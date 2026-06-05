হাতী বন্ধুৰ প্ৰচেষ্টাত হেৰোৱা মৰ্যাদা ঘূৰাই পালে টকলা হৈ পৰা এখন পাহাৰে
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কি বাতত প্ৰশংসিত হৈছিল হাতী বন্ধু ।
Published : June 5, 2026 at 3:02 PM IST
ৰকিবুল ওৱাহিদ
নগাঁও: আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস । পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত বহুতে গছপুলি ৰোপণ কৰে, সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰি একাংশই নিজকে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী অথবা পৰিৱেশ কৰ্মী বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা নকৰাও নহয় । কিন্তু কেৱল প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যৰ বিপৰীতে এটা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনে নীৰৱে চলাই অহা এক সেউজ বিপ্লৱে এখন টকলা পাহাৰক হেৰোৱা মৰ্যাদা ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী, অসাধু চক্ৰৰ দৌৰাত্ম্যত এটা সময়ত এখন সুন্দৰ সেউজীয়া পাহাৰ হৈ পৰিছিল সম্পূৰ্ণ টকলা । নগাঁও-কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৰ হাতীখুলি ৰংহাং পাহাৰখনে এতিয়া ঘূৰাই পাইছে হেৰোৱা মৰ্যাদা ।
হাতী বন্ধু নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনটোৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক প্ৰদীপ ভূঞা আৰু ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰাই প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ লগতে হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মৃতপ্ৰায় হাতীখুলি ৰংহাং পাহাৰক পুনৰজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰচেষ্টা । য’ত আছিল স্থানীয় লোকৰ সহযোগ ।
প্ৰায় বিশ বছৰে গছশূন্য হৈ পৰা হাতীখুলি ৰংহাং পাহাৰখন বিগত প্ৰায় ৯ টা বছৰে সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে হাতী বন্ধু নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনটো । বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত, ভয়-ভাবুকিক নেওচি প্ৰায় ৮০০ বিঘা ভূমি সামৰা পাহাৰখনত ১৫,০০০ জোপাৰো অধিক গছ ৰোপণ কৰি পুনৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । ফলত পাহাৰখন কেৱল সেউজীয়া হোৱাই নহয়, জীৱ-জন্তুৰ বাবেও নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলীলৈ পৰিণত হৈছে ।
স্থানীয় লোক, যুৱক-যুৱতীৰ সহযোগত নিয়মিতভাৱে গছ ৰোপণ, যত্ন লোৱা আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰি অহাৰ ফলত সেউজীয়াৰে আবৃত হৈছে পাহাৰখন । প্ৰথমতে স্থানীয় লোকৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰি, চোৰাং কাঠ কটা বন্ধ কৰি আৰু পাহাৰখনক সুৰক্ষিত কৰি তোলাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল হাতী বন্ধু নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠনটোৱে ।
ক্ৰমান্বয়ে গছ ৰোপণৰ পিছত নিয়মিতভাৱে পানী যোগানকে আদি কৰি গছসমূহ লালন-পালনৰ ব্যৱস্থা কৰি পাহাৰখনক বৰ্তমান এক সেউজীয়া ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
- প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা :
হাতী বন্ধুয়ে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে কৰি অহা প্ৰচেষ্টা কেৱল স্থানীয় স্তৰতেই সীমাবদ্ধ নহয় । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’ত হাতী বন্ধুয়ে হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ প্ৰশংসা কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ধৰণৰ প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ আদৰ্শক উল্লেখ কৰি ইয়াক দেশৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাদায়ক বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
- পৰিৱেশ আৰু জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ :
হাতীখুলি ৰংহাং পাহাৰ অঞ্চলটো হাতীৰ প্ৰাকৃতিক গতিপথৰ সৈতে জড়িত । বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত হাতীয়ে মানুহৰ বসতি অঞ্চললৈ নামি আহি সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছিল । গছ ৰোপণৰ ফলত হাতীৰ খাদ্য আৰু আশ্ৰয় উপলব্ধ হোৱাত এই সংঘাত বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে বুলি স্থানীয় লোকে জনাইছে ।
বিগত প্ৰায় ৯ বছৰে এখন পাহাৰক পুনৰ সেউজীয়া কৰি তুলিবলৈ গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি হাতী বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক বিনোদ দুলু বৰাই ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, “সম্পূৰ্ণ টকলা হৈ পৰা পাহাৰখনত আমি গছৰোপণৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত প্ৰথমে আমি নানা ভয় ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছিলো । আজিও একাংশ অসাধু চক্ৰৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছো । কিন্তু প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাৰ বাবেই আমি এখোজো পিছুৱাই নাযাওঁ । পাহাৰখনত আমি গছপুলি ৰোপণ কৰি সংৰক্ষণ কৰাৰ ফলত আজি জীৱ-জন্তুৰ আশ্ৰয়স্থল হৈ পৰিছে । প্ৰকৃতিয়ে আমাক যিদৰে দিছে, প্ৰতিকৃতিকো আমি দিয়াৰ দায়িত্ব আছে । সেয়ে আমি প্ৰকৃতি সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব লাগিব ।”
শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা মতে, হাতীখুলি ৰংহাং পাহাৰখনত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই, সৰু সৰু জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ বৈচিত্ৰ্যও পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ।