ETV Bharat / state

মান্যতা পাব 'ঘেণ্টা'ই : জাতীয় অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বহুতে অশালীন বুলি ভবা শব্দটো

'ঘেণ্টা' শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰতিষ্ঠিত ধাৰণাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা । জুবিন গাৰ্গে নৱ-প্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰিছিল এই শব্দটোক ।

Assamese singer, songwriter and musician Zubeen Garg
অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীতৰ মহানায়ক শিল্পী জুবিন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 5:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : অতি শীঘ্ৰে অসমীয়া অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীতৰ মহানায়ক শিল্পী জুবিন গাৰ্গে প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰা এটা শব্দ ।

সাধাৰণতে এই শব্দটো অশালীন শব্দ হিচাপে গণ্য় হৈ অহা বাবে ইমানদিনে অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল; কিন্তু জুবিন গাৰ্গে এই শব্দটো মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ সময়ত সঘনাই ব্য়ৱহাৰ কৰা বাবে নৱ-প্ৰজন্মৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয় হৈ উঠে ।

অসমীয়া অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 'ঘেণ্টা' (ETV Bharat Assam)

সেইবাবে এইবাৰ অসমীয়া জাতীয় অভিধানৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই শব্দটো । এই শব্দটো অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আজিৰ পৰা সাত বছৰ পূৰ্বেই এগৰাকী অভিধান প্ৰণেতা তথা বিশিষ্ট লেখকে বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল । জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্য়জনক মৃত্য়ুৰ পিছত এই শব্দটোক লৈ এতিয়া ব্য়াপক চৰ্চা হোৱাত অভিধান প্ৰণেতা তথা বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ ডঃ দেৱব্ৰত শৰ্মাই অসমীয়া জাতীয় অভিধানৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত ই অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি কয় ।

মঞ্চ অথবা আন সময়ত শিল্পী জুবিন গাৰ্গে প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল 'ঘেণ্টা' শব্দটো । এসময়ত এই শব্দটোক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছিল । এই শব্দটো অসমীয়া অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিছে অভিধান প্ৰণেতা তথা বিশিষ্ট লেখকগৰাকীয়ে । ২০১০ত প্ৰথমটো সংস্কৰণ প্ৰকাশ পোৱা অসমীয়া জাতীয় অভিধানৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই শব্দটো ।

'ঘেণ্টা' এটা শক্তিশালী শব্দ :

ড৹ দেৱব্ৰত শৰ্মাই এই শব্দটো সন্দৰ্ভত কয় যে 'ঘেণ্টা' শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰতিষ্ঠিত ধাৰণাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা অৰ্থাৎ বিদ্ৰোহ, প্ৰতিবাদ, উলংঘা কৰা আৰু কাকো গুৰুত্ব নিদিয়া আদি । তেওঁ কয়,'ঘেণ্টা' শব্দটো এটা শক্তিশালী শব্দ । সাত বছৰ আগতেই অসমীয়া জাতীয় অভিধান সমিতিৰ বৈঠকত অনানুষ্ঠানিকভাৱে এই শব্দটো মই উত্থাপন কৰিছিলো ।"

অভিধান প্ৰণেতা, বিশিষ্ট লেখক আৰু শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে লগতে কয়, "জুবিন গাৰ্গে সততে কোৱা প্ৰতিটো শব্দ আৰু জুবিন অনুৰাগীয়ে গাই থকা গান জাতীয় অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব । আমি এই কাৰণে জাতীয় অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম, কাৰণ জুবিন গাৰ্গ অবিহনে অসমীয়া জাতি দুখীয়া । সেয়েহে প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগীৰ হাতত যদি তেওঁৰ শব্দ আছে আৰু তেওঁলোকে সততে কৈ থকা গান যদি আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতত দিয়ক ।"

'ঘেণ্টা' বুলি ক'লেই জুবিন গাৰ্গলৈ মনত পৰে :

অভিধান প্ৰণেতাগৰাকীয়ে কয়,'ঘেণ্টা' বুলি ক'লে লগে লগে জুবিন গাৰ্গলৈ মনত পৰে । কাৰণ তেওঁ প্ৰায়ে 'ঘেণ্টা' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল । সাত বছৰ আগতে এই শব্দটো যেতিয়া তেওঁৰ মুখত বহুলভাৱে উচ্চাৰিত হৈছিল, তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল বহুতে । এইটো ভদ্ৰ শব্দ নহয়, তেওঁৰ মুখত শোভা নাপায়, লগতে এজন শিল্পীৰ মুখত এনেকুৱা শব্দ ভাল নালাগে‌ বুলি তেওঁক সমালোচনা কৰিছিল । সেই সময়ত অসমীয়া জাতীয় অভিধান সমিতিৰ এখন বৈঠক হৈছিল । সেই বৈঠকত ড৹ মদন শৰ্মাও আছিল আৰু সেই বৈঠকত অনানুষ্ঠানিকভাৱে 'ঘেণ্টা' শব্দটো উত্থাপন কৰিছিলো যে এই শব্দটো অসমীয়া জাতীয় অভিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যায় নেকি ।"

লগতে তেওঁ কয়, "জাতীয় অভিধানৰ গুৰু আছিল ভাষাচাৰ্য্য ডঃ গোলোক চন্দ্ৰ গোস্বামী । তেওঁ এজন পৱিত্ৰ আৰু ঋষিতুল্য ব্যক্তি আছিল । তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লেই আমাৰ আধ্যাত্মিক ভাৱটো আহি গৈছিল, সেই মানুহজনে জীৱনত কোনো দিনেই এটাও অশ্লীল শব্দ কৈ পোৱা নাছিল । তেওঁ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ দৃঢ় আছিল । অভিধানত অশ্লীল শব্দ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব বুলিও কৈছিল । কাৰণ অভিধানৰ ছাত্ৰ হিচাপে আমি মূল্য দিও সেইটো শব্দ হয় নে নহয়,ক 'লে মানুহে বুজি পাব নে নাই, এইটো সকলোৱে জানিব যিকেইটা অশ্লীল মাত মাতিলে আমি বুজি পাও ।"

পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে জুবিনৰ বিদ্ৰোহ :

"এতিয়া আহো জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগলৈ । জুবিন গাৰ্গৰ যিটো মৃত্যু, তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে বুলি আমি সকলো পতিয়ন গৈছো, এই হত্যাৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণটো হৈছে পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিদ্ৰোহ । তেওঁৰ বিদ্ৰোহ আছিল প্ৰতিষ্ঠান, অপশাসন, প্ৰতিষ্ঠিত ৰজাৰ বিৰুদ্ধে । তাকে কৰিবলৈ যাওতে সংগীতত এটা নতুন ব্যঞ্জন আনিছিল । তেওঁৰ গানত প্ৰচলিত ভদ্ৰ শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।" এইদৰে কয় অভিধান প্ৰণেতাগৰাকীয়ে ।

লগতে তেওঁ কয়,"জুবিন গাৰ্গ ইমানেই জনপ্ৰিয় গায়ক যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ ডেৰমাহ হোৱাৰ পিছতো তিনি কোটি মানুহক এতিয়াও কন্দুৱাই আছে । এই কথাখিনি কৈ থাকোতে মোকো শোকে খুন্দা মাৰি ধৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত নতুন ব্যঞ্জন আছিল, সকলোৱে বুজি পোৱা আছিল অৰ্থাৎ সহজ সৰল আছিল ।"

লগতে পঢ়ক:‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ পাইৰেটেড সংস্কৰণ চাই থানা পালেগৈ মহিলা

ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাইকেল চলাই জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত দুই মহিলা অনুৰাগী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অসমীয়া জাতীয় অভিধান
VOICE OF ZUBEEN GARG
WORD OF ZUBEEN GARG
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.