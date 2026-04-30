বাৰেকুৰিৰ মহিলাৰ হলৌ বান্দৰপ্ৰীতি: মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিডিঅ'

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক পেজত বাৰেকুৰিৰ হলৌ বান্দৰৰ ভিডিঅ' ৷ উৎফুল্লিত কল খুৱাই থকা দীপ্তি বড়াৰ লগতে অঞ্চলবাসী ।

Hoolock Gibbon
হলৌ বান্দৰক কল খুৱাই থকা অৱস্থাত দীপ্তি বড়া (ETV Bharat Assam)
Published : April 30, 2026 at 8:12 PM IST

তিনিচুকীয়া: আদিম মানৱখ্যাত হলৌ বান্দৰৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰা এক অপূৰ্ব দৃশ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ফেচবুক পেজত আপলোড কৰাৰ পাছতে উজনি অসমৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰায় ৭ কিলোমিটাৰ নিলগৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলাই চাৰিটাকৈ হলৌ বান্দৰক গছৰ পৰা মাতি কল দিয়াৰ দৃশ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আপোলোড কৰি "এই দৃশ্যই আমাৰ সংস্কৃতিৰ গভীৰ মানৱীয়তা আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে থকা আত্মীয়তাৰ প্ৰমাণ দৃশ্যটোৱে দাঙি ধৰিছে" বুলি উল্লেখ কৰিছিল ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ হলৌ বান্দৰৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক বিশেষভাৱে প্ৰশংসা কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী ।

বাৰেকুৰিৰ মহিলাৰ হলৌ বান্দৰপ্ৰীতি; মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিডিঅ' (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বাৰেকুৰিৰ হলৌ বান্দৰৰ লগতে বাৰেকুৰিবাসীক প্ৰশংসা কৰিছিল ।

জানিব পৰা অনুসৰি, বাৰেকুৰিৰ তৰাজান গাঁৱৰ দীপ্তি বড়া নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে হলৌ বান্দৰক কল খুৱাই থকাৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইতিমধ্যে বাৰেকুৰিবাসীয়ে হলৌ বান্দৰক নিজৰ পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ দৰে কৰা মৰম-চেনেহৰ বাবে অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ত থকা দীপ্তি বড়া নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি কয়, "বাৰেকুৰিৰ হলৌ বান্দৰক কেৱল বাৰেকুৰিবাসীয়েই নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো যে মৰম কৰে তাৰেই এক প্ৰমাণ এই ভিডিঅ'টো ।"

Hoolock Gibbon
হলৌ বান্দৰক কল খুৱাই থকা অৱস্থাত দীপ্তি বড়া (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰি অঞ্চল আপুৰুগীয়া হলৌ বান্দৰ (Hoolock Gibbon) আৰু মানুহৰ অনন্য সহৱস্থানৰ বাবে বিখ্যাত ৷ ইতিমধ্যে বাৰেকুৰি হলৌ বান্দৰৰ বাবে এক গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে ৷ ২১ খন গাঁৱেৰে গঠিত বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলত পাঁচটাকৈ পৰিয়ালত মুঠ ২২ টাকৈ হলৌ বান্দৰ আছে ৷

Hoolock Gibbon
হলৌ বান্দৰক কল খুৱাই থকা অৱস্থাত দীপ্তি বড়া (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ প্ৰতিদিনে বাৰেকুৰিলৈ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে গৱেষণা কৰিবলৈ, তথ্যচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অগণন শিক্ষাৰ্থীৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ গাঁওবাসীয়ে হলৌ বান্দৰক পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে জ্ঞান কৰে আৰু হলৌ বান্দৰে ভালপোৱা কলৰ লগতে বিভিন্ন ফলমূলৰ গছো ৰোপণ কৰিছে ৷

Hoolock Gibbon
হলৌ বান্দৰক কল খুৱাই থকা অৱস্থাত দীপ্তি বড়া (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপলোড কৰা ভিডিঅ'টোত প্ৰকাশ পোৱা দীপ্তি বড়াৰ দৰে বাৰেকুৰিৰ প্ৰতিগৰাকী লোকেই একোগৰাকীকৈ পৰিৱেশকৰ্মীৰ দৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ৷ প্ৰতিদিনাই নিজে নাখাই হ’লেও হলৌ বান্দৰকেইটাক কল খুৱাই আহিছে ।

Hoolock Gibbon
হলৌ বান্দৰক কল খুৱাই থকা অৱস্থাত দীপ্তি বড়া (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে দীপ্তি বড়া হৈছে এগৰাকী আশাকৰ্মী । তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট অসুস্থ যদিও হলৌ বান্দৰৰ লগতে জীৱ-জন্তু তথা পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত হেমাহি কৰা নাই । নিজৰ ঘৰৰ বাৰীখনত নিজা প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তুলিছে এক সেউজ পৰিৱেশ ৷ কিন্তু চৰকাৰ তথা পৰ্যটন বিভাগ আৰু বন বিভাগে যেন কোনোবাখিনিত কৰণীয়খিনি কৰাত হেমাহি কৰা বুলি মতপোষণ কৰিছে বাৰেকুৰিৰ সচেতন মহলে ৷

