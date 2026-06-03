ETV Bharat / state

৮৩ বছৰ বয়সতো তজবজীয়া এজন ককা, ১৯৬৫ চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলাই আছে চাইকেল

এসময়ত অভিজাত্যৰ পৰিচয় থকা বাইচাইকেল এতিয়াও বহুতৰে জীৱন লগৰী ৷ আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত চাইকেলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস পাইছিল যদিও এতিয়া পুনৰ চাইকেলে মানুহৰ জীৱনত ঠাই লৈছে ৷

WORLD BICYCLE DAY
বিশ্ব চাইকেল দিৱস (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 4:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি/আমগুৰি: প্ৰতিবছৰে ৩ জুন দিনটো বিশ্ব চাইকেল দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ চাইকেল চলোৱাৰ অভ্যাসৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ তথা চাইকেল চলালে শৰীৰ আৰু পৰিৱেশৰ যি উপকাৰ হয় সেই বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যেই এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷

চাইকেল চলোৱাৰ উপকাৰিতা অনেক আছে ৷ মানুহৰ শৰীৰ সুস্থ কৰি ৰখাৰ উপৰিও চাইকেল চলালে কোনো প্ৰদূষণ নহয়, পেট্ৰ’ল আদিৰ খৰচ নাথাকে তদুপৰি দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনাও কম হয় ৷ ৰাজ্য়ৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই বিশেষ দিনটোত সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছে৷

উল্লেখ্য় যে, এসময়ত অভিজাত্যৰ পৰিচয় থকা বাইচাইকেল এতিয়াও বহুতৰে জীৱন লগৰী ৷ আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত চাইকেলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস পাইছিল যদিও এতিয়া পুনৰ চাইকেলে মানুহৰ জীৱনত ঠাই লোৱা দেখা গৈছে ৷ চাইকেলৰ সমাদৰ এতিয়াও আছে ৷ এই প্ৰতিবেদনত তাৰেই এক আভাস দিব খুজিছোঁ আপোনালোকক ৷

৮৩ বছৰ বয়সতো চাইকেলত লক্ষেশ্বৰ কোঁৱৰ

লক্ষেশ্বৰ কোঁৱৰে ৮৩ বছৰ বয়সতো বাইচাইকেল চলাই আছে (ETV Bharat)

ধেমাজি নগৰৰ ভেহপৰা গাঁৱৰ ৪নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা লক্ষেশ্বৰ কোঁৱৰে ৮৩ বছৰ বয়সতো বাইচাইকেল চলাই ভাল পায় ৷ কলেজত পঢ়া কালৰে পৰা এতিয়ালৈকে চাইকেলেই চলাই আহিছে তেওঁ ৷ চাৰিচকীয়া বাহন ঘৰত থাকিলেও বিভিন্ন কামত বাইচাইকেলখন লৈয়ে তেওঁ ওলাই যায় ৷

ইটিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁ কয়, “ মই প্ৰথম চাইকেলখন কিনিছিলোঁ ১৯৬৫ চনত ৷ তেতিয়াৰ পৰাই দুখন চাইকেল চলাইছোঁ । প্ৰথমখন পুৰণা হোৱাত বিক্ৰী কৰি দিয়া হ’ল ৷ দুখন চাইকেলেই ৮৩ বছৰ বয়সলৈকে চলাইছোঁ । মই ধেমাজিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ চাইকেল চলাই অহা যোৱা কৰিছিলোঁ ৷ এইফালে লখিমপুৰ জিলাৰ বগীনদী বজাৰলৈকে চাইকেল চলাইছোঁ । চাইকেল চলোৱা বাবে মোৰ স্বাস্থ্যটো এতিয়াও বেয়ালৈ যোৱা নাই চলিব পৰা অৱস্থাত আছোঁ৷’’

চাইকেলখন তেওঁৰ খুব প্ৰিয় ৷ যাতায়তৰ আদিগুৰু মৰমৰ চাইকেলখন ৷ চাইকেল চলাই থকা বাবেই এতিয়াও সুস্বাস্থ্য অটুট আছে এইগৰাকী বৃদ্ধৰ ৷ অটুট আছে দৃষ্টিশক্তিও ৷

আনহাতে ধেমাজি নগৰৰ অন্যতম এখন পুৰণি চাইকেলৰ দোকান এম/এচ দুৰ্গা চাইকেল এন্টাপ্ৰাইজৰ স্বতাধিকাৰীগৰাকীয়েও কয় যে পূৰ্বতে চাইকেল বিক্ৰী উৎসাহজনক আছিল, কিন্তু এতিয়া চাইকেল বিক্ৰী হ্ৰাস পাইছে ৷ শেহতীয়াকৈ সুস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ জনসাধাৰণে চাইকেলক আদৰি ল’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷

আমগুৰিত সামাজিক মঞ্চ ‘পোহৰ’ৰ উদ্যোগত বিশ্ব বাইচাইকেল দিৱস উদযাপন

বিশ্ব বাইচাইকেল দিৱস উদযাপন (ETV Bharat)

বুধবাৰে আমগুৰিতো পালন কৰা হয় বিশ্ব চাইকেল দিৱস । উল্লেখ্য যে ২০১৮ চনত পৰিবহণৰ এক সুলভ, পৰিৱেশ অনুকূল আৰু স্বাস্থ্যসন্মত মাধ্যম হিচাপে চাইকেলৰ গুৰুত্ব তথা ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই দিৱসৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ৷ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ প্ৰদূষণে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা সময়ত চাইকেলৰ গুৰুত্ব আহি পৰিছে । যিহেতু চাইকেল হৈছে কোনো ধোঁৱা বা প্ৰদূষণ নোহোৱাকৈ যাতায়াত কৰিব পৰা আটাইতকৈ সুলভ আৰু পৰিষ্কাৰ মাধ্যম । ইন্ধন ব্যৱহাৰ্য মটৰ চাইকেল অথবা সৰু-বৰ গাড়ীয়ে যেনেদৰে প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰে চাইকেলে তেনে প্ৰদূষণ সৃষ্টি নকৰে । আনহাতে চাইকেল অত্যন্ত কম খৰচী আৰু বিশ্বাসযোগ্য বাহন । দৈনন্দিন জীৱনত যান-জঁট কমাবলৈ আৰু নিকা পৰিৱেশ বজাই ৰাখিবলৈ চাইকেল উপযোগী ।

বিশ্ব বাইচাইকেল দিৱস উপলক্ষে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত বুধবাৰে আয়োজন কৰা হয় বিশেষ চাইকেল ৰেলী ৷ সামাজিক মঞ্চ পোহৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই ৰেলীত তেজপুৰ, গহপুৰ, যোৰহাট, শিৱসাগৰৰ অৰ্ধ-শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । পোহৰৰ সম্পাদক পল্লৱ জ্যোতি গগৈয়ে চাইকেল দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো প্ৰতিযোগীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

আমগুৰিৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা হালোৱাটিং নৰ্থ ইষ্ট চেন্ট্ৰেল ইংলিচ স্কুলৰ অধ্যক্ষ সুৰেন বৰাই কয় যে আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত প্ৰদূষণমুক্ত পৰিৱেশ গঢ়িবলৈ চাইকেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে । চাইকেল চলোৱাৰ ফলত সুস্বাস্থ্যৰো অধিকাৰী হ'ব পাৰে ৷

লগতে পঢ়ক: বৰবিহ ! কেলচিয়াম কাৰ্বাইডেৰে পকোৱা আম-কল শৰীৰৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত ?

TAGGED:

বাইচাইকেল
বিশ্ব বাইচাইকেল দিৱস
ধেমাজি
আমগুৰি
WORLD BICYCLE DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.