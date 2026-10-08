নাৰী নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু Women Against Violence
Women Against Violence নামৰ সংগঠনটোৱে অহা ১৩ অক্টোবৰত কটন কলেজৰ সমীপত (নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত) প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব ৷
Published : October 8, 2026 at 9:42 PM IST
গুৱাহাটী: নাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলি অহা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে Women Against Violence নামৰ সংগঠনটো ৷ অহা ১৩ অক্টোবৰত কটন কলেজৰ সমীপত (নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত) অনুষ্ঠিত হ’ব এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৷
এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত সংগঠনটোৱে কয়, ‘‘নাৰী আৰু বিভিন্ন লিংগ পৰিচয়ৰ ব্যক্তি (people of diverse gender identities -- কুয়েৰ,ৰূপান্তৰকামী আৰু ইন্টাৰচেক্স) সকলৰ ওপৰত হোৱা সকলো ধৰণৰ শোষণ, দমন, অত্যাচাৰক সাধাৰণীকৰণ আৰু বৈধ কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ এক ভয়ানক কৌশলগত কাৰবাৰ দেশখনত চলাই অহা হৈছে । অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বাঢ়ি অহা নৃশংস অপৰাধৰ ঘটনাই আমাক গভীৰভাৱে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। ধৰ্ষণ, হত্যা, নিৰুদ্দেশ, অপহৰণ, এচিড আক্ৰমণ, চাইবাৰ অপৰাধ, শ্লীলতাহানি, ঘৰুৱা হিংসা, যৌতুকজনিত মৃত্যু, অন্তৰংগ সংগীৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতন আৰু হত্যা, সৰবৰাহ, কৰ্মস্থানত যৌন নিৰ্যাতন আদিৰ দৰে ঘটনা প্ৰতিদিনে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে ।’’
‘‘নাৰীৰ বিৰুদ্ধে হোৱা হিংসাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা আলোচনা জবাবদিহিতা, মৰ্যাদা আৰু ন্যায়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ভুক্তভোগীক দোষাৰোপ কৰা আৰু পীড়িত মহিলাৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত কৰা বিদ্বেষপূৰ্ণ ব্যক্তিগত সমালোচনাই এনে হিংসাক সমাজত নায্যতা প্ৰদান কৰে । মহিলাক দোষাৰোপ কৰাতকৈ লিংগ-ভিত্তিক হিংসাৰ মূল কাৰণ, ইয়াৰ পৰিণতি আৰু সেয়া নিৰ্মূলকৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত লোৱাটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ।’’ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত লগতে কোৱা হয় ৷
তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে চৰকাৰ-প্ৰশাসনে নাৰী নিৰ্যাতনৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে উপযুক্ত আৰু পৰ্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । নাৰী নিৰ্যাতন আৰু হত্যা-হিংসাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰণয়ন হোৱা আইনসমূহৰ ফলপ্ৰসূভাৱে কাৰ্যকৰীকৰণৰ পৰিৱৰ্তে অপৰাধৰ ঘটনাসমূহত ধৰ্মীয় আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰং সানি নাৰীকেন্দ্ৰিক হিংসাক লঘু কৰাৰ চেষ্টা চলি আহিছে বুলিও তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে ।
মহিলাৰ বাবে থকা আইনসমূহৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ, নিৰাপদ ঘৰ, বাট-পথ আৰু ৰাজহুৱা স্থান, নিৰাপদ পৰিবহন ব্যৱস্থা, যৌন নিৰ্যাতনমুক্ত কৰ্মস্থান, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সকলোৰে বাবে সমতা, সুৰক্ষিত আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ ছাত্ৰীনিৱাস, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত মহিলাৰ সমান অংশগ্ৰহণ ইত্যাদি দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা বুলি সংগঠনটোৱে জনায় ৷
লগতে পঢ়ক: কাগজ জেৰক্স কৰি কৰি ভাগৰি গৈছোঁ; ১৫ হাজাৰ টকাৰ সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত বানাক্ৰান্তৰ ক্ষোভ