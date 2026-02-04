আজি বিশ্ব কেন্সাৰ দিৱস : ভাৰতৰ ভিতৰতে কেন্সাৰৰ ৰাজধানীত পৰিণত হৈছে অসম
বিশ্ব কেন্সাৰ দিৱস পালন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কৰ্কট ৰোগৰ সেৱা প্ৰতিষ্ঠানত । প্ৰকাশ পাইছে ভয়াবহ তথ্য ।
Published : February 4, 2026 at 4:18 PM IST
লখিমপুৰ/গুৱাহাটী: আজি বিশ্ব কেন্সাৰ দিৱস । চৰকাৰী বেচৰকাৰীভাৱে এই দিৱসটো উদযাপন কৰা হৈছে । বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই মাৰাত্মক ৰোগৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণক সজাগ সচেতন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । লখিমপুৰতো লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চৌহদত থকা কেন্সাৰ কেয়াৰ চেন্টাৰত এই দিৱস পালন কৰা হয় ।
এই উপলক্ষে পুৱা আয়োজন কৰা সজাগতা সমদল ফ্লেগ অফ কৰি উদ্বোধন কৰে জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকা আৰু লখিমপুৰ কেন্সাৰ কেয়াৰ চেন্টাৰৰ অধীক্ষক গোপাল পুৰকায়স্থই । পাছত সজাগতা সভা আদি কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে কেন্সাৰৰ ৰাজধানীত পৰিণত হৈছে:
এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি লখিমপুৰ কেন্সাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ অধীক্ষক গোপাল পুৰকায়স্থই কয়, "অসমত কেন্সাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰতৰ ভিতৰতে অসম কেন্সাৰৰ ৰাজধানীত পৰিণত হৈছে । এইক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ অতি প্ৰয়োজন । যিমান সোনকালে এই ৰোগ চিনাক্ত হ'ব সিমানেই আৰোগ্য হোৱাৰ নিশ্চয়তা থাকিব ।"
আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকাই কয়, "এই ক্ষেত্ৰত সজাগতাৰ অতি প্ৰয়োজন । সজাগতা বেছি হ'লে এই ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত থকা কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা দুৰ হ'ব । চিকিৎসা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত থকা অজ্ঞতা দূৰ হ'ব । কেন্সাৰ দুশ প্ৰকাৰৰ আছে । প্ৰতিটোৰে চিকিৎসা পদ্ধতি পৃথক পৃথক । এই সকলো দিশতে সজাগ সচেতন হ'ব লাগে । পৰীক্ষা আদিৰ বাবে ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিব লাগে ।"
লখিমপুৰ কেন্সাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ তথ্য:
বিগত ২০২২ চনৰ এপ্ৰিল মাহত উদ্বোধন কৰা হৈছিল লখিমপুৰ কেন্সাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰ । ৰাজ্যৰ পাঁচখন কেন্সাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা একেদিনাই ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰিছিল দেশৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেতিয়াৰে পৰা লখিমপুৰ কেন্সাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰে জনস্বার্থৰ হকে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ।
কেন্দ্রটোত এই পৰ্যন্ত পঞ্জীয়ন হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা ১৫,৩৬২ গৰাকী ৰোগী । অ' পি ডি ৰোগীৰ সংখ্যা ২৬,৯৭০ গৰাকী । ৰেডিয়েচন থেৰাপি লোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা ১৪,৯৯৫ গৰাকী । আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ জৰিয়তে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰা ৰোগীৰ সংখ্যা ৪,৫৭১ গৰাকী । অটল অমৃত কাৰ্ডৰ জৰিয়তে চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ ৰোগীৰ সংখ্যা ৪৪১ জন । কেম'থেৰাপি লোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা ৪,৮৫১ জন । লখিমপুৰৰ দৰে কম জনসংখ্যাৰ জিলা এখনত কেন্সাৰ ৰোগীৰ এনে সংখ্যাই সচেতন লোক সকলক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ।
গুৱাহাটীতো বিশ্ব কৰ্কট দিৱস পালন
বিশ্ব কৰ্কট দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সজাগতা শিবিৰ, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ আৰু জনসচেতনতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ নালাপাৰাস্থিত ৰিজ'নেল কলেজ অফ হেল্থ চায়েন্সে পালন কৰে বিশ্ব কৰ্কট দিৱস । ২০২৫ বৰ্ষৰ পৰা ২০২৭ বৰ্ষলৈ বিশ্ব কৰ্কট দিৱস থীম হৈছে স্বকীয়তাৰে একত্ৰিত (UNITED BY UNIQUE)। যাৰ বাবে গুৱাহাটীস্থিত ৰিজ'নেল কলেজ অফ হেল্থ চায়েন্সৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে কৰ্তপক্ষই ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বুধবাৰে উলিয়াই এক বিশেষ ৰেলী ।
এই সজাগতামূলক ৰেলী সন্দৰ্ভত কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ যোগেশ মজুমদাৰে কয়, "আজি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বিশ্ব কৰ্কট ৰোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে । মূলতঃ কৰ্কট ৰোগ সন্দৰ্ভত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্য এই দিৱস পালন কৰা হয় । যাতে এই ৰোগৰ আগতীয়া লক্ষণসমূহ আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, লগতে ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কি কৰিব পাৰোঁ এইখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ।"
ইফালে কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ আশুতোষ বাচ্চান্নে কয়, "কৰ্কট ৰোগ সন্দৰ্ভত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি আমি এই ৰেলী উলিয়াইছোঁ । কৰ্কট ৰোগৰ যদি আগতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰি তেন্তে বহু ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱা সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি । এই সন্দৰ্ভত সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"