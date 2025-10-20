বন্য়হস্তীৰ আক্ৰমণত মহিলাই প্ৰাণ হেৰুওৱাক লৈ কলিয়াবৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি

বন্য়হস্তীৰ আক্ৰমণত মহিলাই প্ৰাণ হেৰুওৱাক লৈ কলিয়াবৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি
চোতালত পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ সৈতে কথা পাতি থকা অৱস্থাত অতৰ্কিতে আক্ৰমণ বন্য়হস্তীৰ।
কলিয়াবৰ: ৰাজ্যত অব্যাহত হাতী-মানুহৰ সংঘাত । ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনাঞ্চলৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পোৱাত জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰিবলৈ ধৰিছে গজৰাজে ৷ ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা হাতী-মানুহৰ সংঘাত প্ৰতিৰোধৰ বাবে বহুতেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও হাতী-মানুহৰ সংঘাত এতিয়াও আঁতৰা নাই । ইয়াৰ মাজতেই বন্য়হস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী মহিলাই ।
এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰত । কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাৰ সমীপবৰ্তী সৰুভগীয়াত দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৭-৩০ বজাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী বৃদ্ধা নিহত হয় ৷ জানিব পৰা মতে, দিনত শাকমুঠীয়া পথাৰৰ পৰা সৰুভগীয়া গাঁৱৰ পিছফালে পোৱালিসহ এজনী হাতীয়ে বাঁহবাৰীত আশ্ৰয় লৈ আছিল । ডিম্বেশ্বৰী বৰা (৭০) নামৰ মহিলাগৰাকী ঘৰৰ চোতালত পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ সৈতে কথা পাতি থকা অৱস্থাত অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলাই গচকি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে ৷ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হৈ পৰিয়ালৰ আন-আন সদস্য সকল যেনি তেনি পলাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে ৷
ইপিনে, সংকটজনক অৱস্থাত মহিলা গৰাকীক ততাতৈয়াকৈ কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে । এই ঘটনাৰ পিছতেই বন বিভাগৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ তুলি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰে একাংশ লোকে । পিচত কলিয়াবৰ সমজিলা আয়ুক্ত ৰাজ বৰুৱা আৰু দণ্ডাধীশ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় লোক এজনে কয়, "তিনিটা হাতী আছিল । তাৰে পোৱালি হাতীটো ঘৰৰ ফালে আহি যোৱা বাবে পৰিয়ালৰ আন সদস্য় সকলে পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল যদিও বয়সস্থ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে । মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিয়েই হাতীটো সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় । পৰিৱৰ্তী সময়ত এই হাতীটোৱে মাধতাৰী গাঁৱত বিচৰণ কৰাৰ দৃশ্য চিচিটিভি ফুটেজতো বন্দী হৈছে ।