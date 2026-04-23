বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস ২০২৬: ইয়াৰ ইতিবৃত্ত আৰু গুৰুত্ব

সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস । অসমৰো বিভিন্ন স্থানৰ সমান্তৰালভাৱে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত গ্ৰন্থ দিৱস উপলক্ষে গ্ৰন্থ প্ৰদৰ্শন কাৰ্যসূচী ।

বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস ২০২৬ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 1:50 PM IST

গুৱাহাটী/সৰুপথাৰ : গ্ৰন্থ- এই শব্দটোত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে জ্ঞান-গৰিমা, বুদ্ধি-বিকাশ, অনুসন্ধান-আৱিষ্কাৰৰ নিপোটল ভাণ্ডাৰ । গ্ৰন্থ হৈছে জ্ঞান আহৰণৰ মূল আকৰ । গ্ৰন্থৰ দ্বাৰা আৰ্জিত জ্ঞানক অমৰ জ্ঞান বুলিও কোৱা হয় । এই গ্ৰন্থৰ গুৰুত্ব তাহানিও আছিল, এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও থাকিব । ধৰ্মীয়-উপাখ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধুকথা-লোককথা, সাহিত্য-বিজ্ঞানলৈকে গ্ৰন্থই অপৰিসীম ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।

বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসৰ উদ্দেশ্য

গ্ৰন্থৰ এই গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰিয়ে গ্ৰন্থৰ বাবে উদযাপনৰ এটা দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইউনেস্ক'ৱে । গ্ৰন্থ অধ্যয়ন, প্ৰকাশ আৰু গ্ৰন্থস্বত্ত্বৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে ২৩ এপ্ৰিলৰ দিনটো বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় । অৱশ্যে ব্ৰিটেইন আৰু আয়াৰলেণ্ডত এই দিৱস ৫ মাৰ্চত উদযাপন কৰা হয় ।

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ সুবাসৰ ভিতৰত গ্ৰন্থৰ সুবাসক স্বীকৃতি দিয়া হয় । পুৰণি গ্ৰন্থৰ পৰা নতুন গ্ৰন্থলৈ সকলোৰে সুবাস ভিন্ন । সেই সুবাসৰ সমান্তৰালকৈ গ্ৰন্থৰ জ্ঞানৰ সুবাসো সুকীয়া । মহা মহা মনীষীয়ে সৃষ্টি কৰি যোৱা গ্ৰন্থবোৰৰ গুৰুত্ব তাহানিৰ দিনৰ পৰা অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ এক বোৱতী ধাৰা হিচাপে প্ৰৱহমান হৈ আছে আৰু থাকিব ।

বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসৰ আঁৰৰ কাহিনী

উল্লেখ্য যে ২৩ এপ্ৰিল হৈছে বিশ্ববিশ্ৰুত সাহিত্যিক উইলিয়াম শ্বেক্সপীয়েৰ আৰু ইনচা গাৰ্চিলাছো ডি-লা ভেগাৰ (Inca Garcilaso de la Vega) মৃত্যু দিৱস । এই মৃত্যুতিথিৰ সৈতে সংগতি ৰাখিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ইউনেস্ক'ৱে বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসৰ আৰম্ভণি কৰে ।

প্ৰথম বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস উদযাপন হৈছিল ১৯৯৫ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলত আৰু তেতিয়াৰে পৰা বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসে এক আন্তৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।

প্ৰথম উদযাপন হৈছিল ১৯২২ চনত

পোন প্ৰথমে এই ধাৰণা মনলৈ আহিছিল ১৯২২ চনত বাৰ্চিলোনাৰ চাৰ্ভাণ্টেছ প্ৰকাশন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিচালক ভিচেণ্টে ক্লেভেলৰ মনত । লেখক মিগেল ডি চাৰ্ভাণ্টেছক সন্মান জনোৱাৰ লগতে গ্ৰন্থৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰাৰ উপায় হিচাপে তেওঁ এই ধাৰণাটো কল্পনা কৰিছিল । ১৯২৬ চনৰ ৭ অক্টোবৰত চাৰ্ভাণ্টেছৰ জন্মদিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গ্ৰন্থ দিৱস স্পেইনত উদযাপন কৰা হৈছিল । কিন্তু ১৯৩০ চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত মৃত্যুতিথি ২৩ এপ্ৰিলত ইয়াক উদাযাপন কৰা হয় ।

ইউনেস্ক'ৰ পদক্ষেপ

পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৯৫ চনত ইউনেস্ক'ৱে ২৩ এপ্ৰিলত বিশ্ব গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থস্বত্ত্ব দিৱস উদযাপনৰ কথা বিবেচনা কৰে । কিয়নো এই দিনটোতে উইলিয়াম শ্বেক্সপীয়েৰ আৰু ইনচা গাৰ্চিলাছো ডি-লা ভেগাৰ জন্মদিনৰ উপৰি আন বহুকেইগৰাকী প্ৰথিতযশা লেখক-সাহিত্যিকৰ জন্ম আৰু মৃত্যুতিথি । সেয়ে এই দিনটোক ইউনেস্ক'ৱে বিশ্বজুৰি গ্ৰন্থৰ বাবে এটা দিন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে ।

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস উদযাপন

বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস উপলক্ষে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সাহিত্যাচাৰ্য বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা কেন্দ্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰৰ উদ্যোগত গ্ৰন্থ প্ৰদৰ্শনী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় । গ্ৰন্থগাৰিক স্মিতা চেতিয়াৰ তত্ত্বাৱধানত এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস উপলক্ষে গ্ৰন্থ প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)

জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱা আৰু মানুহৰ মাজত পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে সৰুপথাৰতো এই দিনটো বিশেষভাৱে উদযাপন কৰা হয় । এই বিশেষ দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত মহাবিদ্যালয়খনৰ গ্ৰন্থাগাৰিক স্মিতা চেতিয়াৰ বিশেষ তত্ত্বাৱধান আৰু সক্ৰিয় ভূমিকা আছিল লক্ষণীয় ।

গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য

গ্ৰন্থাগাৰিক স্মিতা চেতিয়াৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত এই প্ৰদৰ্শনীৰ মূল লক্ষ্য আছিল শিক্ষাৰ্থীসকলক গ্ৰন্থৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা আৰু গ্ৰন্থাগাৰত থকা দুষ্প্ৰাপ্য তথা নতুন কিতাপসমূহৰ সৈতে তেওঁলোকক চিনাকি কৰাই দিয়া । মহাবিদ্যালয়ৰ এই পদক্ষেপক শিক্ষক-কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষাৰ্থী সকলোৱে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । আনহাতে, সৰুপথাৰ সমজিলাৰ উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ে বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসৰ দিনা গ্ৰহণ কৰা এই শৈক্ষিক পদক্ষেপে সমাজত এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ডিজিটেল জগতৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহি গ্রন্থৰ পৃথিৱীখনত বিচৰণ কৰক

বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস উপলক্ষে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডঃ প্ৰণৱ ঢেকিয়াল ফুকনে কয়, "আমি বহু সময়ত অনুভৱ কৰোঁ ডিজিটেল পৃথিৱীখনৰ পৰা ছাত্র-ছাত্রীসকলক আমি এক প্ৰকাৰ আঁতৰাই ৰাখিব লাগে । কাৰণ আমি বহু সময়ত ছাত্র-ছাত্রীৰ হাতত দামী এণ্ড্ৰইড মোবাইল দেখোঁ, কিন্তু কম মূল্যৰ এখন কিতাপ তেওঁলোকৰ হাতত নাথাকে । তেওঁলোকে মোবাইলৰ পৃথিৱীখনত, ডিজিটেল পৃথিৱীখনত সকলো বিচাৰি ল'ব খোজে । কিন্তু মোবাইলৰ পৃথিৱীখনে, ডিজিটেল পৃথিৱীখনে প্রকৃত জ্ঞানৰ জগতখনত তেওঁলোকক বিচৰণ কৰোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে । সেয়েহে আজিৰ এই দিনটোত মই যুৱপ্রজন্ম তথা ছাত্র-ছাত্রীসকলক অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে ডিজিটেল পৃথিৱীখনৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহি গ্রন্থৰ পৃথিৱীখনত বিচৰণ কৰক ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মই ডিজিটেল পৃথিৱীখনক বেয়া বুলি কব খোজা নাই । তাৰ জৰিয়তেও জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰি । কিন্তু গ্রন্থই যি এক নিৰ্মল আনন্দ দিয়ে আৰু কিতাপে যি জ্ঞান দিয়ে, সি জীৱনক আলোকিত কৰে আৰু মই ভাবোঁ বহু সময়ত ডিজিটেল পৃথিৱীখন যান্ত্ৰিক আৰু নিৰস পৃথিৱী ।"

