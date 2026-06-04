লক্ষ্য মহিলা সবলীকৰণ : প’লট্ৰী প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ
এই প্ৰকল্পটো শৰাইঘাট ফাৰ্মিং ট্ৰাষ্টক কাৰ্যকৰী অংশীদাৰ হিচাপে আৰু ব্লু প্লেনেট এমালগেমেটেড LLP-ক বিপণন আৰু বাই-বেক সহযোগী হিচাপে লৈ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ।
Published : June 4, 2026 at 12:08 AM IST
তেজপুৰ: গ্ৰাম্য জীৱিকা উন্নয়ন আৰু মহিলাসকলৰ আৰ্থিক স্বাৱলম্বিতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰই বৰভেটা গাঁৱত বুধবাৰে এক মহিলা নেতৃত্বাধীন প'ল্ট্ৰী মূল্য শৃংখল(Poultry Value Chain) প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে ।
এই প্ৰকল্পটো শৰাইঘাট ফাৰ্মিং ট্ৰাষ্টক কাৰ্যকৰী অংশীদাৰ হিচাপে আৰু ব্লু প্লেনেট এমালগেমেটেড LLP-ক বিপণন আৰু বাই-বেক সহযোগী হিচাপে লৈ ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ।
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালিকা ড৹ সোণালী ঘোষে জানিবলৈ দিয়ে যে বৰভেটা ইক’ ডেভেলপমেণ্ট কমিটী(EDC)-ৰ জৰিয়তে গঢ়ি তোলা নতুন বৰভেটা ক্লাষ্টাৰৰ অধীনত ২৪ গৰাকী মহিলা কৃষকক বৈজ্ঞানিকভাৱে নিৰ্মিত উচু ছাঁদযুক্ত প'ল্ট্ৰী পালন ব্যৱস্থাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থা সংগঠিত মূল্য শৃংখল মডেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ়ি তোলা হৈছে ।
প্ৰকল্পটোৰ মূল লক্ষ্য হৈছে উন্নত মানৰ আৰু এণ্টিবায়’টিক-মুক্ত কুকুৰা পালন পদ্ধতি গঢ়ি তোলাৰ লগতে কৃষকসকলৰ বাবে নিশ্চিত বজাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰা ।
কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, এই পদক্ষেপে স্থানীয় পৰিয়ালসমূহৰ আয় বৃদ্ধি, খাদ্য সুৰক্ষা শক্তিশালীকৰণ আৰু কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া বনাঞ্চলভিত্তিক গাঁওসমূহত টেকসই জীৱিকাৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব ।
ঘোষে জনায় যে ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰকল্পই বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ সৈতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ আৰ্থিক উন্নয়ন সংযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাৰ নতুন দৃষ্টিভংগীকো প্ৰতিফলিত কৰিছে । মহিলাসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু EDC-ভিত্তিক জনসম্পৃক্ততাৰ জৰিয়তে জীৱিকাৰ অনিশ্চয়তা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে পৰিবেশ অনুকূল কৃষি পদ্ধতি আৰু সংৰক্ষণমুখী উন্নয়নক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।
প্ৰকল্পটোৰ অন্যতম বিশেষ দিশ হৈছে ইয়াৰ “চাৰ্কুলাৰ ইক’নমি” পদ্ধতি, য’ত স্থানীয় উৎপাদন, সংগঠিত বজাৰ সংযোগ আৰু টেকসই কৃষি ব্যৱস্থাক একেলগে সংযুক্ত কৰি দীৰ্ঘম্যাদী গ্ৰাম্য আৰ্থিক স্থিতিশীলতা গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ।
কৰ্তৃপক্ষই আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে বৰভেটা মডেল আগন্তুক সময়ত অসমৰ আন সংৰক্ষণভূমি অঞ্চলসমূহতো সমাজভিত্তিক গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ এক সফল আদৰ্শ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় সেনাৰ চাইকেল ৰেলী