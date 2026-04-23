ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ৪০ হাজাৰৰো অধিক গ্ৰন্থৰে সমৃদ্ধ পুথিভঁৰালত নতুন প্ৰজন্মৰ ভিৰ
বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসত চৰ্চাত এখন বিশেষ মহাবিদ্যালয় । যিখন বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত ভিৰ কৰিছে নতুন প্ৰজন্মই ।
Published : April 23, 2026 at 4:57 PM IST
সোণাপুৰ: আজি বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস । সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস পালন কৰা হৈছে । এই পবিত্ৰ দিনটোত মহানগৰীৰ অন্যতম আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ত (স্বায়ত্তশাসিত) এক উখল-মাখল পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে । প্ৰায় ৪০ হাজাৰৰো অধিক বহুমূলীয়া গ্ৰন্থৰে সমৃদ্ধ মহাবিদ্যালয়খনৰ পুথিভঁৰালটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বৌদ্ধিক বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
কিতাপ পঢ়াৰ সুকীয়া মাদকতা আছে: ডঃ উৎপল বৈশ্য:
বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱসৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যাপক ডঃ উৎপল বৈশ্যই কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা স্বীকৃত এই দিৱসটোৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিশ্বৰ কেইবাগৰাকীও গুণী-জ্ঞানী সাহিত্যিকৰ মৃত্যুৰ শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি ২৩ এপ্ৰিলটো বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, যাৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল মহান সাহিত্যিক উইলিয়াম শ্বেক্সপীয়েৰ ।
বৈশ্যই আক্ষেপ আৰু আশাৰে কয়,"আজিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগতো কিতাপ পঢ়াৰ যি সুকীয়া মাদকতা আৰু বৌদ্ধিক বিকাশ, সেয়া অন্য ক'তো পোৱা নাযায় । নতুন প্ৰজন্মই টেকন'লজিৰ জৰিয়তে তথ্য আহৰণ কৰাটো ভাল কথা, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসো গঢ়ি তোলা উচিত । আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জ্ঞানৰ ইতিহাস অতি চহকী । নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বামী বিবেকানন্দৰ দৰে মহান মনিষীৰ পঢ়াৰ ধাউতি আমাৰ বাবে আদৰ্শ ।" তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ কিতাপ পঢ়িলে কেৱল তেওঁলোকৰ নিজৰে বৌদ্ধিক বিকাশ নহয়, বৰঞ্চ এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াটো সহায় হ’ব ।
নতুন প্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ বাঢ়িছে: গ্ৰন্থাগাৰিকৰ আশাবাদী মন্তব্য
মহাবিদ্যালয়খনৰ গ্ৰন্থাগাৰিকগৰাকীয়েও বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস উপলক্ষে সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয়, "মই দেখি আনন্দিত হৈছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰেও অন্যান্য জ্ঞানবৰ্ধক গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিবলৈ পুথিভঁৰাললৈ অহাটো এক শুভ লক্ষণ ।" তেওঁ সকলোকে কিতাপক বন্ধু হিচাপে গ্ৰহণ কৰি জ্ঞানৰ ভঁৰাল চহকী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
উল্লেখযোগ্য যে ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত থকা ৪০ হাজাৰৰো অধিক গ্ৰন্থই অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ অধিক গতিশীল কৰি তুলিছে । আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি অধিক উৎসাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।