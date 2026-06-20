ETV Bharat / state

ৰাইজৰ চকুৰ সন্মুখতেই নদীত খহি পৰিল এখন কাঠৰ দলং

মাজুলীৰ পথৰিচুকত ৰাইজৰ হাহাকাৰ । এতিয়া গড়মূৰলৈ যোৱাৰ কোনো বিকল্প পথ নাই।

wooden bridge in Majuli collapsed into the River at Patharichuk
ৰাইজৰ চকুৰ সন্মুখতেই নদীত খহি পৰিল কাঠৰ দলং (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: ভৰ বাৰিষাৰ মাজতে মাজুলীবাসীয়ে সন্মুখীন হ'ল আন এক দুৰ্যোগৰ । নদীৰ বুকুত খহি পৰিল লোহিত খাবলু গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত পথৰিচুক অঞ্চলৰ এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কাঠৰ দলং ।

এই ঘটনাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা এতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে । কিয়নো পথৰিচুকৰ প্ৰায় ১৫ হাজাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে মাজুলীৰ সদৰ আৰু গড়মূৰলৈ যোৱাৰ বিকল্প কোনো পথ নাই । ঘটনাৰ পিছতেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সাময়িকভাৱে নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে; কিন্তু বাৰিষাৰ এই প্ৰবল সোঁতত নাৱেৰে পাৰাপাৰ হোৱাটো কিমান সুৰক্ষিত, তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ।

wooden bridge in Majuli collapsed into the River at Patharichuk
ৰাইজৰ চকুৰ সন্মুখতেই নদীত খহি পৰিল কাঠৰ দলং (ETV Bharat Assam)
ৰাইজৰ চকুৰ সন্মুখতেই নদীত খহি পৰিল কাঠৰ দলং (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী স্থানীয় লোকে এই সন্দৰ্ভত কয়, " দলংখন ভাগি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া বিপদত পৰিছে পাথৰিচুক অঞ্চলৰ লোকসকল । ইপাৰৰ মানুহ ইপাৰতে আৰু সিপাৰৰ মানুহ সিপাৰতে ৰ’বলগীয়া হৈছে । নিতৌ ১০ৰ পৰা ১৫ হাজাৰ জনসাধাৰণৰ অহা-যোৱাৰ এইটোৱে মুখ্য পথ। গড়মূৰ পীতাম্বৰ দেৱ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ বাবে লোহিত খাবলু গাঁও পঞ্চায়তৰ মানুহৰ এইটোৱেই একমাত্ৰ উপায় আছিল ।"

আনহাতে,বৰ্তমান সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এজন বিভাগীয় বিষয়াই কয়," বৰ্তমান আমি নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছো । আমাৰ নতুন পকী দলঙৰ কাম চলি আছে, যিখন নিৰ্ধাৰিত সময়তে সম্পূৰ্ণ হ’ব । এই পুৰণি কাঠৰ দলংখন মেৰামতিৰ বাবে বৰ্তমান কোনো পুঁজি নাই, কিয়নো পকী দলঙৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হোৱাৰ পিছত ইয়াত পুঁজি নাহে । যিহেতু জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, আমি এতিয়া সোনকালে লোকসকল পাৰ হ’ব পৰাকৈ এখন বাঁহৰ দলঙৰ কথা বিভাগে কৈছে যদিও স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যে কাষতে নিৰ্মীয়মাণ পকী দলংখনৰ কাম অতি লেহেমীয়া গতিত চলি আছে । "

ৰাইজৰ চকুৰ সন্মুখতেই নদীত খহি পৰিল কাঠৰ দলং (ETV Bharat Assam)

পুৰণি কাঠৰ দলংখনতে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে । ৰাইজে এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়ক ভুবন গামক এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰি পকী দলঙৰ কাম ক্ষিপ্ৰ গতিত কৰিবলৈ আৰু অনতিবিলম্বে এটা স্থায়ী সমাধান উলিয়াবলৈ আহ্বান জনাইছে । বাৰিষাৰ এই দিনকেইটাত এতিয়া পথৰিচুকবাসীৰ যাতায়ত কি ধৰণে হ'ব সেয়া লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:বংগত বাৰিষাৰ বিধ্বংসী ৰূপ : ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত, ভূমিস্খলনৰ ফলত শিলিগুৰি-কুৰ্চেয়ং পথ বন্ধ

আমাৰ দলংখন ভাগি থাকিল, এতিয়া স্কুললৈ যাব পৰা নাই... ! দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান কণমানি ভাগিনৰ

TAGGED:

মাজুলী
ইটিভি ভাৰত অসম
কাঠৰ দলং
গড়মূৰ
WOODEN BRIDGE COLLAPSED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.