ব্ৰেইলী পদ্ধতিয়ে কিঞ্চিৎ হ'লেও সকাহ দিছে হেমচন্দ্ৰৰ জীৱনটোক

১৯৮০ চনতে ব্ৰেইলী পদ্ধতিৰে চিনাকি হৈছিল । আজি তেওঁ লিখিব বা পঢ়িবও পাৰে । কিন্তু ৰে'লত ভিক্ষা নিবিচাৰিলে পৰিয়াল নচলে ৷

Dhemaji visually impaired man
ধেমাজিৰ দৃষ্টিহীন হেমচন্দ্ৰ কাকতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 4, 2026 at 1:23 PM IST

ধেমাজি : আজি বিশ্ব ব্ৰেইলী দিৱস ৷ প্ৰতিবছৰে ৪ জানুৱৰীৰ দিনটোত অন্ধ বা দৃষ্টিহীন লোকৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ব্ৰেইলী পদ্ধতিৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷ ২০১৯ চনৰ ৪ জানুৱাৰীৰ পৰা ব্ৰেইলী লিপিৰ পদ্ধতিৰ উদ্ভাৱক ফান্সৰ শিক্ষাবিদ লুইচ ব্ৰেইলীৰ স্মৃতিত তেওঁৰ জন্মদিনটোক এই দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ৷

এই মহান শিক্ষাবিদজনৰ এই লিপিৰ উদ্ভাৱন আশীৰ্বাদ হৈ পৰিছে সমাজৰ দৃষ্টিহীনলোকৰ বাবে ৷ ৰঙীন পৃথিৱীখন দুই চকুৰে দেখা নাপালেও ব্ৰেইলী পদ্ধতিৰে শিক্ষা আহৰণ কৰি সমগ্ৰ বিশ্বখন অনুভৱেৰে বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে দৃষ্টিহীনসকলে । এই পদ্ধতিয়ে বহু লোকক উপকৃত কৰিছে । তাৰ অন্যতম উদাহৰণ ধেমাজিৰ ভৰালীচুক তেলিজান পাৰৰ বাসিন্দা হেমচন্দ্ৰ কাকতি ।

ধেমাজিৰ দৃষ্টিহীন হেমচন্দ্ৰ কাকতি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ ১৯৮০ চনতেই বিহপুৰীয়া অন্ধ বিদ্যালয়ত ব্ৰেইলী পদ্ধতিৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষালৈকে অধ্যয়ন কৰা হেমচন্দ্ৰ কাকতিয়ে ব্ৰেইলী দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত কি কয়, "মই ব্ৰেইলী পদ্ধতিটোত ১৯৮০ চনত বিহপুৰীয়াৰ অন্ধ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিলোঁ । তাতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দিয়া হ'ল ৷ বৰ্তমান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চাকৰি নোহোৱাত ৰে'লতে ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ বৰ্তমান ঘৰত নাতি-নাতিনীসহ ৬ গৰাকী সদস্য আছে ৷ চৰকাৰৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা আৰু এটা ঘৰ পাইছোঁ ৷"

চৰকাৰক আহ্বান

চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাক লৈ তেওঁ সন্তুষ্ট যদিও বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে আৰু অধিক পদক্ষেপ লোৱাৰ পোষকতা কৰে হেমচন্দ্ৰ কাকতিয়ে । তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনাই কয় যে অৰুণোদয়ৰ উপৰিও প্ৰতিবন্ধী লোকৰ বাবে পৃথক পেন্সন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে সকাহ লাভ কৰিব ৷ তেওঁ কয়, "যেনেকৈ অৰুণোদয় দি আছে ঠিক তেনেকৈ যদি আমাৰ প্ৰতিবন্ধী পেন্সনটো যদি পৃথক কৰি টকা দুহাজাৰ হ'লেও দিয়ে তাতে সন্তুষ্ট হ'ম ৷"

Dhemaji visually impaired man
চৰকাৰী সহায়ৰ আহ্বান হেমচন্দ্ৰ কাকতিৰ (ETV Bharat Assam)

দৃষ্টিহীনক নতুন জীৱন দিয়া লুইচ ব্ৰেইলীক ধন্যবাদ

ব্ৰেইলী পদ্ধতিৰ উদ্ভাৱনে দৃষ্টিহীনসকলক বিশেষভাৱে সহায় কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ এই পদ্ধতিৰ উদ্ভাৱক লুইচ ব্ৰেইলীৰ প্ৰশংসা কৰে । লুইচ ব্ৰেইলীৰ অৱদানৰ কথা উল্লেখ কৰি হেমচন্দ্ৰ কাকতিয়ে কয়, "এতিয়া ৪ টা ডটত পঢ়িব পাৰিছোঁ । তেতিয়াৰ দিনত আছিল ১২ লাইন ৷ তেওঁ ১২ লাইনৰ পৰা ৪ লাইনত লিখিব পৰা আৱিষ্কাৰ কৰিলে ৷ তেতিয়াহে দৃষ্টিহীনসকলে লিখিবলৈ আৰু পঢ়িবলৈ সুবিধাটো পোৱা হ'ল ৷ ইয়াৰ ফলত বহুতো দৃষ্টিহীন লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰি চলি আছে । সেয়ে তেওঁক ব্ৰেইলী পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ ।"

Dhemaji visually impaired man
ব্ৰেইলী পদ্ধতিৰ দ্বাৰা উপকৃত হেমচন্দ্ৰ কাকতি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে হেমচন্দ্ৰ কাকতিয়ে জীৱিকাৰ সন্ধানত এতিয়াও নিতৌ ৰে'লত যাত্ৰা কৰে । সকলো কাম তেওঁ অনুভৱ আৰু অনুমানৰ জৰিয়তে অনায়াসে কৰিব পাৰে ৷ আনকি কাৰো সহায় অবিহনেই ফোনত বন্ধু বা আন লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰে ৷ এই সকলো সম্ভৱ হৈছে কেৱল ব্ৰেইলী পদ্ধতিৰ বাবেই ৷ চকুৰে নেদেখিলেও এখন নতুন পৃথিৱী অনুভৱ কৰিব পাৰিছে তেওঁ । ৰে'লত কেতিয়াবা যাব নোৱাৰিলে বন্ধুক ফোন কৰি অৱগত কৰে ।

এতিয়া পুহমহীয়া প্ৰচণ্ড শীতৰ সময়তো ৰে'লত গৈ সহায় ভিক্ষা বিচাৰে ধেমাজিৰ হেমচন্দ্ৰ কাকতিয়ে ৷ বৰ্তমান তেওঁৰ হাতত ব্ৰেইলী পদ্ধতিত লিখা কলমটো নাই যদিও তেওঁৰ হাতত থকা সঁজুলিবিধেৰে কেনেকৈ ডটৰ জৰিয়তে লিখা হয় সেই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ ইফালে দৃষ্টিহীন লোকক পৰ্যাপ্ত চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা চৰকাৰী সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীক চকু থাকিও অন্ধ বুলি অভিহিত কৰে দৃষ্টিহীন লোকজনে ।

