বিশ্ব হস্তী দিৱসত উদ্বেগজনক তথ্য : ৬ বছৰত ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাতত ৬৬৯ লোকৰ মৃত্যু
অসম এতিয়াও হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্যতম । কি কৰিলে এই সংঘাত ৰোধ হ'ব ?
Published : August 12, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 8:25 PM IST
কুলগীতা সাউদ
গুৱাহাটী : আজি বিশ্ব হস্তী দিৱস । প্ৰতি বছৰে ১২ আগষ্টত বন্যহস্তীৰ সংৰক্ষণ, সুৰক্ষা আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান সংকট সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে এই দিৱস পালন কৰা হয় । এইবাৰৰ হস্তী দিৱসৰ মূল বাৰ্তা হৈছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰাৰ লগতে হাতীৰ পৰম্পৰাগত বাসস্থান আৰু হস্তীদণ্ডীসমূহ (Elephant Corridor) সুৰক্ষিত কৰা ।
বন্যহস্তীৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত কৰ্ণাটকৰ পিছতে অসম দ্বিতীয় স্থানত আছে । অসমৰ বিজেপি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই বিধানসভাত দিয়া এক তথ্য অনুসৰি ২০২৪ চনত হস্তী পিয়লত অসমত মুঠ ৫,৮৩৪ টা বন্যহস্তী থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে । কিন্তু ৰাজ্যখনত বনাঞ্চল ধ্বংস, বেদখল আৰু বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামৰ ফলত হাতীৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান ক্ৰমাৎ সংকুচিত হৈ অহাত হাতী-মানুহৰ সংঘাতে ভংয়কৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
৬ বছৰত হাতীৰ আক্ৰমণত ৬৬৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু
বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ২০২০ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত ৬৬৯ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । চলিত বৰ্ষত এতিয়ালৈ ৮ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । বছৰভিত্তিক এক তথ্য তলত দিয়া হ'ল-
এই তথ্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে ২০২৫ চনত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক আছিল । ইফালে চলিত বৰ্ষত নগাঁও জিলাত ২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে যোৰহাট, কোকৰাঝাৰ, কাৰ্বি আংলং, গোৱালপাৰা, ওদালগুৰি আৰু বাক্সাত এজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
সংঘাতপ্ৰৱণ জিলাত মৃত্যুৰ সংখ্যা উদ্বেগজনক
বিগত কেইটামান বছৰত শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, নগাঁও, গোৱালপাৰা, ওদালগুৰি আৰু বাক্সাত হাতী-মানুহৰ সংঘাত অধিক তীব্ৰতৰ হৈছে । তথ্য অনুসৰি জিলাভিত্তিক হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ এখন তালিকা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল-
৫ বছৰত ৪১৯ টা হাতীৰ মৃত্যু
কেৱল মানুহেই নহয়, হাতীও এই সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতিৰ বলি হৈছে । বিগত ৫ বছৰত ৰাজ্যত বিভিন্ন কাৰণত ৪১৯ টা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৫ (বৰ্তমানলৈ) হাতীৰ মৃত্যুৰ তথ্য তলত উল্লেখ কৰা হ'ল-
এই তথ্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে ২০২৫ চনত হাতীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাও সৰ্বাধিক আছিল ।
অৱশ্যে হাতীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে । স্বাভাৱিক মৃত্যু, অবৈধ চিকাৰ, ৰে'ল দুৰ্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, বিষক্ৰিয়া, আঘাত, হাতীৰ মাজত সংঘৰ্ষ, পানীত ডুবি মৃত্যু, বজ্ৰপাত আৰু অচিনাক্ত কাৰণত হাতীৰ মৃত্যু হৈছে ।
তথ্য অনুসৰি ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ ১৩৫ টা হাতীৰ স্বাভাৱিক কাৰণত মৃত্যু হৈছে । আনহাতে ৫৯ টা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ, ৩০ টা ৰে'ল দুৰ্ঘটনা, ১৩ টা বিষক্ৰিয়া আৰু ১১৬ চা হাতী অচিনাক্ত কাৰণত মৃত্যু হৈছে ।
বনাঞ্চল সংকুচিত হোৱাই সংঘাতৰ অন্যতম কাৰণ
বিশেষজ্ঞসকলে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ হিচাপে বনাঞ্চল ধ্বংস, হাতীৰ খাদ্যৰ অভাৱ আৰু হাতীৰ পৰম্পৰাগত চলাচলৰ পথত বিভিন্ন নিৰ্মাণকাৰ্যক চিহ্নিত কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত হাতী-মানুহৰ সংঘাত প্ৰশমনৰ বাবে বন বিভাগৰ সৈতে কাম কৰি অহা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ সংস্থা আৰণ্যকৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক তথা হাতী গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণ বিভাগৰ মুৰববী ডঃ বিভূতি প্রসাদ লহকৰে কয়, "গোৱালপাৰাত হাতী-মানুহৰ সংঘাত যথেষ্ট আছিল যদিও বিগত ২-৩ বছৰত বন বিভাগ আৰু বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান সময়ত বাক্সা, ওদালগুৰি, কামৰূপ গ্ৰাম্য, হোজাই, নগাঁও, শোণিতপুৰ, গোলাঘাট আদি জিলাবোৰত সংঘাত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে । বন ধ্বংস, হাতীৰ খাদ্যৰ অভাৱ, হস্তীদণ্ডীবোৰত পথ, ৰে'ল লাইন আদি নিৰ্মাণ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন এটা সমস্যা হৈছে যে এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ সহজে হাতী যাব নোৱাৰে ।"
৪০-৫০ শতাংশ হাতীৰ মৃত্যু সংঘাতৰ সৈতে জড়িত
ড৹ বিভূতি প্রসাদ লহকৰে লগতে কয়, "ৰাজ্যত হাতীৰ মৃত্যু বিভিন্ন কাৰণত হয় । তাৰ ভিতৰত ৪০-৫০ শতাংশ হাতীৰ মৃত্যু সংঘাতৰ বাবে হয় । বিশেষকৈ বনাঞ্চলৰ পৰা অহা হাতীবোৰে খেতি খাই তহিলং কৰাৰ ফলত বহু কৃষকে উপায়হীন হৈ খেতি বচাবলৈ খেতিপথাৰত বেআইনীভাৱে বিদ্যুতৰ বেৰ দিয়ে বা বিষ দিয়ে তাৰ ফলতো হাতীৰ মৃত্যু হয় ।"
তেওঁৰ মতে এই সমস্যা কেৱল বন বিভাগৰ দ্বাৰা সমাধান কৰা সম্ভৱ নহয় । এই সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ লগতে বন বিভাগ, জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী, পঞ্চায়ত আৰু স্থানীয় ৰাইজে একেলগে কাম কৰিব লাগিব ।
সংঘাত ৰোধৰ বাবে সৌৰ বেৰ
আৰণ্যকে বন বিভাগৰ সহযোগত হাতী-মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । গাঁও আৰু কৃষিপথাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সৌৰ বেৰ স্থাপন কৰা হৈছে । হাতীয়ে সেই বেৰ স্পৰ্শ কৰিলে সামান্য বৈদ্যুতিক শ্বক অনুভৱ কৰে আৰু সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হাতীৰ কোনো ক্ষতি নকৰাকৈ হাতীক জনাঞ্চল আৰু খেতিপথাৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও হাতীৰ খাদ্য নাটনি দূৰ কৰিবলৈ বনাঞ্চলত থলুৱা গছ-পুলি ৰোপণ, হাতীয়ে নোখোৱা শস্যৰ খেতি কৰিবলৈ কৃষকক উৎসাহিত কৰি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান, স্থানীয় লোকক লৈ 'হাতী সংৰক্ষণ নেটৱৰ্ক' গঠন কৰি সংঘাতৰ সময়ত কেনেকৈ বাচিব লাগে তাৰ শিক্ষা তথা সজাগতা আদি অন্যতম পদক্ষেপ ।
আৰণ্যকৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয়, "আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও স্থানত ২০০ কিলোমিটাৰ সৌৰ বেৰ স্থাপন কৰিছোঁ । সংঘাতপ্ৰৱণ এলেকাৰ কেইবাখনো গাঁও আৰু বিদ্যালয়তো সৌৰ বেৰ স্থাপন কৰি হাতী-মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰা গাওঁবাসী আৰু কৃষকসকল উপকৃত হৈছে ।"
২৬ খন জিলালৈ 'গজ মিত্ৰ আঁচনি' সম্প্ৰসাৰণ
হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হৈছে গজ মিত্ৰ আঁচনি । প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ ৮ খন জিলাৰ ৮০ টা স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলক এই আঁচনিৰ অধীনলৈ অনা হৈছিল । কিন্তু সংঘাতৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে চলিত বৰ্ষত ২৬ খন জিলালৈ এই আঁচনি সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এই আঁচনিৰ জৰিয়তে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত হাতীৰ গতিবিধিৰ ওপৰত নজৰ ৰখা, স্থানীয় লোকক সজাগ কৰা আৰু সংঘাতৰ সময়ত ক্ষয়-ক্ষতি হ্ৰাস কৰাৰ বাবে স্থানীয় পৰ্যায়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ।
হস্তী দিৱসত সজাগতাৰ বাৰ্তা
বিশ্ব হস্তী দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ সংৰক্ষণ, হাতী-মানুহৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । আৰণ্যৰ উদ্যোগতো গোৱালপাৰাত এলিফেণ্ট কাপ শীৰ্ষক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । লগতে বিভিন্ন স্থানত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু সজাগতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি লহকৰে জনাইছে ।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে হাতীৰ সংৰক্ষণ মানে কেৱল হাতীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা নহয়;হাতীৰ পৰম্পৰাগত বাসস্থান, খাদ্যৰ উৎস আৰু হস্তীদণ্ডী সুৰক্ষিত কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । বনাঞ্চল সংকুচিত হৈ থাকিলে বা হস্তীদণ্ডীত মানুহৰ হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাই থাকিলে সংঘাতো বৃদ্ধি পাব । হস্তী দিৱসৰ মূল বাৰ্তাই তাকেই সোঁৱৰাই দিয়ে যে হাতীক সুৰক্ষা দিবলৈ কেৱল হাতীকে নহয় হাতীৰ বাসস্থান আৰু মানুহৰ জীৱিকাকো একেলগে সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব ।
সম্পাদনা কক্ষত বিকাশ ডেকাৰ সহযোগত প্ৰকাশিত ৷
লগতে পঢ়ক :
‘বৃক্ষবন্ধু’ৰ শুভাৰম্ভ : ২২ লাখৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা ৰাজ্যজুৰি ডেৰ কোটিৰো অধিক গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য