বিশ্ব চাইকেল দিৱস: সুস্থ শৰীৰ আৰু সেউজ ধৰিত্ৰীৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য বাহন চাইকেল
চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, নিয়মিত চাইকেল চলোৱাটো এক উৎকৃষ্ট ব্যায়াম ।
Published : June 3, 2026 at 4:30 PM IST
মৰিগাঁও: আজি বিশ্ব চাইকেল দিৱস । প্ৰতিবছৰে ৩ জুন তাৰিখটো সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । বৰ্তমানৰ যান্ত্ৰিক যুগৰ ব্যস্ততা আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰদূষণৰ মাজত চাইকেলৰ গুৰুত্ব পুনৰ এবাৰ অনুভৱ কৰোৱাৰ বাবে এই দিনটো উদযাপন কৰা হয় ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘই ২০১৮ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিৱস ঘোষণা কৰিছিল । কেৱল এক পৰিবহণৰ মাধ্যম হিচাপেই নহয়, বৰঞ্চ মানৱ স্বাস্থ্য, অৰ্থনীতি আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো চাইকেলৰ অৱদান অনন্য ।
শৰীৰৰ শ্ৰম আৰু স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ এক উত্তম উপায়
আধুনিক জীৱনশৈলীত মানুহৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম দিনক দিনে কমি আহিছে, যাৰ ফলত মেদবহুলতা, মধুমেহ (ডায়েবেটিছ) আৰু হৃদৰোগৰ দৰে সমস্যাই গা কৰি উঠিছে । চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, নিয়মিত চাইকেল চলোৱাটো এক উৎকৃষ্ট ব্যায়াম ।
হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ ৰাখে
নিয়মিত চাইকেল চলালে হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আৰু ৰক্ত সঞ্চালন প্ৰক্ৰিয়া নিয়মীয়া হয় ।
মাংসপেশী আৰু হাড় মজবুত কৰে
ই ভৰিৰ পেশী, কঁকাল আৰু আঁঠুৰ গাঁঠিৰ নমনীয়তা বৃদ্ধি কৰে ।
মানসিক অৱসাদ দূৰ কৰে
চাইকেল চলালে শৰীৰত ‘এণ্ডৰফিন’ নামৰ হৰমন নিঃসৰণ হয়, যিয়ে মানসিক চাপ আৰু হতাশা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।
ওজন নিয়ন্ত্ৰণ
দৈনিক ৩০ মিনিট চাইকেল চলালে শৰীৰৰ অতিৰিক্ত কেলৰি বা চৰ্বি দহন হয়, যাৰ ফলত ওজন নিয়ন্ত্ৰণত থাকে ।
পৰিৱেশ সুৰক্ষাত চাইকেলৰ ভূমিকা
গোলকীয় উষ্ণতা (Global Warming) আৰু বায়ু প্ৰদূষণ বৰ্তমান বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । মটৰ গাড়ী, স্কুটী আদিৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত কৰি তুলিছে । এই ক্ষেত্ৰত চাইকেল হৈছে আটাইতকৈ পৰিৱেশ অনুকূল (Eco-friendly) বাহন ।
চাইকেলে কোনো ইন্ধন ব্যৱহাৰ নকৰে, সেয়ে ইয়াৰ পৰা কোনো বিষাক্ত গেছ বা কাৰ্বন নিৰ্গমন নহয় । ধৰিত্ৰীক সেউজীয়া আৰু প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ চাইকেলতকৈ উত্তম বিকল্প আন একো হ’ব নোৱাৰে ।
কেৱল বায়ু প্ৰদূষণেই নহয়, চহৰ অঞ্চলৰ শব্দ প্ৰদূষণ (Noise Pollution) ৰোধ কৰাতো চাইকেলে ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে । লগতে ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাই অহা জীৱাশ্ম ইন্ধন (পেট্ৰ’ল-ডিজেল) সংৰক্ষণ কৰাত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় ।
অৰ্থনৈতিক সঞ্চয় আৰু যান-জঁটৰ পৰা মুক্তি
বৰ্তমান সময়ত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ আকাশলংঘী মূল্যই সৰ্বসাধাৰণৰ জেপত গধুৰ বোজা জাপি দিছে । চাইকেল ব্যৱহাৰ কৰিলে ইন্ধনৰ খৰচ সম্পূৰ্ণ শূন্য হৈ পৰে । ইয়াৰ উপৰি মহানগৰীসমূহৰ এক ডাঙৰ সমস্যা হৈছে তীব্ৰ যান-জঁট (Traffic Jam) । যান-জঁটৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে চাইকেলেৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ঠেক পথ অতিক্ৰম কৰি গন্তব্যস্থানত উপনীত হ’ব পাৰি । ইয়াৰ বাবে কোনো ডাঙৰ পাৰ্কিং স্থানৰো প্ৰয়োজন নহয় ।
সাধাৰণ ব্যক্তিৰ অনুভৱ
চাইকেল চলোৱাৰ উপকাৰিতা সন্দৰ্ভত মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিৰ মত, "চাইকেল চলালে ব্লাড চাৰ্কুলেচন হয় । যিহেতু আজিৰ যুগৰ মানুহ যান্ত্ৰিক, গতিকে মানুহে চাইকেল চলাবলৈ বাদেই দিলে । চাইকেল চলোৱাৰ উপকাৰিতা আগৰ মানুহখিনিয়ে বুজি পায় । চাইকেল চলালে গোটেই শৰীৰটোৰ যিবিলাক জইণ্ট থাকে, ভৰিৰ পৰা ধৰি হাতৰ পৰা ডিঙিলৈকে, মেৰুদণ্ড বা ৰাজহাড় এই গোটেইখিনিৰ এটা খুব ধুনীয়া এক্সাৰচাইজ হয় ।"
সময়ৰ আহ্বান : এক সুস্থ ভৱিষ্যতৰ বাবে
আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত চাইকেল ৰেলী আৰু সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । বৰ্তমান যুৱ-প্ৰজন্মৰ মাজত 'চাইক্লিং' এক ট্ৰেণ্ড বা চখ হৈ পৰিছে, যিটো অতি ইতিবাচক দিশ ।
অৱশ্যে চহৰ অঞ্চলসমূহত চাইকেল আৰোহীসকলৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবলৈ সুকীয়া 'চাইকেল ট্ৰেক' (Cycle Track) নিৰ্মাণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন । চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে এই দিশত গুৰুত্ব দিলে অধিক মানুহ চাইকেল চলাবলৈ উৎসাহিত হ’ব ।
সামৰণি
আহক, এই বিশ্ব চাইকেল দিৱসত আমি সকলোৱে সংকল্প লওঁ— হ্ৰস্ব দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ বাবে মটৰচালিত বাহন পৰিহাৰ কৰি চাইকেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ । ই কেৱল আপোনাৰ স্বাস্থ্যই সুৰক্ষিত নকৰে, বৰঞ্চ অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবে এক সেউজ আৰু ধুনীয়া পৃথিৱী উপহাৰ দিয়াত সহায় কৰিব ।