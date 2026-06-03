ETV Bharat / state

বিশ্ব চাইকেল দিৱস: সৰ্বত্ৰ জনপ্ৰিয় চাইকেল চাহ বাগিচা অঞ্চলৰো অন্যতম বিশ্বাসী বাহন

অসমত চাইকেলৰ জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও কমি যোৱা নাই । চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ বাবে ই অপৰিহাৰ্য অংগ ।

world bicycle day 2026
বিশ্ব চাইকেল দিৱস : জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও আছে, চাহ বাগিচা অঞ্চলতো অন্যতম সাধন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 6:38 PM IST

|

Updated : June 3, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: ৩ জুন অৰ্থাৎ বুধবাৰে সমগ্ৰ বিশ্বই চাইকেল দিৱস পালন কৰিছে । বৰ্তমানৰ যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত এই দিৱসৰ প্ৰাসংগিকতা যথেষ্ট আছে । এসময়ত চাইকেলে দখল কৰা ৰাজপথত বৰ্তমান মটৰ চাইকেল, বিলাসী বাহন আদি অধিক চলা দেখা যায় । আধুনিকতাৰ যুগত নানান যান-বাহনৰ প্ৰতি মানুহ আকৰ্ষিত হৈছে । কিন্তু চাইকেলখনৰ প্ৰতি মানুহৰ দুৰ্বলতা আজিও আছে ।

বিশেষকৈ ৮০-৯০ দশকৰ লোকসকলে তাহানিৰ চাইকেল চলোৱা দিনবোৰ আজিও স্মৃতিৰ কোঠাত সজীৱ কৰি ৰাখিছে । সেই প্ৰদূষণমুক্ত তথা কম খৰচী আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী চাইকেলখন সকলোৰে প্ৰিয় আছিল । আধুনিকতাৰ মাজত চাইকেলৰ ব্যৱহাৰ কমি গৈছে যদিও জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও বিৰাজমান ।

বিশ্ব চাইকেল দিৱস : জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও আছে, চাহ বাগিচা অঞ্চলতো অন্যতম সাধন (ETV Bharat)

বিশেষকৈ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে দিয়া লকডাউনৰ পিছৰ পৰা চাইকেলখন পুনৰ মানুহৰ আপোন হৈ পৰিছে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব । প্ৰদূষণ ৰোধ আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মানুহ যথেষ্ট সজাগ হৈ পুনৰ চাইকেল চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । যাৰ বাবে কিছু কিছু স্থানত চাইকেলৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে ।

এনে পৰিস্থিতিত আজি বিভিন্ন কোম্পানীৰ চাইকেলেৰে ভৰিছে বজাৰ । অৱশ্যে পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া চাইকেলৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে । যাৰ বাবে সাধাৰণ গ্ৰাহকসকল কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । যোৰহাট নগৰতো চাইকেলৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দামো বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে । তথাপিও ইয়াৰ গুৰুত্ব বিবেচনা কৰি বিশ্ব চাইকেল দিৱসৰ দিনটোতো সন্তানৰ বাবে এখন ভাল চাইকেল ক্ৰয় কৰিবলৈ বিপণিত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে ।

world bicycle day 2026
দুগৰাকী মহিলাই সন্তানৰ বাবে চাইকেল ক্ৰয় কৰিছে (ETV Bharat)

ইফালে অসমৰ চাহ বাগিচা অঞ্চল বিশেষকৈ যোৰহাটৰ দৰে জিলাত চাইকেলৰ বহুত গুৰুত্ব আছে । কাৰণ আজিও বাগিচা অঞ্চলত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে খোৱাপানী বা খাদ্য চাইকেলেৰে লৈ যোৱা হয় । কাৰণ বাগিচা পৰিসৰ বহুত বহল আৰু পথো সৰু । সেয়েহে চাইকেলৰ বাহিৰে অন্য কোনো বিকল্প নাই ।

world bicycle day 2026
যোৰহাটত থকা চাইকেলৰ বিপণি (ETV Bharat)

বিশ্ব চাইকেল দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত চাইকেলৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কত এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি প্ৰাণদীপ দত্তই কয়, "পূৰ্বে কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুল, টিউচনলৈ যোৱালৈকে সকলোতে স্থান পাইছিল হেঁপাহৰ চাইকেলখনে । কিন্তু সেই কামসমূহ কৰিবলৈ বৰ্তমান চাইকেলৰ স্থান ল'লে যন্ত্ৰচালিত বাহনে । চাইকেল গুৰুত্ব পূৰ্বতকৈ বহুগুণে হ্ৰাস পাইছে । তথাপিও চাইকেলৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পোৱা নাই । চাইকেল চলালে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে আৰু বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে । চাইকেলখনে কোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণ সৃষ্টি নকৰে । আধুনিকতাৰ মাজত আজি চাইকেলৰ বজাৰত বিভিন্ন নামী-দামী চাইকেলে স্থান লৈছে ।" তেওঁ লগতে কয়, "চাইকেল চলোৱাৰ বাবে বিভিন্ন দেশত সুকীয়া পথ আছে আৰু আমাৰ ইয়াত সেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ।"

লগতে পঢ়ক :

বিশ্ব চাইকেল দিৱস: যান্ত্ৰিকতাৰ যুগতো হেৰাই যোৱা নাই চাইকেলৰ মাদকতা

Last Updated : June 3, 2026 at 6:50 PM IST

TAGGED:

বিশ্ব চাইকেল দিৱস
চাইকেলৰ গুৰুত্ব
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD BICYCLE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.