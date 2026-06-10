মহিলাৰ পিঠিত ছুৰীকাঘাত আন এগৰাকী মহিলাৰ
ধুবুৰীৰ চান্দাখোল অঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলাই আন এগৰাকী মহিলাক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
Published : June 10, 2026 at 6:07 PM IST
ধুবুৰী: এক ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ধুবুৰী চহৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী কচুৱাৰখাছ প্ৰথম খণ্ড অঞ্চলত । ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল যদিও কোনোৱো ইয়াৰ সূত্ৰপাত কেনেদৰে হৈছে তাৰ উৱাদিহ পোৱা নাই । এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই এই ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণ ।
স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য় অনুসৰি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দুগৰাকী মহিলাৰ মাজত । এগৰাকী মহিলাই আন এগৰাকী মহিলাক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । মহিলাগৰাকীৰ পিঠিত চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে আন এগৰাকী মহিলাই । ৰাইজে পিছে উলিয়াব পৰা নাই ঘটনাৰ ওৰ ।
ধুবুৰীৰ চান্দাখোল অঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলাই আন এগৰাকী মহিলাক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাস্থলীলৈ দৌৰি গৈছে যদিও কোনে কেনেকৈ প্ৰথমে আক্ৰমণ কৰিছে সেই বিষয়ে জানিব পৰা নাই । অৱেশ্য়ে স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰি অভিযুক্ত মহিলাগৰাকী কৰায়ত্ত কৰে আৰু পিছত আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক স্থানীয় লোকে ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
স্থানীয় ৰাইজে এই ঘটনাৰ বিষয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । ঘটনাটোৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে ধুবুৰীৰ ধৰ্মশালা আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীৰ দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত কাৰণ উদ্ঘাটনৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
উল্লেখ্য যে, দিনদুপৰতে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে । লগতে আইন-শৃংখলা ব্যৱস্থাক লৈও বিভিন্ন মহলত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:লিচুক কেন্দ্ৰ কৰি মাৰপিট, পুৰুষ-মহিলাসহ ২২ গৰাকী আহত
৪০-৫০ জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰিলে হোটেলৰ মালিকসহ মহিলাক