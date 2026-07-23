ETV Bharat / state

মঙলদৈত অবৈধ টুলুঙা নাৱৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল মহিলাৰ

মঙলদৈত অবৈধভাৱে চলি থকা টুলুঙা নাৱৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হ'ল । জিলা আয়ুক্তই তদন্ত ঘোষণা কৰিছে ।

Mangaldoi Ferry tragedy
মঙলদৈৰ মোৱামাৰী ফেৰীঘাটত অবৈধভাৱে চলি আছে নাও (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: দৰং জিলাৰ মঙলদৈৰ মোৱামাৰী ফেৰীঘাটত শোকাৱহ ঘটনা । নাৱৰ মেচিনত লাগি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হয় । মহিলাগৰাকী মাগুৰমাৰী চৰৰ জালেকা খাতুন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । জালেকা খাতুনে মোৱামাৰীত আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

অভিযোগ অনুসৰি মোৱামাৰী ঘাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি অবৈধভাৱে নাওবোৰ চলি আছে । আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনাক আওকাণ কৰি একাংশ দুষ্টচক্ৰই এই নাওবোৰ চলাই আছে ।

মঙলদৈত অবৈধ টুলুঙা নাৱৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল মহিলাৰ (ETV Bharat)

য'ত প্ৰতিদিনে শ শ যাত্ৰীয়ে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰি আহিছে । তেনে অবৈধ টুলুঙা নাৱতে এগৰাকী নিৰীহ মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাত এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিভিন্ন দল-সংগঠনেও এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ।

অভিযোগ অনুসৰি এই জল পৰিবহণ বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে একাংশ লোকে অবৈধভাৱে এই ফেৰীঘাট চলাই আছে । জয়নুদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ নেতৃত্বতে এই ফেৰীঘাট অবৈধভাৱে চলি আছে ।

Mangaldoi Ferry tragedy
মঙলদৈৰ মোৱামাৰী ফেৰীঘাটত অবৈধভাৱে চলি আছে নাও (ETV Bharat)

কোনোধৰণৰ বৈধ টিকট বা ৰচিদ অবিহনে জয়নুদ্দিনে দৈনিক নাওবোৰৰ পৰা ১০০ টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে । ফলত চৰকাৰেও ৰাজহ হেৰুৱাইছে । ইয়াৰ পিছটো জল পৰিবহণ বিভাগ তথা প্ৰশাসনে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত চৌদিশে ক্ষোভ দেখা গৈছে ।

এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে তদন্তৰ দাবী জনাই আমছুৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা আইনুদ্দিন আহমেদে কয়, "মোৱামাৰী ঘাটৰ পৰা যিখন নাও চলিছিল আমি জনা মতে সেই নাৱৰ কোনো অনুমতি নাই । সম্পূৰ্ণ অবৈধভাৱে এই নাওবোৰ চলি আছে । নাৱৰ মালিকৰো কোনো অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই । বিভাগৰ কোনো অনুমতি নাই । ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিষয়াসকল এই দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে । মোৱামাৰী ঘাটৰ ছিণ্ডিকেটত বিভাগৰ বিষয়াসকল জড়িত আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মোৱামাৰীত মহিলাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু বিভাগীয়ভাৱে তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগে ।

ইফালে দীৰ্ঘদিন ধৰি মঙলদৈৰ চৰাঞ্চল মোৱামাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতিত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে টুলুঙা নাও চলাই থকা সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত দৰং জিলা প্ৰশাসনক অভিযোগ দি আহিছিল যদিও প্ৰশাসনে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত হে জল পৰিবহণৰ বিষয়া উপস্থিত হৈ অবৈধ ছিণ্ডিকেটৰ কথা একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে । এই বিষয়ে ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্ত আয়ুষী জৈনে এক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ

TAGGED:

মোৱামাৰী ফেৰীঘাট
নাও দুৰ্ঘটনা
দৰং
ইটিভি ভাৰত অসম
MANGALDOI FERRY TRAGEDY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.