মাজুলীত বন্য়হস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্য়াহত:প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা মহিলাক আক্ৰমণ

মাজুলীত বন্য়হস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্য়াহত:প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা মহিলাক আক্ৰমণ
হাতী খেদাত বন বিভাগ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ ।
Published : May 6, 2026 at 12:18 PM IST
মাজুলী: মাজুলীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্য়াহত আছে । ইয়াৰ মাজতেই প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা এগৰাকী মহিলাক হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰাত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত এই ঘটনাটোত আহত মহিলাগৰাকীক পিচত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় যোৰহাটলৈ ।
বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৫ বজাত শালমৰা ১ নং শৈল্যস্পাৰত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি দক্ষিণপাট দিশৰ পৰা অহা এটা অকলশৰীয়া বনৰীয়া হাতীয়ে অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে । সেই সময়তে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই যোৱা শালমৰাৰ পোনা কলিতাৰ পত্নী ভুলু কলিতা(৫৫) হাতীটোৰ সন্মুখীন হয় । মহিলাগৰাকীয়ে আঁতৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও হাতীটোৱে তেওঁক শুঁৰেৰে ঠেলি দিয়ে । এই আক্ৰমণত মহিলাগৰাকী আহত হয় । সংকটজনক অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত তেওঁক ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "আজি পুৱা প্ৰায় ৪:৩০ বজাত এগৰাকী মহিলা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল । আমাৰ গাঁৱৰ পুৰুষ-মহিলাই সাধাৰণতে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰেই । নদীৰ পাৰত দক্ষিণপাটৰ পৰা এটা বনৰীয়া হাতী আহি মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে । এই আক্ৰমণত হাত, কঁকাল, মস্তিস্কত আঘাত পায় । বৰ্তমান তেওঁক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাল চিকিৎসাধীন হৈ আছে । প্ৰতি বছৰে ইয়ালৈ হাতী আহি উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে । আজিৰ পৰা তিনি বছৰমান আগত ইয়াত প্ৰায় ১০০টা মান হাতী আছিলেই । এই জাকৰ পৰা ওলাই অহা এটা বা দুটা হাতীয়ে আমাৰ গাঁৱলৈ আহি উপদ্ৰৱ চলায় থকাত এতিয়ালৈ দুগৰাকীমান মহিলাৰ মৃত্য়ু হৈছে । আমাৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি আছেই ।"
স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ উজাৰি কয় যে শেহতীয়াকৈ মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে এই শালমৰাত হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বেও হাতীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি,বনকৰ্মীসকলে হাতী খেদিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে যদিও আজিৰ তাৰিখত হাতী খেদা বা ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে নদীৰ কাষৰীয়া এই অঞ্চলসমূহত হাতীৰ উপদ্ৰৱ আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকাত এতিয়া বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলৈ বাধ্য হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে ।
