উৰিয়ামঘাটত চেগুন গছ চোৰৰ উপদ্ৰৱ; বন বিষয়া অহাৰ আগতেই পলায়ন দুষ্কৃতিকাৰীৰ

উচ্ছেদৰ পিছতেই উৰিয়ামঘাটত এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এইবাৰ বনাঞ্চলৰ সম্পদত শেনচকু দুষ্কৃতিকাৰীৰ ।

Sarupathar Wood Theft
উৰিয়ামঘাটত চেগুন গছ চোৰৰ উপদ্ৰৱ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 24, 2026 at 11:05 AM IST

2 Min Read
সৰুপথাৰ : উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত এইবাৰ দুষ্কৃতিকাৰীৰ চকু পৰিল মূল্যবান গছত ৷ সোমবাৰে নিশা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লাখ লাখ টকাৰ মূল্যৱান গছ কাটি টহিলং কৰে ৷ অৱশ্যে বন বিষয়া অহাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে​ কাঠ চোৰৰ দলটোৱে ৷ এই অভিযানত বন বিভাগে দুখনকৈ বাইকৰ লগতে গছ কটা সামগ্রী জব্দ কৰে ।

জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত উৰিয়ামঘাটৰ খণ্ড বন বিভাগৰ এটি দলে অভিযান চলাইছিল । অভিযানত AS 05 1451 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলৰ লগতে নম্বৰ প্লেটবিহীন আন এখন মটৰচাইকেল আৰু গছ কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷

বন বিভাগৰ এজন লোকে উল্লেখ কৰা মতে, "মই বৰপথাৰত আছিলো ৷ তাত বাঘ ওলাইছে বুলি খবৰ পাইছিলো ৷ সেই তেতিয়াই এক সূত্ৰৰ ভিত্তিত এই গছকটাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলো ৷ তাৰ পাছতে উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত অভিযান চলালো ৷ কিন্তু কোনো দুষ্কৃতিকাৰীক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ’লো ৷ 15 মিনিটৰ আগতেই অহা হ'লে দুষ্কৃতিকাৰীৰ দলটোকো পালো হয় ।’’

Rengma Reserve Forest
বনাঞ্চলৰ সম্পদত শেনচকু দুষ্কৃতিকাৰীৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি অহাৰ খবৰ পাই দুখনকৈ মটৰচাইকেল এৰি চোৰৰ দলটোৱে পলায়ন কৰে । আমি দুয়োখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰিছো ।মটৰচাইকেল দুখন জব্দ কৰি কেম্পত দিছো ।’’ চোৰৰ দলটোৱে চেগুন গছ কাটিছিল বুলি বন বিভাগৰ লোকজনে উল্লেখ কৰে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত বেদখলকাৰীক উচ্ছেদৰ পিছতেই ইটোৰ পিছত সিটো অনৈতিক, দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছে । উৰিয়ামঘাটত উচ্ছেদৰ পিছতেই তামোল, শিল, কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ লগতে চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে ।

