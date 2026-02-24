উৰিয়ামঘাটত চেগুন গছ চোৰৰ উপদ্ৰৱ; বন বিষয়া অহাৰ আগতেই পলায়ন দুষ্কৃতিকাৰীৰ

উৰিয়ামঘাটত চেগুন গছ চোৰৰ উপদ্ৰৱ; বন বিষয়া অহাৰ আগতেই পলায়ন দুষ্কৃতিকাৰীৰ
উচ্ছেদৰ পিছতেই উৰিয়ামঘাটত এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এইবাৰ বনাঞ্চলৰ সম্পদত শেনচকু দুষ্কৃতিকাৰীৰ ।
Published : February 24, 2026 at 11:05 AM IST
সৰুপথাৰ : উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত এইবাৰ দুষ্কৃতিকাৰীৰ চকু পৰিল মূল্যবান গছত ৷ সোমবাৰে নিশা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লাখ লাখ টকাৰ মূল্যৱান গছ কাটি টহিলং কৰে ৷ অৱশ্যে বন বিষয়া অহাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে কাঠ চোৰৰ দলটোৱে ৷ এই অভিযানত বন বিভাগে দুখনকৈ বাইকৰ লগতে গছ কটা সামগ্রী জব্দ কৰে ।
জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত উৰিয়ামঘাটৰ খণ্ড বন বিভাগৰ এটি দলে অভিযান চলাইছিল । অভিযানত AS 05 1451 নম্বৰৰ এখন মটৰচাইকেলৰ লগতে নম্বৰ প্লেটবিহীন আন এখন মটৰচাইকেল আৰু গছ কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷
বন বিভাগৰ এজন লোকে উল্লেখ কৰা মতে, "মই বৰপথাৰত আছিলো ৷ তাত বাঘ ওলাইছে বুলি খবৰ পাইছিলো ৷ সেই তেতিয়াই এক সূত্ৰৰ ভিত্তিত এই গছকটাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলো ৷ তাৰ পাছতে উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত অভিযান চলালো ৷ কিন্তু কোনো দুষ্কৃতিকাৰীক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ’লো ৷ 15 মিনিটৰ আগতেই অহা হ'লে দুষ্কৃতিকাৰীৰ দলটোকো পালো হয় ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি অহাৰ খবৰ পাই দুখনকৈ মটৰচাইকেল এৰি চোৰৰ দলটোৱে পলায়ন কৰে । আমি দুয়োখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰিছো ।মটৰচাইকেল দুখন জব্দ কৰি কেম্পত দিছো ।’’ চোৰৰ দলটোৱে চেগুন গছ কাটিছিল বুলি বন বিভাগৰ লোকজনে উল্লেখ কৰে ৷
উল্লেখযোগ্য যে, উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলত বেদখলকাৰীক উচ্ছেদৰ পিছতেই ইটোৰ পিছত সিটো অনৈতিক, দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছে । উৰিয়ামঘাটত উচ্ছেদৰ পিছতেই তামোল, শিল, কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ লগতে চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে ।