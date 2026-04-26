নিজৰ গাঁৱতে যৌন নিৰ্যাতন-হত্যাৰ বলি মহিলা, আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত
সকাম খাবলৈ যোৱা ৫০ৰ ঊৰ্দ্ধৰ মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন কৰি হত্যা ৷ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে কাকতিবাৰী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ আহ্বান ৰাইজৰ৷
Published : April 26, 2026 at 9:26 AM IST
ডিব্ৰুগড় : অৰ্ণমাই বৰাৰ যৌন নিৰ্যাতন-হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্তক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দোষমুক্ত কৰাৰ কেইদিনমান পিছতেই পুনৰ এগৰাকী আদহীয়া মহিলাৰ সৈতে সংঘটিত হ’ল অনুৰূপ ঘটনা ৷ ৫০ ৰ ঊৰ্দ্ধৰ মহিলাক অকলশৰীয়াকৈ পাই প্ৰথমে তেওঁ সৈতে দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰে আৰু তাৰ পছত তেওঁক হত্যা কৰে একেটা অঞ্চলৰে এজন ব্যক্তিয়ে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ কাকতিবাৰীত ৷
জানিব পৰা মতে, যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা সম্পৰ্কীয় মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে বাবু মুঢ়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে মহিলাগৰাকীক পথাৰৰ মাজলৈ বলপূৰ্বকভাৱে লৈ যায় ৷ তাৰ পাছত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰি হত্যা কৰে বাবুৱে ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা পথাৰৰ মাজতে মহিলাগৰাকীক বিবস্ত্ৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে ৷
এই ঘটনাৰ খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই অঞ্চলটোত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত ৷ কাকতিবাৰী থানাৰ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বাবু মুঢ়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতেই স্থানীয় ৰাইজে থানা ঘেৰাও কৰি ন্যায়ৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি এই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ কথা আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰে অভিযুক্ত বাবু মুঢ়াই ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘যোৱা ২৩ তাৰিখে নিশা অতি নৃশংস-বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় । কাকতিবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাবি গাঁৱৰ মহিলাগৰাকীয়ে একে গাঁৱতে সকাম খাবলৈ যাওঁতে যৌন নিৰ্যাতন কৰি হত্যা কৰা হৈছিল । যোৱা নিশা দোষীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । আজি গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই আহি দোষীক উচিত শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে । আজি পৰিয়ালৰ লোকো ওলাই আহি থানাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । এনে ঘটনা যাতে পুনৰ নহয় তাৰ বাবে অপৰাধীক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ৷’’