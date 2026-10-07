গুৱাহাটীত নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ উদ্বেগজনক ছবি; সখী কেন্দ্ৰত ৪০৭৩ গোচৰ পঞ্জীয়ন

গুৱাহাটীত নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ উদ্বেগজনক ছবি; সখী কেন্দ্ৰত ৪০৭৩ গোচৰ পঞ্জীয়ন
গুৱাহাটীত ৯ মাহত ৩৯৮ টা গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন । 'সখী' ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰৰ তথ্যই নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ উদ্বেগজনক ছবি দাঙি ধৰিছে ।
Published : October 7, 2026 at 7:35 PM IST
গুৱাহাটী : বৰ্তমান সময়ত দেশৰ প্ৰতিখন মহানগৰতে নাৰীৰ সুৰক্ষা এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা গৈছে । কিয়নো শিক্ষা, সংস্থাপন আৰু আধুনিক জীৱনশৈলীৰ বাবে মহানগৰসমূহলৈ মহিলাৰ আগমন বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত হোৱা অপৰাধৰ সংখ্যাও উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।
বিশেষকৈ গাৰ্হস্থ্য-ৰাজহুৱা নিৰ্যাতন, ব্লেক মেইল আৰু চাইবাৰ অপৰাধে বৰ্তমান সময়ত গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । যাৰ বাবে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে । কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ লগতে অধিক সুৰক্ষামূলক পদক্ষেপ আৰক্ষীয়ে লৈছে।
ইফালে নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধজনিত ঘটনা অসমৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীতো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । শেহতীয়া বছৰবোৰৰ পৰিসংখ্যা দেখিলে গম পোৱা যায় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ।
'সখী' ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰৰ তথ্যও উদ্বেগজনক । এই কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ তথ্যইও নাৰীৰ ওপৰত হোৱা অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে অসমত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনস্থ ৩৬ টা 'সখী' ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ আছে । তাৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ বেলতলা আৰু জালুকবাৰীত দুটা চেণ্টাৰ আছে । মহিলাৰ বাবে থকা হেল্পলাইন নম্বৰ '১৮১'ৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ আধাৰত এই চেণ্টাৰ দুটাত ২০২০ চনৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰলৈ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত প্ৰায় ৪,০৭৩ টা অপৰাধৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে ।
চলিত বৰ্ষত হেল্পলাইন নম্বৰ '১৮১'ৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ আধাৰত চেণ্টাৰ দুটাত জানুৱাৰী মাহত এই চেণ্টাৰ দুটাত ৭৫ টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । একেদৰে ফেব্ৰুৱাৰীত ৬৯ টা, মাৰ্চত ৬৮ টা, এপ্ৰিলত ৭৭ টা, মে' মাহত ৬৬ টা, জুনত ৬০ টা, জুলাইত ৭৪ টা, আগষ্টত ৬৬ টা আৰু ছেপ্টেম্বৰত ৪৫ টা গোচৰ ৰুজু হৈছে ।
তথ্য অনুসৰি চেণ্টাৰ দুটালৈ গাৰ্হস্থ্য হিংসা, চাইবাৰ অপৰাধ, কৰ্মক্ষেত্ৰত হাৰাশাস্তিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে । তাৰ ভিতৰত মহিলাৰ ওপৰত গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ গোচৰ সৰ্বাধিক পঞ্জীভুক্ত হৈছে । জানিব পৰা মতে চেণ্টাৰ দুটাত চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ সৰ্বমুঠ ৬০০ টা গোচৰ ৰুজু হৈছে ।
তাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ৩৯৮ টা গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে । একেদৰে নিৰ্যাতনৰ ২৩৯ টা, চাইবাৰ অপৰাধৰ ৪৩ টা, ৰাজহুৱা নিৰ্যাতনৰ ৫৫ টা, কৰ্মক্ষেত্ৰত হাৰাশাস্তিৰ ৭ টা আৰু অন্যান্য ৩১ টা গোচৰ ৰুজু হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনত বিধানসভাত চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ৰেকৰ্ড ব্যুৰ'ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ হাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও পৰিস্থিতি এতিয়াও উদ্বেগজনক হৈ আছে । 'সখী' ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰৰ তথ্যইও সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে । বিশেষকৈ গাৰ্হস্থ্য হিংসা, প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বিচ্ছেদৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত আৰু ব্লেকমেইলিঙৰ দৰে ঘটনাই এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত বেলতলাস্থিত 'সখী' ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰৰ পৰিচালক ইলোস্মিতা কোঁৱৰে কয়, "অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে এটাকৈ কেন্দ্ৰ থকাৰ বিপৰীতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত দুটা কেন্দ্ৰ আছে- এটা বেলতলাত আৰু আনটো জালুকবাৰীত । এই কেন্দ্ৰসমূহলৈ প্ৰতিদিনেই মহিলা নিৰ্যাতনৰ বহু গোচৰ আহে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ ঘটনাই সৰ্বাধিক ।"
ইলোস্মিতা কোঁৱৰে লগতে কয়, "বৰ্তমান শাৰীৰিক নিৰ্যাতনতকৈ মানসিক নিৰ্যাতনৰ হাৰ অধিক বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষকৈ অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা গাৰ্হস্থ্য হিংসাৰ গোচৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰায়েই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ঘটা বিচ্ছেদৰ পিছত যুৱতীসকল যুৱকৰ দ্বাৰা ভাবুকি আৰু ব্লেকমেইলিঙৰ চিকাৰ হোৱা ঘটনাও বাঢ়িছে ।"
অন্যান্য শ্ৰেণীত এইধৰণৰ গোচৰসমূহ পঞ্জীয়ন কৰা হয় । অৱশ্যে ইয়াৰ তুলনাত কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলা নিৰ্যাতনৰ ঘটনা কিছু কমকৈ লাভ কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
আনহাতে পথেৰে অহা-যোৱা কৰাৰ সময়তো অচিনাকী লোকৰ দ্বাৰা মহিলাসকল হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ গোচৰো হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে বা পাণবজাৰৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা পোৱা যায় ।
সমূহ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চিনাকী লোকৰ দ্বাৰা মহিলাক অপদস্থ কৰা, ভাবুকি দিয়া বা ব্লেকমেইলিং কৰা ঘটনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।
বিশেষকৈ ছোৱালীৰ আপত্তিজনক ফটো লৈ ব্লেকমেইলিং কৰা ঘটনা লাভ কৰিলে মহিলা আৰক্ষীয়ে সেই গোচৰসমূহ তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে চাইবাৰ অপৰাধ শাখালৈ প্ৰেৰণ কৰে বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰটোৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে চিনাকী ব্যক্তিৰ প্ৰতাৰণা, চাইবাৰ অপৰাধ আৰু ঘৰুৱা কন্দলৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত সমাজত মহিলাসকল তীব্ৰ মানসিক নিৰ্যাতনৰ মাজেৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে, যিটো অত্যন্ত চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে । অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক :
স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা মহানগৰীত নিশা মহিলাসকল কিমান সুৰক্ষিত ?