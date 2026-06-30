ETV Bharat / state

কেৱল সুগন্ধিয়ে নহয়, নাৰ্জী ফুলে বিলাইছে সমৃদ্ধিৰো বতৰা

জাগীৰোডৰ ভেৰভেৰী গাঁৱত নাৰ্জী ফুলৰ সুবাস । সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে স্বাৱলম্বনৰ নতুন পথ দেখুৱাইছে স্থানীয় মহিলা গোটে ।

Jagiroad Marigold flower farming
জাগীৰোডৰ ভেৰভেৰী গাঁৱত নাৰ্জী ফুলৰ সুবাস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: বৰ্তমানৰ তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতামুখী সময়ত কেৱল চৰকাৰী চাকৰি বা পৰম্পৰাগত কৃষিকাৰ্যৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰি গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ এক উজ্জ্বল আৰু সজীৱ উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাগীৰোডৰ সমীপৱৰ্তী ভেৰভেৰী গাঁৱত ।

গাঁওখনৰ এদল উদ্যমী মহিলাই একত্ৰিত হৈ আৰম্ভ কৰা নাৰ্জী ফুলৰ খেতিয়ে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক ইতিবাচক আৰু অনুপ্ৰেৰণাদায়ক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

জাগীৰোডৰ ভেৰভেৰী গাঁৱত নাৰ্জী ফুলৰ সুবাস (ETV Bharat Assam)

পৰম্পৰাগত ধান বা শাক-পাচলি খেতিৰ তুলনাত ফুলৰ খেতি যে বৰ্তমান সময়ত স্বাৱলম্বিতাৰ এক অত্যন্ত লাভজনক আৰু ব্যৱহাৰিক মাধ্যম হ’ব পাৰে, তাক এই মহিলাসকলে কাৰ্যতঃ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে ।

কম খৰচ, সীমিত পৰিশ্ৰম আৰু কম মাটি ব্যৱহাৰ কৰিয়েই কেনেকৈ সংসাৰ চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰি, তাৰেই এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ভেৰভেৰী গাঁৱৰ এই মহিলা গোটে ।

Jagiroad Marigold flower farming
জাগীৰোডৰ ভেৰভেৰী গাঁৱত নাৰ্জী ফুলৰ সুবাস (ETV Bharat Assam)

জানিব পৰা মতে, মহিলাসকলে গাঁৱৰে ভেৰভেৰী হৰি মন্দিৰৰ কাষত দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা কিছু পৰিমাণৰ ভূমিত এই নাৰ্জী ফুলৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল । যিডোখৰ মাটিত এসময়ত অলাগতিয়াল জাবৰ-জোঁথৰ বা হাবি-বন আছিল, আজি সেই মাটিতে মহিলাসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত জিলিকি উঠিছে হালধীয়া-কমলা ৰঙৰ নাৰ্জী ফুলৰ অপূৰ্ব সম্ভাৰ ।

নাৰ্জী ফুল হৈছে এবিধ এনেকুৱা খেতি, যাৰ চাহিদা বজাৰত ১২ মাহেই থাকে । বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা-পাৰ্বণ, বিবাহ উৎসৱ, গৃহ প্ৰৱেশ তথা যিকোনো সামাজিক বা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত নাৰ্জী ফুলৰ মালা আৰু থোপা অপৰিহাৰ্য । এই সহজলভ্য অথচ গুৰুত্বপূৰ্ণ বজাৰখনক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভেৰভেৰীৰ মহিলাসকল ।

Jagiroad Marigold flower farming
জাগীৰোডৰ ভেৰভেৰী গাঁৱত নাৰ্জী ফুলৰ সুবাস (ETV Bharat Assam)

প্ৰথম প্ৰচেষ্টাতে লাভৰ মুখ দেখাৰ পিছত এতিয়া মহিলা গোটটোৰ উছাহ দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, অনাগত দিনত তেওঁলোকে খেতিৰ পৰিসৰ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ মন মেলিছে । যদিহে চৰকাৰ তথা কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা উন্নতমানৰ বীজ, সাৰ বা প্ৰযুক্তিগত সাহায্য আদি সৰহ পৰিমাণে লাভ কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে নিজকে অধিক সুদৃঢ়ভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিব বুলি আশাবাদী ।

গ্ৰাহকলৈ বিশেষ আহ্বান

মহিলা উদ্যমীসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্থানীয় ৰাইজ তথা ওচৰ-পাজৰৰ ব্যৱসায়ীসকলক আহ্বান জনাইছে যে জাগীৰোড বা ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলসমূহত যদি কাৰোবাৰ বিবাহ, পূজা বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে সতেজ নাৰ্জী ফুলৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে তেওঁলোকে বজাৰতকৈ উচিত আৰু সুলভ মূল্যত পোনপটীয়াকৈ বাগিচাৰ পৰা সতেজ ফুল যোগান ধৰিবলৈ সাজু আছে ।

"আমি মহিলাসকল একগোট হৈ এই কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । এতিয়া ফুলবোৰ ফুলি উঠা আৰু বিক্ৰী হোৱা দেখি আমাৰ সাহস বাঢ়িছে । চৰকাৰী সহযোগিতা পালে আমি ইয়াক এটা ডাঙৰ ব্যৱসায়িক ৰূপ দিব বিচাৰোঁ ।" স্থানীয় মহিলা গোটৰ এগৰাকী সদস্যই কয় ।

ভেৰভেৰী গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ এই সন্মিলিত প্ৰয়াসে কেৱল তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক স্বচ্ছলতা অনাই নহয়, বৰঞ্চ সমাজৰ আন বহু নিবনুৱা যুৱক-যুৱতী তথা মহিলাকো কৃষি খণ্ডত এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে আগবাঢ়ি আহিবলৈ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সাক্ষ্য বহন কৰা এখন বিশেষ ঠাই: ক'ত আছে এই ঐতিহাসিক সমল ?
লগতে পঢ়ক :পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কেকাইডং নদীত কম বয়সীয়া ঘঁৰিয়াল প্ৰত্য়ক্ষ, মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ আনন্দ প্ৰকাশ

TAGGED:

নাৰ্জী ফুলৰ খেতি
জাগীৰোডত মহিলাৰ নাৰ্জী ফুলৰ খেতি
নাৰ্জী ফুলৰ ব্যৱসায়
ইটিভি ভাৰত অসম
JAGIROAD MARIGOLD FLOWER FARMING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.