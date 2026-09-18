ETV Bharat / state

অসমবাসীৰ বাবে নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াইছে বাঁহে: মুখ্য়মন্ত্ৰী

‘বিশ্ব বাঁহ দিৱস’ উপলক্ষে ছ’চিয়েল মিডিয়াত দিয়া এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ওখ বাঁহনিয়ে ৰাজ্যখনত উদ্যোগীকৰণ আৰু বহনক্ষম বিকাশৰ পথ মুকলি কৰিছে ।

WORLD BAMBOO DAY
বাঁহ জীৱনৰ সাহ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 18, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে কয় যে বাঁহে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে নতুন সুযোগ কঢ়িয়াই আনিছে । ‘বিশ্ব বাঁহ দিৱস’ উপলক্ষে ছ’চিয়েল মিডিয়াত দিয়া এটা পোষ্টত তেওঁ কয় যে ওখ বাঁহনিয়ে ৰাজ্যখনত উদ্যোগীকৰণ আৰু বহনক্ষম বিকাশৰ পথ মুকলি কৰিছে ।

‘‘দৈনন্দিন ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নতুন উদ্যোগলৈকে অসমৰ বাঁহে আমাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ।

মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘বিশ্ব বাঁহ দিৱসত আমি বাঁহে কেনেদৰে সমগ্ৰ অসমতে দক্ষতা, জীৱিকা, উদ্যোগীকৰণ আৰু বহনক্ষম বৃদ্ধিৰ নতুন পথক পৰিচালিত কৰিছে উদযাপন কৰোঁ ।’’

আনহাতে, বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিশ্ব বাঁহ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই সামাজিক মাধ্য়মত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ লিখিছে, ‘‘অসমৰ সমাজ জীৱনত বাঁহৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিসীম, ই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদ । ঘৰৰ চোতালৰ পৰা শিল্পীৰ হাতলৈ বাঁহে যুগে যুগে আমাৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰি আহিছে । কিন্তু এই পৰম্পৰাগত সম্পদৰ সম্ভাৱনা ইয়াতেই শেষ নহয় । আধুনিক প্ৰযুক্তি, নতুন সামগ্ৰী আৰু সৃষ্টিশীল উদ্যোগত প্ৰয়োগেৰে বাঁহে স্থানীয় জীৱিকা আৰু বহনক্ষম অৰ্থনীতিৰ বাবে নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব পাৰে । আমাৰ পৰম্পৰাৰ শিপাৰ পৰা আধুনিক সম্ভাৱনাৰ দিগন্তলৈ, বাঁহ হওক অসমৰ নতুন অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ এক পৰিচয় ।’’

‘‘সাতবাৰ পৰি, আঠবাৰ থিয় হওক । বাঁহ: যদি সামান্য বেঁকা হ’ব পাৰি, তেন্তে পৰিব কিয় লাগে ৷ এটা গুৰুতৰ কথা ক’বলৈ গ’লে উত্তৰ-পূবৰ বাঁহ কেৱল এবিধ উদ্ভিদ নহয়, ই আমাৰ ঘৰ, আচবাব, ঝাড়ু, মেট আৰু অগণন ধুনীয়া হস্তশিল্পৰ মাজত সোমাই পৰে । বহু সম্প্ৰদায়ৰ বাবে ই দক্ষতা, জীৱিকা আৰু পৰম্পৰাৰো উৎস ।’’ নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এইদৰে কয় ৷

বাঁহ অসমৰ বাবে এক অন্য়তম প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি ক’লেও ভুল কোৱা নহ’ব ৷ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰীলৈ আনকি কাগজ উৎপাদনলৈকে বাঁহৰ গুৰুত্ব আছে ৷ অসমত বাঁহৰ প্ৰাচুৰ্য থকাৰ বাবে গঢ়ি উঠিছিল কাগজ কল ৷ কিন্তু সময়ৰ গতিত এই উদ্যোগ বন্ধ হৈ পৰে ৷ কিন্তু কুটীৰ শিল্প উদ্যোগত এতিয়াও বাঁহৰ ব্যৱহাৰ অব্যাহত আছে ৷

অসমৰ বহু গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকে বাঁহৰ সা-সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰি নিজৰ পেট প্ৰৱৰ্তাই আহিছে ৷ ঘৰুৱা কামত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী যেনে পাচি, খৰাহী, ডলা, কুলা, বিছনী, ঢাৰি আদি বাঁহ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷ কৃষিকৰ্মত ব্যৱহৃত সঁজুলি যেনে নাঙলৰ ইহ, যুঁৱলি আদি; মাছ ধৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা জাকৈ, খালৈ, পল, জুলুকী, চেঁপা, খোকা, বৰশীদাৰি আদিও বাঁহৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷

বহু যুৱক-যুৱতীয়ে আজিকালি আধুনিক আৰ্হিৰে বাঁহৰ আচবাব, ঘৰুৱা সজ্জাৰ সামগ্ৰী আদি প্ৰস্তুত কৰে ৷ শেহতীয়াকৈ অসমৰ বাঁহশিল্পই জি আই টেগ লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে ৷ বাঁহশিল্পই বহু পৰিয়ালক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰি আহিছে ৷ কথাতেই কোৱা হয় ‘ঘৰৰে কাষৰে জাঁতিবাঁহ এজুপি সিয়ো মোৰ সোদৰৰ ভাই, জীয়াই থাকোঁ মানে কৰোঁ কাঠি-কামি মৰিলে লগতে যায় ৷’ অৰ্থাৎ জীৱন্তকালৰ পৰা মৃত্যুলৈকে বাঁহ মানুহৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হৈ আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক:

বাঁহতেই যেন জীৱনৰ সাহ ! বাঁহশিল্পৰ দ্বাৰা পেটৰ ভাত মোকলাইছে মৰিগাঁও গছৰাবাৰীৰ প্ৰায় ২০০ পৰিয়ালে

ধেমাজিৰ ঝাড়ু: এখন গাঁৱৰ জীৱন-জীৱিকাৰ আহিলালৈ পৰিণত হস্তবিদ্য়া

TAGGED:

বিশ্ব বাঁহ দিৱস
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বাঁহশিল্প
WORLD BAMBOO DAY
BAMBOO IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.