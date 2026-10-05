বিশ্ব স্থাপত্য দিৱস : কামাখ্যাৰ পৰা ৰংঘৰলৈ অসমৰ কালজয়ী স্থাপত্যৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা

বিশ্ব স্থাপত্য দিৱস : কামাখ্যাৰ পৰা ৰংঘৰলৈ অসমৰ কালজয়ী স্থাপত্যৰ গৌৰৱময় যাত্ৰা
শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ পৰা নীলাচলৰ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ অসমৰ স্থাপত্যৰ স্বকীয় পৰিচয় আছে । বিশ্ব স্থাপত্য দিৱসত সেই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন ।
Published : October 5, 2026 at 3:40 PM IST
গুৱাহাটী : স্থাপত্য মানে কেৱল ইটা-শিল, গম্বুজ বা ৰাজপ্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কলা নহয় । ই এটা অঞ্চলৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি, পৰিৱেশ, জীৱনশৈলী আৰু কাৰিকৰী জ্ঞানক যুগ যুগ ধৰি বহন কৰা এই জীৱন্ত দলিল ।
এই স্থাপত্যৰ ঐতিহ্য আৰু সমাজ গঠনত ইয়াৰ ভূমিকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিবছৰে অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰে বিশ্ব স্থাপত্য দিৱস পালন কৰা হয় । ১৯৮৫ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থপতি সংঘই বিশ্ব স্থাপত্য দিৱসৰ আৰম্ভ কৰিছিল ।
এইবছৰো ৫ অক্টোবৰত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে । ২০২৬ চনৰ বিশ্ব স্থাপত্য দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে বাসস্থান এক মৌলিক অধিকাৰ, ইয়াক নিৰ্মাণ কৰক (Housing is a Human Right, Build it)।
On World Architecture Day, let us celebrate Assam’s timeless architectural heritage, where unique traditional structures stand as enduring symbols of our rich cultural identity, craftsmanship and legacy. https://t.co/jBulyNAKgQ— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) October 5, 2026
এই দিৱস উপলক্ষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত অসমৰ স্থাপত্য আৰু ঐতিহাসিক নিদৰ্শনসমূহক স্মৰণ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "বিশ্ব স্থাপত্য দিৱসত আহক আমি অসমৰ কালজয়ী স্থাপত্য ঐতিহ্যক উদযাপন কৰোঁ, য'ত অনন্য পৰম্পৰাগত আন্তঃগাঁথনিসমূহ আমাৰ চহকী সাংস্কৃতিক পৰিচয়, কাৰুকাৰ্য্য আৰু উত্তৰাধিকাৰৰ চিৰস্থায়ী প্ৰতীক হিচাপে থিয় দিছে ।"
ইফালে তেওঁ ফেচবুকৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ৰংঘৰৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ-অসমৰ মাটিত যুগ যুগ ধৰি স্থাপত্যই বহন কৰি আহিছে আমাৰ সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ গৌৰৱময় পৰম্পৰা । বিশ্ব স্থাপত্য দিৱসত দোহাৰিব বিচাৰিছোঁ, ঐতিহ্যক সাৰথি কৰি আধুনিক অসমে আগুৱাই নিয়া উন্নয়ন আৰু স্থাপত্যৰ এক নতুন যাত্ৰা । আজিৰ অসমৰ নিৰ্মাণ আৰু নক্সাত একেলগে প্ৰতিফলিত হৈছে বিকাশ আৰু ঐতিহ্য-য'ত আধুনিকতা আৰু ঐতিহ্যই লাভ কৰিছে এক সুন্দৰ সমন্বয় ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "সনাতন ভাৰতীয় স্থাপত্যৰ নান্দনিকতা, আধ্যাত্মিকতাৰ পৰা অত্যাধুনিক বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাধাৰাৰ আধাৰত আমি গঢ়িবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ নতুন অসমৰ এক স্বকীয় স্থাপত্য পৰিচয় ।"
আচলতে অসমৰ স্থাপত্য কলাৰ ইতিহাস অতি চহকী আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ । প্ৰাচীন কালৰ গুপ্ত শৈলীৰ ভগ্নাৱশেষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মধ্যযুগৰ আহোম আৰু কোচ ৰজাসকলৰ দিনত নিৰ্মিত কাৰেং-প্ৰাসাদ তথা দৌল-দেৱালয়লৈকে অসমৰ ঐতিহাসিক স্থাপত্যই অতীতৰ কাৰিকৰী দক্ষতা আৰু উন্নত চিন্তাধাৰাৰ পৰিচয় বহন কৰি আহিছে ।
অসমৰ স্থাপত্যত লুকাই আছে ইতিহাসৰ দীঘলীয়া যাত্ৰা
উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য অসমক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বাবে জনা যায় যদিও ইয়াৰ এক অনন্য স্থাপত্য ঐতিহ্যও আছে । বিশেষকৈ আহোম যুগৰ স্থাপত্যত স্থানীয় পৰিৱেশ, উপলব্ধ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী, সামৰিক প্ৰয়োজন আৰু নান্দনিকতাৰ এক অসাধাৰণ সমন্বয় দেখা যায় ।
এই স্থাপত্যৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানৰ ভিতৰত অন্যতম শিৱসাগৰ । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি জিলাখনত ৩৫০ ৰো অধিক প্ৰাচীন স্মাৰক আছে । মন্দিৰ, ৰাজপ্ৰাসাদ, পুখুৰী, শিলৰ সাঁকো আৰু মৈদাম এই সকলোবোৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাচীন স্থাপত্য আৰু অভিযান্ত্ৰিক দক্ষতাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰে ।
সেয়ে অসমৰ ঐতিহাসিক স্থাপত্যৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ গ'লে শিৱসাগৰৰ নাম নল'লে আধৰুৱা হৈ থাকিব । ইফালে অসমৰ 'ৰংপুৰ-শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক স্থাপত্যশৈলী' ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ সাময়িক তালিকাতো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
চলিত বছৰৰে ৪ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰত চৰকাৰৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ ৰংপুৰ-শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক স্থাপত্যশৈলীক ইউনেস্কোৰ সাময়িক তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও টুইটযোগে উল্লেখ কৰিছিল যে ২০২৪ চনত চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত ৰংপুৰ-শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক স্থাপত্যশৈলীৰ এই মনোনয়নে আহোম যুগৰ পূৰ্ণাংগ ইতিহাসক প্ৰতিফলিত কৰিছে । তেওঁ লিখিছিল, "য'ত ৰাজবংশই জিৰণি লৈছিল (চৰাইদেউ) আৰু য'ৰ পৰা তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল (ৰংপুৰ) ।"
জানিব পৰা মতে ইউনেস্কোৰ নিয়ম অনুসৰি এই ক্ষেত্ৰখনক চৰ্ত-৩ আৰু চৰ্ত-৪ৰ অধীনত মনোনীত কৰা হৈছে । যাৰ অৰ্থ হৈছে কোনো এক ব্যতিক্ৰমী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু স্থাপত্য, প্ৰযুক্তিবিদ্যা তথা ভূ-প্ৰাকৃতিক পৰিকল্পনাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন ।
ৰংপুৰ হৈছে আহোম ৰাজত্বকালৰ এক ঐতিহাসিক ৰাজধানী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাচীন সংস্কৃতি । ১৬৯৯ চনৰ পৰা ১৭৮৮ চনলৈ ৰংপুৰ আহোমৰ ৰাজধানী আছিল । স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহৰ দিনত এই নগৰৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ।
ৰংঘৰ : শিৱসাগৰৰে ৰংঘৰ অসমৰ স্থাপত্য ঐতিহ্যৰ অন্যতম পৰিচয় । ইতিহাসবিদৰ মতে ১৭৪৪ চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰা ৰংঘৰক এছিয়াৰ প্ৰথমটো ক্ৰীড়া প্ৰাসাদ বা পেভিলিয়ন বুলি জনা যায় । ইয়াৰ দুমহলীয়া উপবৃত্তাকাৰ চালি আৰু স্থাপত্যৰ বিশেষ গাঁথনি সঁচাকৈয়ে অনন্য ।
সেই সময়ত ৰংঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । মাটিৰ ইটাবোৰ লগাবলৈ মাটিমাহ, কণী, বৰা চাউল আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে এক আঠাজাতীয় মিশ্ৰণ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ।
সেয়ে ইয়াৰ আকৃতিয়ে ব্যতিক্ৰম নহয় । নিৰ্মাণশৈলীত স্থানীয় জলবায়ু, কাৰিকৰী জ্ঞান আৰু ৰাজকীয় জীৱনধাৰাও প্ৰতিফলন হয় । ৰংঘৰৰ পৰাই সেই সময়ত ৰাজ পৰিয়ালে বিভিন্ন ক্ৰীড়া উপভোগ কৰিছিল ।
তলাতল ঘৰ : তলাতল ঘৰ আহোম স্থাপত্যৰ কাৰিকৰী দক্ষতাৰ আন এক চমকপ্ৰদ উদাহৰণ । ইতিহাস অনুসৰি এই আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই ১৬৯৮ চনত ইয়াক সাজি উলিয়াইছিল যদিও তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত কিছু সালসলনি কৰি পুনৰ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই ইয়াক সাজ উলিয়াইছিল ।
এই ৰাজপ্ৰাসাদটো ৭ মহলৰ, যাৰ ৩ টা মহল মাটিৰ তলত আছিল । শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ ভিতৰত সুৰংগ আছিল । ইয়াৰ নিৰ্মাণতো বৰা চাউল হাঁহ কণী, মাটিমাহ আদিৰ দৰে থলুৱা সামগ্ৰীৰ মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
বৰ্তমানৰ আধুনিক অভিযান্ত্ৰিক প্ৰযুক্তিৰ বহু আগতেই অসমৰ স্থপতি আৰু কাৰিকৰসকলে মাটিৰ তলত এনে জটিল নিৰ্মাণৰ কল্পনা আৰু বাস্তৱায়িত কৰিছিল । যাৰ বাবে তলাতল ঘৰ অসমৰ স্থাপত্য ইতিহাসত এক অসাধৰণ কীৰ্তিচিহ্ন ।
কাৰেং ঘৰ : গড়গাঁৱৰ কাৰেং ঘৰ আহোম স্থাপত্যৰ আন এক অনন্য নিদৰ্শন । ১৭৫২ চনত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল । ৭ মহলীয়া এই অট্টালিকাটো আহোম ৰাজশক্তি আৰু স্থাপত্য দক্ষতাৰ প্ৰতীক ।
নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো : ১৭০৩ চনত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত ইয়াক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ স্থাপত্যৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব হৈছে যে ই মাত্ৰ এটা শিলেৰে নিৰ্মিত । এটা শিলক কাটি এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ইয়াৰ ওপৰতে আছে ।
অসমৰ স্থাপত্য ঐতিহ্য কেৱল আহোম ৰাজপ্ৰাসাদতেই সীমাবদ্ধ নহয় । চৰাইদেউ মৈদাম, শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল, বিষ্ণদৌল আৰু দেৱীদৌল, পুখুৰী আৰু বিভিন্ন পুৰাতাত্ত্বিক স্থান আদিয়ে অসমৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন অধ্যায়ৰ সাক্ষী ।
চৰাইদেউ মৈদাম : ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চৰাইদেউ মৈদাম হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউ আৰু ডা-ডাঙৰীয়াসকলৰ পবিত্ৰ সমাধিস্থল । পিৰামিড সদৃশ আকাৰ আৰু ভূমিগত কক্ষসমূহৰ নিৰ্মাণশৈলীয়ে মধ্যযুগীয় অসমৰ ৰাজ-মিস্ত্ৰীসকলৰ উচ্চ কাৰিকৰী জ্ঞান প্ৰমাণ কৰে ।
কামাখ্যা মন্দিৰ : গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰত থকা এই মন্দিৰ কোচ সেনাপতি চিলাৰায়ে ১৫৬৫ চনত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি বিভিন্ন ইতিহাসবিদে দাবী কৰে । কামাখ্যা মন্দিৰক দেশৰ মুঠ ৫১ খন দেৱীপীঠৰ ভিতৰত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠ হিচাপে জনা যায় ।
এই মন্দিৰৰ নিৰ্মাণশৈলীয়েও অসমৰ স্থাপত্য ঐতিহ্যৰ অন্যতম পৰিচয় বহন কৰে । ইয়াৰ নিৰ্মাণশৈলীক নীলাচল স্থাপত্যশৈলী হিচাপে জনা যায় । এটা ক্ৰুচিফৰ্ম বেচৰ ওপৰত পিয়াজৰ আকৃতিৰ গম্বুজ আছে ।
মদন কামদেৱ আৰু দ-পৰ্বতীয়া : কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৰ মদন কামদেৱক অসমৰ খাজুৰাহো বুলি কোৱা হয় । যি নৱম-দশম শতিকাৰ পাল বংশৰ স্থাপত্য কলাৰ নিৰ্দৰ্শন । আনহাতে তেজপুৰৰ দ-পৰ্বতীয়াৰ শিলৰ দুৱাৰমুখখন অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন ।
কেৱল এয়াই নহয় অসমৰ শ শ প্ৰাচীন মন্দিৰ, দৌল আদিৰ স্থাপত্যত থলুৱা অসমীয়া শৈলী আৰু ভাৰতীয় নাগৰ শৈলীৰ এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ দেখা যায় । আজিৰ প্ৰজন্মই অসমৰ এই ঐতিহাসিক স্থাপত্যবোৰক বিভিন্ন ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে ।
মদন কামদেৱ, কামাখ্যা মন্দিৰৰ দৰে স্থাপত্যক প্ৰাক-আহোম আৰু কোচ যুগৰ স্থাপত্য হিচাপে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে । আনহাতে টাই-আহোম স্থাপত্যশৈলী হিচাপে ৰংঘৰ, কাৰেং ঘৰকে ধৰি আহোম যুগত নিৰ্মিত স্থাপত্যক অধ্যয়ন কৰিব পাৰে ।
বিশ্ব স্থাপত্য দিৱসৰ তাৎপৰ্য আজিৰ তাৰিখত কেৱল নতুন অট্টালিকা নিৰ্মাণে নহয়, পুৰণি স্থাপত্য সংৰক্ষণ, পৰিৱেশ অনুকূল নিৰ্মাণ আৰু সকলোৰে বাবে উপযুক্ত বাসস্থান আৰু ঐতিহাসিক স্থাপত্যক পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
অসমৰ ক্ষেত্ৰত ই অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো বান, ভূমিকম্প, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, নগৰীকৰণ আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত নিৰ্মাণৰ মাজতো ঐতিহাসিক আন্তঃগাঁথনিসমূহৰ স্বকীয়তা ৰক্ষা কৰা এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ।
সেয়ে বিশ্ব স্থাপত্য দিৱসত অসমৰ ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ, কাৰেং ঘৰ, মৈদাম, প্ৰাচীন মন্দিৰবোৰে সোঁৱৰাই দিছে যে স্থাপত্য এক সভ্যতাৰ চিন্তা, জ্ঞান আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ পৰিচয় ।
লগতে পঢ়ক :
আৰম্ভই হোৱা নাই সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ৫০৮০৭ টা প্ৰকল্পৰ কাম : বহু প্ৰকল্প আধৰুৱা