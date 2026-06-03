ETV Bharat / state

বিশ্ব চাইকেল দিৱস: সুস্থ শৰীৰ আৰু সেউজ ধৰিত্ৰীৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য বাহন চাইকেল

চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, নিয়মিত চাইকেল চলোৱাটো এক উৎকৃষ্ট ব্যায়াম ।

World Bicycle Day 2026
বিশ্ব চাইকেল দিৱস: সুস্থ শৰীৰ আৰু সেউজ ধৰিত্ৰীৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য বাহন চাইকেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 4:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: আজি বিশ্ব চাইকেল দিৱস । প্ৰতিবছৰে ৩ জুন তাৰিখটো সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । বৰ্তমানৰ যান্ত্ৰিক যুগৰ ব্যস্ততা আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰদূষণৰ মাজত চাইকেলৰ গুৰুত্ব পুনৰ এবাৰ অনুভৱ কৰোৱাৰ বাবে এই দিনটো উদযাপন কৰা হয় ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘই ২০১৮ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিৱস ঘোষণা কৰিছিল । কেৱল এক পৰিবহণৰ মাধ্যম হিচাপেই নহয়, বৰঞ্চ মানৱ স্বাস্থ্য, অৰ্থনীতি আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো চাইকেলৰ অৱদান অনন্য ।

বিশ্ব চাইকেল দিৱস: সুস্থ শৰীৰ আৰু সেউজ ধৰিত্ৰীৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য বাহন চাইকেল (ETV Bharat Assam)

শৰীৰৰ শ্ৰম আৰু স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ এক উত্তম উপায়

আধুনিক জীৱনশৈলীত মানুহৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম দিনক দিনে কমি আহিছে, যাৰ ফলত মেদবহুলতা, মধুমেহ (ডায়েবেটিছ) আৰু হৃদৰোগৰ দৰে সমস্যাই গা কৰি উঠিছে । চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, নিয়মিত চাইকেল চলোৱাটো এক উৎকৃষ্ট ব্যায়াম ।

হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ ৰাখে

নিয়মিত চাইকেল চলালে হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আৰু ৰক্ত সঞ্চালন প্ৰক্ৰিয়া নিয়মীয়া হয় ।

মাংসপেশী আৰু হাড় মজবুত কৰে

ই ভৰিৰ পেশী, কঁকাল আৰু আঁঠুৰ গাঁঠিৰ নমনীয়তা বৃদ্ধি কৰে ।

মানসিক অৱসাদ দূৰ কৰে

চাইকেল চলালে শৰীৰত ‘এণ্ডৰফিন’ নামৰ হৰমন নিঃসৰণ হয়, যিয়ে মানসিক চাপ আৰু হতাশা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।

ওজন নিয়ন্ত্ৰণ

দৈনিক ৩০ মিনিট চাইকেল চলালে শৰীৰৰ অতিৰিক্ত কেলৰি বা চৰ্বি দহন হয়, যাৰ ফলত ওজন নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ।

পৰিৱেশ সুৰক্ষাত চাইকেলৰ ভূমিকা

গোলকীয় উষ্ণতা (Global Warming) আৰু বায়ু প্ৰদূষণ বৰ্তমান বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । মটৰ গাড়ী, স্কুটী আদিৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত কৰি তুলিছে । এই ক্ষেত্ৰত চাইকেল হৈছে আটাইতকৈ পৰিৱেশ অনুকূল (Eco-friendly) বাহন ।

চাইকেলে কোনো ইন্ধন ব্যৱহাৰ নকৰে, সেয়ে ইয়াৰ পৰা কোনো বিষাক্ত গেছ বা কাৰ্বন নিৰ্গমন নহয় । ধৰিত্ৰীক সেউজীয়া আৰু প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ চাইকেলতকৈ উত্তম বিকল্প আন একো হ’ব নোৱাৰে ।

কেৱল বায়ু প্ৰদূষণেই নহয়, চহৰ অঞ্চলৰ শব্দ প্ৰদূষণ (Noise Pollution) ৰোধ কৰাতো চাইকেলে ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে । লগতে ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই অহা জীৱাশ্ম ইন্ধন (পেট্ৰ’ল-ডিজেল) সংৰক্ষণ কৰাত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় ।

অৰ্থনৈতিক সঞ্চয় আৰু যান-জঁটৰ পৰা মুক্তি

বৰ্তমান সময়ত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ আকাশলংঘী মূল্যই সৰ্বসাধাৰণৰ জেপত গধুৰ বোজা জাপি দিছে । চাইকেল ব্যৱহাৰ কৰিলে ইন্ধনৰ খৰচ সম্পূৰ্ণ শূন্য হৈ পৰে । ইয়াৰ উপৰি মহানগৰীসমূহৰ এক ডাঙৰ সমস্যা হৈছে তীব্ৰ যান-জঁট (Traffic Jam) । যান-জঁটৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে চাইকেলেৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ঠেক পথ অতিক্ৰম কৰি গন্তব্যস্থানত উপনীত হ’ব পাৰি । ইয়াৰ বাবে কোনো ডাঙৰ পাৰ্কিং স্থানৰো প্ৰয়োজন নহয় ।

সাধাৰণ ব্যক্তিৰ অনুভৱ

চাইকেল চলোৱাৰ উপকাৰিতা সন্দৰ্ভত মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিৰ মত, "চাইকেল চলালে ব্লাড চাৰ্কুলেচন হয় । যিহেতু আজিৰ যুগৰ মানুহ যান্ত্ৰিক, গতিকে মানুহে চাইকেল চলাবলৈ বাদেই দিলে । চাইকেল চলোৱাৰ উপকাৰিতা আগৰ মানুহখিনিয়ে বুজি পায় । চাইকেল চলালে গোটেই শৰীৰটোৰ যিবিলাক জইণ্ট থাকে, ভৰিৰ পৰা ধৰি হাতৰ পৰা ডিঙিলৈকে, মেৰুদণ্ড বা ৰাজহাড় এই গোটেইখিনিৰ এটা খুব ধুনীয়া এক্সাৰচাইজ হয় ।"

সময়ৰ আহ্বান : এক সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে

আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত চাইকেল ৰেলী আৰু সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বৰ্তমান যুৱ-প্ৰজন্মৰ মাজত 'চাইক্লিং' এক ট্ৰেণ্ড বা চখ হৈ পৰিছে, যিটো অতি ইতিবাচক দিশ ।

অৱশ্যে চহৰ অঞ্চলসমূহত চাইকেল আৰোহীসকলৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ সুকীয়া 'চাইকেল ট্ৰেক' (Cycle Track) নিৰ্মাণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন । চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে এই দিশত গুৰুত্ব দিলে অধিক মানুহ চাইকেল চলাবলৈ উৎসাহিত হ’ব ।

সামৰণি

আহক, এই বিশ্ব চাইকেল দিৱসত আমি সকলোৱে সংকল্প লওঁ— হ্ৰস্ব দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ বাবে মটৰচালিত বাহন পৰিহাৰ কৰি চাইকেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ । ই কেৱল আপোনাৰ স্বাস্থ্যই সুৰক্ষিত নকৰে, বৰঞ্চ অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবে এক সেউজ আৰু ধুনীয়া পৃথিৱী উপহাৰ দিয়াত সহায় কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :চাইকেলৰ পেডেলতে আছে সুস্বাস্থ্য়ৰ চাবিকাঠি
লগতে পঢ়ক :ধঁপাত সেৱনে আপোনাৰ জীৱনলৈ কিদৰে ভয়াবহ বিপদ মাতিব পাৰে ?

TAGGED:

বিশ্ব চাইকেল দিৱস
চাইকেল
চাইকেল চালনা
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD BICYCLE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.