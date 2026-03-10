বজাৰৰ মাজত খুঁটাত বান্ধি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ মহিলাক
মুকালমুৱা সাপ্তাহিক বজাৰত মঙলবাৰে সৃষ্টি হয় উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি ৷ সোপাধৰাৰ সন্দেহতেই সংঘটিত এই কাণ্ড ৷
Published : March 10, 2026 at 5:55 PM IST
নলবাৰী: হঠাৎ হুৱাদুৱা লাগিল মুকালমুৱাত ৷ মঙলবাৰে মুকালমুৱাত বহে সাপ্তাহিক বজাৰ ৷ এই বজাৰ চলি থকাৰ মাজতেই ঘটে এক লোমহৰ্ষক ঘটনা ৷ এগৰাকী মহিলাক খুঁটাত বান্ধি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা দেখা গ'ল একাংশ লোকে ৷ বজাৰৰ মাজতেই এটা খুঁটাত হাত বান্ধি তালিবানী কায়দাৰে এদল উন্মত্ত লোকে অত্যাচাৰ চলায় মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত ৷ এই ঘটনা দেখি ঠাইডোখৰত জুম বান্ধেহি বহুসংখ্যক লোকে ৷
উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি মুকালমুৱাত এক উৰাবাতৰি বিয়পি আহিছে ৷ অঞ্চলটোত সোপাধৰাৰ আতংক বিয়পি পৰাত শংকিত হৈ আছিল লোকসকল ৷ তাৰেই বৰ্হিপ্ৰকাশ ঘটিল মুকালমুৱা সাপ্তাহিক বজাৰত ৷ সোপাধৰা বুলি সন্দেহ কৰি এদল লোকে নিষ্ঠুৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকীক ৷
জানিব পৰা মতে, কোনো দুষ্টচক্ৰই বিয়পাইছিল সোপাধৰা ওলোৱাৰ উৰাবাতৰি ৷ এনে উৰাবাতৰিত পতিয়ন নাযাবলৈ প্ৰশাসনেও বাৰে বাৰে সকীয়াই আহিছে ৰাইজক ৷ কিন্তু তাৰ মাজতেই মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাটো ৷ উন্মত্ত দলটোৰ আক্ৰমণত আহত হয় মহিলাগৰাকী৷ বহুতেই নিজৰ মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখে এই ঘটনাৰ দৃশ্য ৷
এই নৃশংস ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মুকালমুৱা আৰক্ষী ৷ মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে মুকালমুৱা মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ৷ প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ পাছত মহিলাগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসকে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চিকিৎসকে জনোৱা মতে, আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহিছিল আৰু সোপাধৰাৰ সন্দেহতে তেওঁ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ মহিলাগৰাকী কোন ঠাইৰ বা তেওঁৰ নাম কি সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও অৱগত হোৱা নাই ৷ এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে মুকালমুৱা অঞ্চলত ৷