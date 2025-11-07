ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাইকেল চলাই জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত দুই মহিলা অনুৰাগী

ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাইকেল চলাই জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত দুই মহিলা অনুৰাগী
ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে গোৱালপাৰাৰ পৰা অহা ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ পুৰুষ-মহিলাই পৰম্পৰাগত পাজাৰ আৰু গামোচাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰাণৰ শিল্পীক ।
Published : November 7, 2025 at 6:41 PM IST
সোণাপুৰ: "জুবিনদা ভগৱানে হয় । ভগবানৰ ওচৰলৈ আহোঁতে সহায় কৰাসকলকো ভগৱান বুলি ক'লোঁ" - ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা চাইকেল চলাই জুবিনক্ষেত্ৰ পোৱা দুগৰাকী মহিলাৰ এই মন্তব্য । লগতে দুই মহিলা চাইকেল আৰোহীয়ে কয়, "জুবিনদাৰ ন্যায় সোনকালে দিয়ক ।"
অসমীয়া মহিলাই কৰিম বুলি ভাবিলে হেলাৰঙে সকলো কৰিব পাৰে । নিশাটোৰ ভিতৰতে কৱচ কাপোৰ বৈ কাললৈ খ্যাতি ৰাখিছিল মূলা গাভৰুৱে । যুঁজাৰুৰ বেশেৰে শত্ৰুৰ সৈতে যুঁজ দিছিল বীৰাংগনা মূলা গাভৰুৱে । সেই মূলা গাভৰুৰ দেশৰ দুগৰাকী মহিলা, নাম হৈছে সুৰভি আৰু বন্দিতা বকলীয়াল । ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত তেওঁলোকৰ ঘৰ ।
গানৰ ভগৱান, হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আছে অপৰিসীম শ্ৰদ্ধা আৰু ভালপোৱা । সেয়ে হয়তো প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে হঠাৎ এনেদৰে সকলোকে এৰি যোৱাৰ কথা এখন্তেকৰ বাবেও সকলোৰে দৰে তেওঁলোকেও ভাবি পৰা নাই । সেয়ে গানৰ ভগৱানৰ শেষ আশ্ৰয় লোৱা স্থানত আহি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ আগ্ৰহ ।
মনতে ঠিৰাং কৰা ভাবনাক সাকাৰ কৰিবলৈ যোৱা ২ তাৰিখৰ পৰা সুৰভি আৰু বন্দিতা নামৰ দুই অনুৰাগীয়ে আৰম্ভ কৰিলে চাইকেলেৰে জুবিনক্ষেত্ৰলৈ যাত্ৰা । মহিলা হোৱাৰ বাবে এই চাইকেল যাত্ৰাত কিছু অসুবিধা পালেও সেয়া হেলাৰঙে স্বীকাৰ কৰি লৈছিল তেওঁলোকে । সুদীৰ্ঘ পথছোৱাত অনেকে তেওঁলোকক নিশা থকা-খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে । যাৰবাবে সেইসকল লোকক দুয়োগৰাকীয়ে সেৱা জনাই ক'লে, "ভগৱানৰ ওচৰলৈ আহোঁতে সহায় কৰাসকলো আমাৰ বাবে ভগৱান ।"
ছয়দিনীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত জুবিনক্ষেত্ৰত ভাগৰুৱা হৈ উপস্থিত হৈয়ে দুয়োগৰাকীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীৰ শেষ আশ্ৰয় স্থানত সভক্তিৰে সেৱা গ্ৰহণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । আগবঢ়ালে তাঁতত বৈ অনা শিল্পীগৰাকীৰ ছবিসহ প্ৰিয় গীতৰ কলি খোদিত অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচা ।
ইপিনে সংবাদ মাধ্যমৰে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁলোকে অশ্ৰুসক্ত নয়নৰে কয়, "জুবিনদাৰ আকস্মিক দুৰ্ঘটনাটো মনে মানিব পৰা নাই । ছিংগাপুৰত কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল ইমানদিনে কিয় ধৰাত পৰা নাই । উজনিৰ পৰা আমি দুয়োগৰাকীয়ে চাইকেল চলাই আহিছোঁ আমাৰ জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ বাবে । আমাক সোনকালে ন্যায় লাগে ।"
গোৱালপাৰাৰ পৰা অহা ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ পুৰুষ-মহিলাৰ পৰম্পৰাগত পাজাৰ আৰু গামোচাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
আনহাতে, সাম্প্ৰতিক সময়ত জাতি-জনগোষ্ঠী তথা বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত একতাৰ প্ৰতীকৰূপে পৰিচিত হৈছে জুবিনক্ষেত্ৰ । পুৱাৰে পৰা নিশালৈ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অৰ্থাৎ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ জুবিন অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত ।
অন্য দিনৰ দৰে শুকুৰবাৰেও জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসংখ্য অনুৰাগী । ইয়াৰে ভিতৰত গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা অহা শতাধিক জুবিন অনুৰাগীয়ে একত্ৰিতভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ।
হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থকা জুবিনক্ষেত্ৰত গোৱালপাৰাৰ পৰা অহা পুৰুষ-মহিলাসকলে অসমীয়াৰ জাতীয় স্বাভিমান গামোচা তথা ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ পাজাৰ একতাৰ বান্ধোনত ৰাখি প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষ আশ্ৰয়স্থানত অৰ্পণ কৰাৰ লগতে সমস্বৰে জয় জুবিনদা ধ্বনি দিয়ে । তেওঁলোকে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায় বিচাৰিও ধ্বনি দিয়ে ।
এগৰাকী অনুৰাগীয়ে কয়, "আমি জুবিনদাক বহুত ভালপাওঁ । সেইবাবেই তেওঁৰ শেষ আশ্ৰয়স্থলীত উপস্থিত হৈ গামোচা আৰু পাজাৰেৰে সমন্বয়ৰ এনাজৰী বান্ধি তেওঁৰ নামত অৰ্পণ কৰোঁ ।"