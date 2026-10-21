গালে-মুখে সেন্দূৰ সানি বছৰটোলৈ দেৱীক বিদায় : বিজয়াৰ বিষাদৰ মাজতো প্ৰাণভৰা সুখৰ অনুভৱ

গালে-মুখে সেন্দূৰ সানি বছৰটোলৈ দেৱীক বিদায় : বিজয়াৰ বিষাদৰ মাজতো প্ৰাণভৰা সুখৰ অনুভৱ
গোলাঘাটৰ সাৰ্বজনীন কালিবাড়ীত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে সেন্দূৰ খেলৰ অনুষ্ঠান ৷ বিজয়া দশমীত নাচি নাচি সেন্দূৰ খেলাত ব্যস্ত মহিলাৰ দল ।
Published : October 21, 2026 at 3:24 PM IST
গোলাঘাট : সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে বিজয়া দশমী আয়োজন কৰা হৈছে । শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অন্তিম দিনটোত ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গোলাঘাট নগৰতো এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰে বিগত কেইবাদিনো ধৰি মুখৰিত হৈ থকা পূজাস্থলীসমূহত আজি ভক্তিৰ লগতে আনন্দ আৰু আৱেগৰ এক অনন্য সমাহাৰ দেখা যায় । বিজয়া দশমীৰ লগত সংগতি ৰাখি গোলাঘাট নগৰৰ সাৰ্বজনীন কালিবাড়ীত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে সেন্দূৰ খেলৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠীৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাক মণ্ডপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছৰে পৰা চাৰিদিন ধৰি পূজা-অৰ্চনা, আৰতি আৰু বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় । ভক্তসকলে দেৱী দুৰ্গাৰ আশিস বিচাৰি পূজাস্থলীসমূহত ভিৰ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বিজয়া দশমীৰ দিনটোত দেৱীক বিদায় জনোৱাৰ প্ৰস্তুতিও সম্পন্ন কৰে ।
পৰম্পৰা অনুসৰি, বিজয়া দশমীৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিয়াৰ জৰিয়তে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সামৰণি পৰে । ইয়াৰ মাজতে গোলাঘাট নগৰৰ সাৰ্বজনীন কালিবাড়ীত বিজয়া দশমীৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে মহিলাসকলৰ পৰম্পৰাগত সেন্দূৰ খেল । এই অনুষ্ঠানত মহিলাসকলে পৰস্পৰে পৰস্পৰক সেন্দূৰ সানি বিজয়াৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু মংগল কামনা কৰে ।
- সেন্দূৰ খেলাৰ তাৎপৰ্য
ৰঙা সেন্দূৰেৰে ৰঙীন হৈ পৰা পূজাস্থলীত মহিলাসকলৰ মাজত উৎসাহ, আনন্দ আৰু সৌহাৰ্দৰ এক সুন্দৰ ছবি দেখা যায় । বিশেষকৈ বাঙালী হিন্দু সমাজত সেন্দূৰ খেলাৰ এক বিশেষ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য আছে ।
পৰম্পৰাগত বিশ্বাস অনুসৰি, বিবাহিত মহিলাসকলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ইজনে সিজনক সেন্দূৰ সানি স্বামীৰ মংগল আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ সুখ-সমৃদ্ধি অটুট থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । অৱশ্যে, এই ধাৰণাসমূহ মূলতঃ পৰম্পৰাগত লোকবিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত ।
সেন্দূৰ খেল কেৱল এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই নহয়, ই মহিলাসকলৰ মাজত পাৰস্পৰিক মৰম, সম্প্ৰীতি আৰু সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় কৰাৰ এক বিশেষ উপলক্ষ্য হিচাপেও বিবেচিত । উৎসৱৰ এই মুহূৰ্তত মহিলাসকলে পৰস্পৰৰ সৈতে আনন্দ বিনিময় কৰাৰ লগতে আগন্তুক দিনবোৰ সুখ, শান্তি আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰে ।
- দেৱী বিসৰ্জন
ইফালে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে ধনশিৰি নদীৰ ঘাটত দেৱী বিসৰ্জন দিয়াৰ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বিসৰ্জনস্থলীত আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু স্কাউট গাইডৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যাতে সুকলমে দেৱী দুৰ্গাৰ বিসৰ্জন সম্পন্ন হয় । জিলা আয়ুক্ত বিশ্বজিৎ ফুকনে সকলো দিশ তদাৰক কৰাৰ উপৰিও কেইবাজনো দণ্ডাধীশ নিয়োগ কৰা বুলি জিলা প্ৰশাসনৰ এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে ।