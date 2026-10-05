আৰম্ভই হোৱা নাই সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ৫০৮০৭ টা প্ৰকল্পৰ কাম : বহু প্ৰকল্প আধৰুৱা
সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ অধীনত মঞ্জুৰ হোৱা ৮১,৭৭২টা নিৰ্মাণকাৰ্যৰ ভিতৰত ৫০,৮০৭টা প্ৰকল্পই সম্পূৰ্ণ নহ'ল ।
Published : October 5, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 1:19 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা খণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি চৰকাৰখনে সততে ঢাক-ঢোল বজাই আহিছে যদিও বাস্তৱৰ স্বৰূপটো তেনে নহয় । ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো উদঙাই দিছে খোদ অসম বিধানসভাৰ বিভাগীয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটীয়ে (ডিআৰএছচি)।
২০১৮-১৯ বৰ্ষৰ পৰা অসমৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত সমগ্র শিক্ষাই অনুমোদন জনোৱা আধৰুৱা নিৰ্মাণকাৰ্যই ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা খণ্ডত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ কথা উন্মোচন কৰিছে ডিআৰএছচিয়ে । সমগ্ৰ শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা উপদেষ্টা পৰিষদৰ (পিএবি)তথ্যৰ ভিত্তিত ডিআৰএছচিয়ে উদঙাইছে ৰাজহুৱা শিক্ষাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো ।
৬২.১৩ শতাংশৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভই নহ'ল
বিধানসভাৰ বিভাগীয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটীৰ তথ্য অনুসৰি ২০১৮-১৯ বৰ্ষৰ পৰা সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ অধীনত মঞ্জুৰ হোৱা ৮১,৭৭২টা নিৰ্মাণকাৰ্যৰ ভিতৰত ৫০,৮০৭টা প্ৰকল্প (মুঠ মঞ্জুৰিকৃত কামৰ প্ৰায় ৬২.১৩ শতাংশ) এতিয়াও আৰম্ভই হোৱা নাই । হলঘৰত এজন শিক্ষকে শ্রেণীসমূহত পাঠদান কৰা ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে ১৯৭২টা অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছিল । ইয়াৰে ১৭৮২টা নির্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও আচবাব যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
আচবাব যোগানতো ব্যৰ্থতা
আনহাতে নিৰ্মাণকাৰ্যসমূহৰ ভিতৰত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ, পৰীক্ষাগাৰ, ছাত্ৰাৱাস, শৌচাগাৰ, আচবাব যোগান আৰু বিদ্যালয়ৰ উত্তৰণ আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । বাকী থকা প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আচবাব যোগান ধৰা কামৰ সংখ্যাই আটাইতকৈ বেছি । আচবাব যোগান ধৰাৰ মুঠ ৭৪০৫৭টা প্ৰকল্পৰ ভিতৰত মাত্র ২৩,৩৪৩ টা কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । ৫০,৭১৪টা কাম এতিয়াও বাকী আছে ।
বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰতো মন্থৰ গতি
আনহাতে ১,৮৬৪টা সংহত বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ ভিতৰত ১৪৩টা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ১,৬৩২টাৰ কাম চলি আছে আৰু ৮৯টাৰ কাম আৰম্ভই হোৱা নাই । সেইদৰে উচ্চ প্ৰাথমিকৰ পৰা হাইস্কুললৈ উন্নীতকৰণত ৩১খনৰ ভিতৰত ১৭খনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ১৪খনৰ বাকী আছে । হাইস্কুলৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমকলৈও উন্নীতকৰণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়া ৪৭ খনৰ ভিতৰত ৩০ খনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ১৭খনৰ বাকী আছে ।
সৌৰশক্তি প্রকল্পৰো অভাৱ
ইফালে, ৭টা কম্পিউটাৰ ৰূম আৰু ৬৯টা পুথিভঁৰালৰ কাম আৰম্ভই হোৱা নাই । ৯১টা আৱাসিক কোৱাৰ্টাৰৰ ভিতৰত ৮৫টা হৈছে আৰু ১৭১টা সৌৰশক্তি প্রকল্প সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । বিদ্যালয়সমূহত থকা অভাৱৰ তথ্য অনুসৰি ৪১,৫২৭খন বিদ্যালয়ত সৌৰশক্তি প্রকল্প নাই । সেইদৰে ২০,৫৪৭খন বিদ্যালয়ৰ চাৰিওফালে দেৱাল নাই, ১,৬৪০খন বিদ্যালয়ত বিদ্যুৎ সংযোগ নাই ।
একেদৰে ১,২৪৮খন বিদ্যালয়ত হাত ধোৱাৰ সু-ব্যৱস্থা, ৭,৭১০ খন বিদ্যালয়ত খেলপথাৰ, ২৮৪খন বিদ্যালয়ত খোৱাপানীৰ সু-ব্যৱস্থা নথকাৰ কথা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা উপদেষ্টা পৰিষদৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত প্ৰকাশ কৰিছে ডিআৰএছচিয়ে ।
৩৫.৩১ শতাংশ কামহে সম্পূৰ্ণ
এই সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সভাপতি ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, "ডিআৰএছচিৰ প্ৰতিবেদন মতে, ২০১৮ ৰ পৰা ২০২৫-২৬ লৈ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত অসমত মুঠ ৮১৭৭২ টা কামৰ অনুমোদন হৈছিল । ইয়াৰে ৫০৮০৭ টা কাম প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰালৈকে আৰম্ভই হোৱা নাই । অৰ্থাৎ মুঠ কামৰ ৬২.১৩ শতাংশ । তথ্য মতে, সম্পূৰ্ণ হৈছে ২৮৮৭৫ টা কাম অৰ্থাৎ ৩৫.৩১ শতাংশ । আটাইতকৈ বেছি আচবাবৰ বাবে অনুমোদিত ৭৪০৫৭ টা কামৰ ভিতৰত ৫০৭১৪ টা কামে আৰম্ভই হোৱা নাই ।" নোহোৱাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা মতে সময়মতে পুঁজি মুকলি নোহোৱা, ঠাইৰ অভাৱ, প্ৰায়োগিক সংস্থাৰ গাফিলতি আদি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ পুনৰ কয়,"আমি জানো যে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ কাৰ্যকাল ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চত সমাপ্ত হৈছিল । বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে যাতে ৰাজ্য সমূহলৈ দিয়া টকা বন্ধ নহয় তাৰ বাবে ৬ মাহৰ বাবে অৰ্থাৎ ৩০ ছেপ্তেম্বৰ ২০২৬ লৈ ইণ্টেৰিম এক্সটেনচন দিছে । ২০২৬-২৭ চনৰ পৰা ২০৩০-৩১ চনলৈ পৰৱৰ্ত্তী ৫ বছৰৰ বাবে চূড়ান্ত অনুমোদন বাকী আছে যদিও সমগ্ৰ শিক্ষা-২ক নতুন ৰূপত NEP 20 ৰ লগত মিলাই চলোৱাৰ বাবে কেবিনেটৰ চূড়ান্ত অনুমোদনৰ পাচত স্থায়ী বৃদ্ধি ঘোষিত হ'ব ।"
চৰকাৰী খণ্ডতো দুটা ধৰণে বিদ্যালয় চলিছে
"সমগ্ৰ শিক্ষা অন্তৰ্ভূক্তিমূলক শিক্ষা । নীতিত নিহিত এক প্ৰতিশ্ৰুতি । প্ৰতিজন শিশুৱে মৰ্যদা আৰু সমসুযোগৰ সৈতে এক উমৈহতীয়া বিদ্যালয় ব্যৱস্থাত একেলগে শিকিব পৰাটোৱেই ইয়াৰ লক্ষ্য; কিন্তু বাস্তৱত সকলোৱে একেলগে পঢ়াটো সম্ভৱ হৈছে জানো । ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ কথাটো সুকীয়াই । আনকি চৰকাৰী খণ্ডটো দুটা ধৰণে বিদ্যালয় চলিছে। নবোদয় বিদ্যালয়, তিনিশ টকীয়া মাচুল লোৱা আদৰ্শ বিদ্যালয় আৰু আনহাতে অন্যান্য চৰকাৰী বিদ্যালয় ।" অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এইদৰে কয় ।
পাঠদান সময়ৰ ৩০-৪০ শতাংশ সময় কি কৰে ?
তেওঁ লগতে কয়,"কিয় গুণোৎসৱ উদযাপিত হোৱাৰ পাচত বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কমি যায় । কিয় গুণোৎসৱত ঘোষিত অনুদান দিয়া নহয় । কিয় শিক্ষক সকলক পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত কামত লগাই ৰখা হয় । আমি অনুভৱ কৰো যে কেৱল নাম ভৰ্ত্তিয়েই অন্তৰ্ভূক্তিৰ নিশ্চিত নকৰে । সফলতাৰ প্ৰকৃত জোখ হ'ল প্ৰতিজন শিশুৱে সকলোতে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে নে নাই, শিকিছে নে নাই, নিৰাপদ অনুভৱ কৰিছে নে নাই, আত্মবিশ্বাস গঢ়ি উঠিছে নে নাই। অন্তৰ্ভূক্তিমূলক শিক্ষা কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি নহয়, ই বাস্তৱতাৰ ভিত্তিও হ'ব লাগিব । আজিও শিক্ষকৰ বহু সমস্যা আছে । ৫-৬টা শ্ৰেণী দুজন শিক্ষকেই পঢ়ুৱাব লগা স্থিতি আজিও আছে । শিক্ষকসকল মুঠ পাঠদান সময়ৰ ৩০-৪০ শতাংশ সময় ডাটা এন্ট্ৰি, শিক্ষাসেতুৰ পাছত লাগি থাকোতেই যায় ।"
লগতে পঢ়ক:পথ নাই, শিক্ষকৰ অভাৱ, নাই সীমা বেৰ : শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা
বিদ্যালয় নহয় যেন পথাৰৰ মাজৰ জুপুৰীহে, ধেমাজিত জৰাজীৰ্ণ দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ কাৰখানা
দেশৰ এক লক্ষাধিক স্কুলত এজন শিক্ষক, ৫ হাজাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীশূন্য়, ১০ লক্ষাধিক শিক্ষক পদ খালী