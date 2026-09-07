গুৱাহাটী হত্য়াকাণ্ড: ফ্ৰীজৰ পৰা ওলাল পত্নীৰ কটা মূৰ-আঙুলি, গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা হত্যাকাণ্ড; স্বামীৰ আত্মসমৰ্পণ

গুৱাহাটী হত্য়াকাণ্ড: ফ্ৰীজৰ পৰা ওলাল পত্নীৰ কটা মূৰ-আঙুলি, গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা হত্যাকাণ্ড; স্বামীৰ আত্মসমৰ্পণ
২৪-৪৮ ঘণ্টা পূৰ্বেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি আৰক্ষীৰ অনুমান ৷ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷
Published : September 7, 2026 at 11:19 AM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড ৷ পত্নীক টুকুৰা-টুকুৰকৈ কাটি ড্ৰাগছ আসক্ত স্বামীয়ে ভৰাই থ’লে ফ্ৰীজত ৷ বশিষ্ঠপুৰৰ ৪ নং বাইলেনৰ ১৪ নম্বৰ বাসগৃহত সংঘটিত এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ মহানগৰী কঁপাই তুলিছে ৷
তথ্য অনুসৰি, বেলতলা অঞ্চলৰ এটা ঘৰত এগৰাকী মহিলাৰ উলংগ তথা প্ৰায় গেলি যোৱা মৃতদেহ সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ৷ মূৰবিহীন এই মৃতদেহটো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে প্লাষ্টিকৰ বেগত মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত মৃতদেহটোৰ মূৰ আৰু আঙুলি ফ্ৰীজৰ ভিতৰত পোৱা যায় । এই কথা সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে ৷
ইতিমধ্যে এই হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তথা মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ৰামানুজন গোস্বামীয়ে দেওবাৰে নিশা দিছপুৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷ সমগ্ৰ ঘটনাটো এনেধৰণৰ - বশিষ্ঠপুৰৰ অঞ্জলি গৃহ নামৰ এপাৰ্টমেণ্টটোৰ তৃতীয় মহলাত ডিঙি কটা অৱস্থাত ২৫ বছৰীয়া ৰিয়া তালুকদাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ।
স্বামী ৰামানুজন গোস্বামীয়ে অতি নৃশংসতাৰে ৰিয়াক হত্যা কৰে । ৰামানুজনে পত্নীৰ আঙুলি, মূৰ আদি কাটি ক’লা ৰঙৰ এটা পলিথিনত ভৰাই ফ্ৰীজত ৰাখিছিল ৷
আনহাতে, শৰীৰৰ আনটো অংশ উলংগ অৱস্থাতে ঘৰৰ কোঠাত পৰি ৰৈছিল । এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ কেইবাঘণ্টাও অতিবাহিত হোৱাত লাহে লাহে গোন্ধ ওলাবলৈ ধৰে ৷
অৱশ্যে বহু সময় পিছতহে প্ৰতিবেশীসকলে এই গোন্ধ পায় আৰু তেওঁলোকে তাৰ উৎস বিচাৰিবলৈ ধৰে ৷ কিছু সময় ধৰি বিচাৰ-খোচাৰ কৰাৰ পিছত উৰহী গছৰ ওৰ ওলায় ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবেশীসকলে স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ প্ৰতিবেশীৰ খবৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । আৰক্ষীয়ে ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত মূল প্ৰৱেশদ্বাৰখন খোলা অৱস্থাত আছিল ৷
লগতে ঘৰটোৰ মজিয়াত সকলো বস্তু সিঁচৰতি হৈ আছিল ৷ লাইট, ফেন, এচি সকলো অন আছিল আৰু মজিয়াত নিথৰ অৱস্থাত ৰিয়া তালুকদাৰৰ মুৰবিহীন মৃতদেহটো পৰি আছিল ৷
যোৱা শনিবাৰৰ পৰাই এই ঘৰটোত ভয়ংকৰ হুলস্থূল হোৱা বুলি প্ৰতিবেশীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ সেই দিনটোত ঘৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা কান্দোনৰ ৰোল ভাঁহি আহিছিল ।
অৱশ্যে প্ৰতিবেশীসকলে মাথোঁ ৰামানুজন গোস্বামীৰ মাত-কথাহে শুনা পাইছিল । সেই হুলস্থূলৰ সময়তো ঘৰটোৰ দৰ্জাত কোনোধৰণৰ হুক লগাই থোৱা হোৱা নাছিল । তাৰ সলনি মাত্ৰ এপাত মোজাৰে চেপা দি দুৱাৰখন বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল ৷ একেটা দিনতে ৰামানুজন গোস্বামীয়ে নিজৰ চুলিৰ কাট সলনি কৰিছিল ।
জানিব পৰা মতে, মৃত ৰিয়াৰ ঘৰ নুনমাটিত হোৱাৰ বিপৰীতে পেছাত এজন গাড়ীচালক তথা অভিযুক্ত ৰামানুজন গোস্বামীৰ ঘৰ ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত ৷ পৰিয়াল বুলিবলৈ পিতৃ-মাতৃহীন ৰিয়াৰ মাত্ৰ এজন ভায়েক আছে ৷ ৰিয়াই দীৰ্ঘদিনৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচীবজাৰস্থিত এচি মাৰ্কেটৰ এখন বুটিকত কাম কৰি আহিছিল ৷
আনহাতে, তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা এগৰাকী ফৰেনছিক বিষয়াই কয়, ‘‘মৃতদেহটো পচিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বৰ ২৪-৪৮ ঘণ্টাত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে । আমি দা এখন পাইছোঁ । চৌপাশে তেজৰ চেকুৰা । ফ্ৰীজত মুৰতো থোৱা আছে । চৌপাশে সামগ্ৰী সিচঁৰতি হৈ আছে । এয়া এক হত্যাকাণ্ড ।’’
পত্নী হত্যাত অভিযুক্ত ৰামানুজন গোস্বামীয়ে এই কাণ্ডৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল ৷ অৱশ্যে পুৱতি নিশা দিছপুৰ থানাত অভিযুক্তই আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷ তাৰ পিছতেই হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গোস্বামীক জিম্মাত লয় ৷ ইতিমধ্যে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই কলকাতাত বাস কৰা অট্টালিকা সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ ল’ব চৰকাৰে