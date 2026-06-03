বিশ্ব চাইকেল দিৱস: সৰ্বত্ৰ জনপ্ৰিয় চাইকেল চাহ বাগিচা অঞ্চলৰো অন্যতম বিশ্বাসী বাহন

বিশ্ব চাইকেল দিৱস: সৰ্বত্ৰ জনপ্ৰিয় চাইকেল চাহ বাগিচা অঞ্চলৰো অন্যতম বিশ্বাসী বাহন
অসমত চাইকেলৰ জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও কমি যোৱা নাই । চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ বাবে ই অপৰিহাৰ্য অংগ ।
Published : June 3, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 6:50 PM IST
যোৰহাট: ৩ জুন অৰ্থাৎ বুধবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বই চাইকেল দিৱস পালন কৰিছে । বৰ্তমানৰ যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত এই দিৱসৰ প্ৰাসংগিকতা যথেষ্ট আছে । এসময়ত চাইকেলে দখল কৰা ৰাজপথত বৰ্তমান মটৰ চাইকেল, বিলাসী বাহন আদি অধিক চলা দেখা যায় । আধুনিকতাৰ যুগত নানান যান-বাহনৰ প্ৰতি মানুহ আকৰ্ষিত হৈছে । কিন্তু চাইকেলখনৰ প্ৰতি মানুহৰ দুৰ্বলতা আজিও আছে ।
বিশেষকৈ ৮০-৯০ দশকৰ লোকসকলে তাহানিৰ চাইকেল চলোৱা দিনবোৰ আজিও স্মৃতিৰ কোঠাত সজীৱ কৰি ৰাখিছে । সেই প্ৰদূষণমুক্ত তথা কম খৰচী আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী চাইকেলখন সকলোৰে প্ৰিয় আছিল । আধুনিকতাৰ মাজত চাইকেলৰ ব্যৱহাৰ কমি গৈছে যদিও জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও বিৰাজমান ।
বিশেষকৈ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে দিয়া লকডাউনৰ পিছৰ পৰা চাইকেলখন পুনৰ মানুহৰ আপোন হৈ পৰিছে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব । প্ৰদূষণ ৰোধ আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মানুহ যথেষ্ট সজাগ হৈ পুনৰ চাইকেল চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । যাৰ বাবে কিছু কিছু স্থানত চাইকেলৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে ।
এনে পৰিস্থিতিত আজি বিভিন্ন কোম্পানীৰ চাইকেলেৰে ভৰিছে বজাৰ । অৱশ্যে পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া চাইকেলৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে সাধাৰণ গ্ৰাহকসকল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । যোৰহাট নগৰতো চাইকেলৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দামো বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে । তথাপিও ইয়াৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি বিশ্ব চাইকেল দিৱসৰ দিনটোতো সন্তানৰ বাবে এখন ভাল চাইকেল ক্ৰয় কৰিবলৈ বিপণিত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে ।
ইফালে অসমৰ চাহ বাগিচা অঞ্চল বিশেষকৈ যোৰহাটৰ দৰে জিলাত চাইকেলৰ বহুত গুৰুত্ব আছে । কাৰণ আজিও বাগিচা অঞ্চলত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে খোৱাপানী বা খাদ্য চাইকেলেৰে লৈ যোৱা হয় । কাৰণ বাগিচা পৰিসৰ বহুত বহল আৰু পথো সৰু । সেয়েহে চাইকেলৰ বাহিৰে অন্য কোনো বিকল্প নাই ।
বিশ্ব চাইকেল দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত চাইকেলৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কত এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি প্ৰাণদীপ দত্তই কয়, "পূৰ্বে কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুল, টিউচনলৈ যোৱালৈকে সকলোতে স্থান পাইছিল হেঁপাহৰ চাইকেলখনে । কিন্তু সেই কামসমূহ কৰিবলৈ বৰ্তমান চাইকেলৰ স্থান ল'লে যন্ত্ৰচালিত বাহনে । চাইকেল গুৰুত্ব পূৰ্বতকৈ বহুগুণে হ্ৰাস পাইছে । তথাপিও চাইকেলৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পোৱা নাই । চাইকেল চলালে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে আৰু বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে । চাইকেলখনে কোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণ সৃষ্টি নকৰে । আধুনিকতাৰ মাজত আজি চাইকেলৰ বজাৰত বিভিন্ন নামী-দামী চাইকেলে স্থান লৈছে ।" তেওঁ লগতে কয়, "চাইকেল চলোৱাৰ বাবে বিভিন্ন দেশত সুকীয়া পথ আছে আৰু আমাৰ ইয়াত সেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ।"
লগতে পঢ়ক :
বিশ্ব চাইকেল দিৱস: যান্ত্ৰিকতাৰ যুগতো হেৰাই যোৱা নাই চাইকেলৰ মাদকতা