰ দাম ২৬ কোটি, বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশু

TAGGED:

বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস
ধুবুৰী
বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস ২০২৬
ETV BHARAT ASSAM
WORLD ENVIRONMENTAL HEALTH DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.