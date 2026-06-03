বুধবাৰে 'বিশ্ব চাইকেল' দিৱস পালন, চাইকেল চলাবলৈ লাজ নকৰিব: সচেতন ব্যক্তিৰ আহ্বান
৩ জুনত সমগ্ৰ বিশ্বই চাইকেল দিৱস পালন কৰিছে ৷ চাইকেল চলোৱাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
Published : June 3, 2026 at 3:03 PM IST
ৰঙিয়া: "পেডেল মাৰি মাৰি মাৰি, অ' ভণ্টি চাইকেল চলাই যাম...৷" মনত পৰিছেনে গানটোলৈ ? যদি পৰিছে তেতিয়া হ'লে চাইকেইলত উঠাৰ অনুভৱ লৈ পঢ়া আৰম্ভ কৰক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন ৷ অ' ৰ'ব... বুধবাৰে অৰ্থাৎ ৩ জুনত সমগ্ৰ বিশ্বই চাইকেল দিৱস পালন কৰিছে ৷ চাইকেল দিৱসৰ দিনা এই প্ৰতিবেদনখন পঢ়াৰ পাছতে আপুনিও বুজিব চাইকেল বা চাইকেল চলোৱাৰ লাভ কিমান ?
২০১৮ চনৰ ৩ জুনৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বত বিশ্ব চাইকেল দিৱস পালন কৰা হৈ আহিছে । উল্লেখ্য যে, ২০১৮ চনতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ৩ জুনক বিশ্ব চাইকেল দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত ভিন্ন প্ৰকাৰৰ অত্যাধুনিক যান-বাহনৰ প্ৰতি সকলোৰে দুৰ্বলতা আছে ৷ বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত চাইকেল এক সহজ, সুলভ, পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰৰ বাবে উপযুক্ত আৰু স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱহণ মাধ্যম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
এটা সময়ত মানুহে দৈনন্দিন কৰ্ম জীৱনৰ লগতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা, নাতি দূৰত্বৰ ঠাইলৈ যাতায়তৰ বাবে চাইকেলৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল হৈ আছিল । কিন্তু বৰ্তমান চাইকেল চলোৱাটো যেন লজ্জাৰ বিষয় ৷ তথাপিও বহুসংখ্যক লোক আছে যিয়ে দৈনিক চাইকেলখনকেই সাৰথি কৰি চলি আছে ।
বিশেষকৈ মাছৰ লগতে বিভিন্ন ঘৰুৱা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি ফুৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে চাইকেলখনেই ভৰসা । আনহাতে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন বহু যুৱক-যুৱতীয়েও বৰ্তমান পুনৰ চাইকেল চলাবলৈ আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । তেনে এগৰাকী যুৱক হৈছে ৰঙিয়াৰ ফাজিল হক শইকীয়া । পূৰ্বতে বাইক চলোৱা ৰঙিয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা তথা ব্যৱসায়ী ফাজিলে বিগত প্ৰায় ডেৰ বছৰৰ পৰা পুনৰ চাইকেল চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
এই বিষয়ে তেওঁ কয় , "মোৰ উচ্চ ৰক্তচাপৰ সমস্যা হৈছিল । চাইকেল চলোৱাৰ পিছত যথেষ্ট সকাহ পাইছো । জিমত গৈ চাইকেল চলোৱাৰ সলনি ৰাজপথত চাইকেল চলালে শৰীৰৰ লগতে আন বহুতো লাভ হয় । তিনি-চাৰি কিলোমিটাৰ দূৰত্ব চাইকেলেৰে সহজে অতিক্ৰম কৰিব পাৰি ।"
অসম ৰে'ল যাত্ৰী সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ শৰ্মাই এই বিষয়ত কয়, " দৈনিক জীৱনত চাইকেলখনেই মোৰ বাহন । সদায় চাইকেলেৰে অহা-যোৱা কৰোতে বাটে-পথে চিনাকি লোকক মাত কথা দি ভাল লাগে । মই বেলেগকৈ ব্যায়াম নকৰো । এই মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত বিশেষকৈ যুদ্ধ জৰ্জৰ পৃথিৱীত আমি চাইকেলখন চলাবলৈ কিয় পিছুৱাই যাব লাগে । চৰকাৰে পথত চাইকেল আৰোহীৰ বাবে বিশেষকৈ অকণমান ঠাই উলিয়াই দিয়াৰ লগতে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিলে মানুহে পুনৰ চাইকেল চলাবলৈ ল'ব । আচলতে আমি অকল চৰকাৰলৈ আশা নকৰি নিজেও মানসিকতা সলনি কৰিব লাগে ।"
চাইকেল সম্পৰ্কে কিছু কথা :
চাইকেল এক সহজ অথচ যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ । প্ৰথম চাইকেলখন জাৰ্মান বেৰন কাৰ্ল ভন ড্ৰাইছে ১৮১৭ চনত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল । এই চাইকেলখনত পেডেল নাছিল যদিও ভৰিৰে মাটিত ঠেলি চলাব লাগিছিল । তেওঁক চাইকেলৰ জনক বুলি গণ্য কৰা হয় । সময়ত চাইকেলৰ ক্ৰমবিকাশ হয় আৰু নতুন নতুন বস্তু সংযোজিত হৈ থাকে ।
১৮৬০ ৰ দশকত পেডেল যোগ কৰা হয় আৰু ১৮৭০ ত চাইকেলৰ সন্মুখৰ চকা বহু ডাঙৰ, পিছৰ চকা সৰু কৰা হয় । ১৮৮৫ চনত ইংলেণ্ডৰ জ'ন কেম্প ষ্টাৰলীয়ে চাইকেল খনৰ দুয়োটা চকা সমান আকাৰৰ আৰু চেইন সংযোজিত কৰে আৰু এই চাইকেলখনেই আধুনিক চাইকেলৰ ৰূপ লয় । ১৮৮৮ চনত চাইকেলত ৰবৰৰ টায়াৰ যোগ হয় । তাৰ পিছতো সময়ে সময়ে ব্ৰেক, লাইট আদি যোগ হৈ চাইকেলখনে আজিৰ আধুনিক চাইকেললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :অসমৰ মুগা সূতাত ‘চেনেহজৰী’ৰ গাঁঠি...বিশ্বৰ বুকুত নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব সোণালী সূতাই