ETV Bharat / state

ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ৪০ হাজাৰৰো অধিক গ্ৰন্থৰে সমৃদ্ধ পুথিভঁৰালত নতুন প্ৰজন্মৰ ভিৰ

বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসত চৰ্চাত এখন বিশেষ মহাবিদ্যালয় । যিখন বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত ভিৰ কৰিছে নতুন প্ৰজন্মই ।

World book day 2026, library of Dimoria College, enriched with more than 40,000 books
ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ৪০ হাজাৰৰো অধিক গ্ৰন্থৰে সমৃদ্ধ পুথিভঁৰালত নতুন প্ৰজন্মৰ ভিৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: আজি বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস । সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস পালন কৰা হৈছে । এই পবিত্ৰ দিনটোত মহানগৰীৰ অন্যতম আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ত (স্বায়ত্তশাসিত) এক উখল-মাখল পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে । প্ৰায় ৪০ হাজাৰৰো অধিক বহুমূলীয়া গ্ৰন্থৰে সমৃদ্ধ মহাবিদ্যালয়খনৰ পুথিভঁৰালটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বৌদ্ধিক বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।

কিতাপ পঢ়াৰ সুকীয়া মাদকতা আছে: ডঃ উৎপল বৈশ্য:

বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসত চৰ্চাত এখন ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক ডঃ উৎপল বৈশ্যই কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা স্বীকৃত এই দিৱসটোৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিশ্বৰ কেইবাগৰাকীও গুণী-জ্ঞানী সাহিত্যিকৰ মৃত্যুৰ শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি ২৩ এপ্ৰিলটো বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, যাৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল মহান সাহিত্যিক উইলিয়াম শ্বেক্সপীয়েৰ ।

World book day 2026, library of Dimoria College, enriched with more than 40,000 books
ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰাল (ETV Bharat Assam)

বৈশ্যই আক্ষেপ আৰু আশাৰে কয়,"আজিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগতো কিতাপ পঢ়াৰ যি সুকীয়া মাদকতা আৰু বৌদ্ধিক বিকাশ, সেয়া অন্য ক'তো পোৱা নাযায় । নতুন প্ৰজন্মই টেকন'লজিৰ জৰিয়তে তথ্য আহৰণ কৰাটো ভাল কথা, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসো গঢ়ি তোলা উচিত । আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জ্ঞানৰ ইতিহাস অতি চহকী । নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বামী বিবেকানন্দৰ দৰে মহান মনিষীৰ পঢ়াৰ ধাউতি আমাৰ বাবে আদৰ্শ ।" তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ কিতাপ পঢ়িলে কেৱল তেওঁলোকৰ নিজৰে বৌদ্ধিক বিকাশ নহয়, বৰঞ্চ এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াটো সহায় হ’ব ।

World book day 2026, library of Dimoria College, enriched with more than 40,000 books
নতুন প্ৰজন্মই ভিৰ কৰিছে পুথিভঁৰালত (ETV Bharat Assam)

নতুন প্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে: গ্ৰন্থাগাৰিকৰ আশাবাদী মন্তব্য

মহাবিদ্যালয়খনৰ গ্ৰন্থাগাৰিকগৰাকীয়েও বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস উপলক্ষে সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয়, "মই দেখি আনন্দিত হৈছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰেও অন্যান্য জ্ঞানবৰ্ধক গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিবলৈ পুথিভঁৰাললৈ অহাটো এক শুভ লক্ষণ ।" তেওঁ সকলোকে কিতাপক বন্ধু হিচাপে গ্ৰহণ কৰি জ্ঞানৰ ভঁৰাল চহকী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

উল্লেখযোগ্য যে ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত থকা ৪০ হাজাৰৰো অধিক গ্ৰন্থই অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ অধিক গতিশীল কৰি তুলিছে । আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি অধিক উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

TAGGED:

বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস ২০২৬
বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস
ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD BOOK DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.