ETV Bharat / state

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ব চাইকেল দিৱস উদযাপন

বিশ্ব চাইকেল দিৱস ২০২৬ ৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘এক সেউজীয়া ভৱিষ্যতৰ বাবে চাইকেল চলাওঁ’ ৷

WORLD BICYCLE DAY 2026
অনুষ্ঠানটিত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে মহাবিদ্যালয়খনৰ ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: চাইকেল চলোৱাটো শৰীৰৰ বাবে এক উপকাৰী অনুশীলন ৷ আজি বিশ্ব চাইকেল দিৱস ৷ শৰীৰক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ চাইকেল চলোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি গণ্য় কৰা হয় । চাইকেল চলালে দিনটোৰ ভিতৰত সুকীয়াকৈ ব্যায়াম কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে ।

বুধবাৰে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আৰু মহাবিদ্যালয়খনৰ চাইকেল ক্লাব, দিৱস উদযাপন কোষ আৰু আভ্যন্তৰীণ মান নিৰ্ণায়ক কোষৰ সহযোগত বিশ্ব চাইকেল দিৱস ২০২৬ উদযাপন কৰা হয় ।

বৰ্তমানৰ প্ৰদূষণপূৰ্ণ পৰিৱেশত যান-বাহনৰ ধোঁৱাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ, পৰিৱেশ অনুকূল যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ তথা শাৰীৰিক সুস্বাস্থ্য অটুট ৰাখিবলৈ চাইকেলৰ ব্যৱহাৰ যে অত্যন্ত জৰুৰী, সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বিশেষ দিনটো মহাবিদ্যালয়খনত পালন কৰা হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই দিৱসৰ কাৰ্যসূচীয়ে সমগ্ৰ মহাবিদ্যালয় চৌহদত এক উৎসাহজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।

WORLD BICYCLE DAY 2026
আজি বিশ্ব চাইকেল দিৱস (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানটিত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি এক সাৰগৰ্ভ বক্তৃতা প্ৰদান কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক সত্যব্ৰত দত্তই । অধ্যাপক দত্তই কেৱল শৈক্ষিক দিশতেই নহয়, বৰঞ্চ সৰুপথাৰত ধনশিৰি মহকুমা চাইকেলিং ক্লাবৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপেও এক গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি সমাজত এক সুন্দৰ আদৰ্শ স্থাপন কৰি আহিছে । তেখেতে নিজৰ বক্তব্য আৰু কৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো সময়তেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চাইকেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি আহিছে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত চাইকেল চলোৱাৰ এক সুস্থ অভ্যাস গঢ়ি তোলাত বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ।

সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিৱসটিত অধ্যাপক দত্তৰ লগতে সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ অধ্যাপক কৃষ্ণ কোঁৱৰ, বাণিজ্য বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক প্ৰশান্ত পোদ্দাৰকে ধৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ বহুসংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটি সামগ্ৰিকভাৱে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে ।

WORLD BICYCLE DAY 2026
সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত বিশ্ব চাইকেল দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, প্ৰতিবছৰে ৩ জুন তাৰিখে পালন কৰা এই দিৱসটোৱে চাইকেলক এক পৰিৱেশ অনুকূল, সুলভ, নিৰাপদ আৰু স্বাস্থ্যসন্মত যাতায়াত মাধ্যম হিচাপে বিশ্বজুৰি স্বীকৃতি আৰু জনসচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ আহ্বান জনায় ৷ চাইকেলৰ ব্যৱহাৰে কাৰ্বন নিঃসৰণ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে যান-জঁট হ্ৰাস কৰা, সামাজিক সমতা স্থাপন কৰা, সক্ৰিয়, সুস্থ তথা সজীৱ জীৱনশৈলীৰ বিকাশত সহায় কৰা ইত্যাদি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । এই দিৱসটিয়ে বিশ্ববাসীক এই কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে যে সেউজীয়া, পৰিষ্কাৰ আৰু বহনক্ষম ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বাইচাইকেল এক সহজ, সুলভ অথচ অত্যন্ত শক্তিশালী সমাধান ।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুৰক্ষা তথা দীৰ্ঘজীৱন প্ৰাপ্তি, ইন্ধন ৰাহি, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলাৰে চাইকেল চলোৱাটো এক ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: বিশ্ব চাইকেল দিৱস: যান্ত্ৰিকতাৰ যুগতো হেৰাই যোৱা নাই চাইকেলৰ মাদকতা

TAGGED:

বিশ্ব চাইকেল দিৱস ২০২৬
বিশ্ব চাইকেল দিৱস ২০২৬ ৰ বিষয়বস্তু
ইটিভি ভাৰত অসম
সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়
WORLD BICYCLE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.