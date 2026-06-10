পত্নীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল সুৰাপায়ী স্বামীৰ

পত্নীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল সুৰাপায়ী স্বামীৰ
সুৰাৰ বাবেই থানবান হৈ গ'ল এটি পৰিয়াল । পত্নীৰ আক্ৰমণত স্বামীৰ মৃত্যু । সামাজিক ব্যাধিস্বৰূপ হৈ পৰিছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে চুলাই মদ ।
Published : June 10, 2026 at 2:16 PM IST
যোৰহাট : চুলাই মদেই ধ্বংস মাতিলে এটি পৰিয়ালৰ । যাৰ ফলত দিকবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে সন্তানে । উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ বাঁহফলা ধনখুলৈত সুৰা সেৱন কৰি উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ বাবে পত্নীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় এগৰাকী ব্যক্তিৰ ।
ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি, দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা সঞ্জীৱ যাদৱ নামৰ লোকজনে মঙলবাৰে কামৰ পৰা আহি নিশা ঘৰত উপস্থিত হয় । ঘৰত উপস্থিত হৈয়ে প্ৰথমতে সঞ্জীৱ যাদৱে পত্নী বগীমাই যাদৱৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হয় । ফলত স্বামীৰ ব্যৱহাৰত অতিষ্ঠ হৈ পত্নীয়ে সুৰাসক্ত অৱস্থাত থকা স্বামী সঞ্জীৱ যাদৱক গঁতিয়াই দিয়ে ।
পত্নীয়ে গঁতিয়াই দিয়াৰ ফলত ওচৰতে থকা শিলত পৰি সঞ্জীৱ যাদৱে মূৰত দুখ পায় । এই ঘটনাৰ কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছতেই ঘৰৰ মজিয়াতে অকাল মৃত্যুক সাৱটি লয় সঞ্জীৱ যাদৱে । ইতিমধ্যে স্বামীক হত্যাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত পত্নী বগীমাই যাদৱক যোৰহাট পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে সঞ্জীৱ যাদৱে সুৰাসক্ত হৈ ঘৰলৈ আহি প্ৰায়েই পত্নীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল । আনহাতে, পত্নীক মাৰধৰ কৰাৰো অভিযোগ আছে স্বামী সঞ্জীৱ যাদৱৰ বিৰুদ্ধে । ইতিমধ্যে সঞ্জীৱ যাদৱৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ইফালে ঘটনা সৰ্ম্পকত তেওঁলোকৰ পুত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, "প্ৰায়েই দেউতাই সুৰাসক্ত হৈ আহি ঘৰত কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল । মঙলবাৰে নিশাও সুৰাসক্ত হৈ মাৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল । ফলত মায়ে দেউতাক আঁতৰি যা বুলি কৈ গঁতিয়াই দিছিল । গঁতিয়াই দিয়াৰ ফলত দেউতা এটা শিলত পৰি গৈছিল । ফলত মূৰত আঘাত পাইছিল । তাৰফলতে দেউতাই মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল ।
সুৰাৰ বাবেই এনেদৰে থানবান হৈ গ'ল এটা পৰিয়াল । ফলত থানা আৰু চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত পুত্ৰই চকুলো নিগৰাইছে ।