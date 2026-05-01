ষ্ট্ৰং ৰূমত তিনি যুৱকৰ প্ৰৱেশক লৈ নিশা উত্তপ্ত ডিফু, তিনি যুৱকক আটক
নিশা ষ্ট্ৰং ৰূমত কিয় প্ৰৱেশ কৰিছিল তিনি যুৱক ?
Published : May 1, 2026 at 5:19 PM IST
নগাঁও : ভোটগণনালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন ৷ তেনেস্থলত ইভিএমৰ সুৰক্ষাক লৈ ভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে ৷ ৰাজ্যৰ একাংশ ষ্ট্ৰং ৰূমত সন্দেহজনক লোকৰ প্ৰৱেশক লৈ প্ৰশাসনলৈ সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাইছে বিৰোধীৰ নেতাসকলে ৷ তেনে সময়তে বৃহম্পতিবাৰে এটা ষ্ট্ৰং ৰূমত তিনি যুৱকৰ প্ৰৱেশক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতৰ সৃষ্টি হয় ডিফুত ৷
ঘটনা অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে নিশা ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ষ্ট্ৰং ৰূমত অনুমতি নোলোৱাকৈ তিনিগৰাকী যুৱকে প্ৰৱেশ কৰে ৷ ষ্ট্ৰং ৰূমত প্ৰৱেশ কৰাৰ দৃশ্য চিচি টিভিত বন্দী হোৱাৰ পাছতে নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু নিয়োজিত দলীয় কৰ্মীয়ে আবদ্ধ কৰি ৰাখে সন্দেহযুক্ত তিনি যুৱকক ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱক কেইজনক আটক কৰে কৰ্তব্যৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে । ইফালে আটক কৰা যুৱক কেইজনৰ পৰা কম্পিউটাৰৰ কিছু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ উল্লেখ্য যে, উক্ত ষ্ট্ৰং ৰূমটোত ডিফু, বোকাজান আৰু হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ ইভিএম মজুত কৰা আছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰতন ইংতিয়ে কয়,"কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ তিনি যুৱকে ষ্ট্ৰং ৰূমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ চিচি টিভিত ধৰা পৰাৰ পাছতে ক্ষিপ্ৰতাৰে যুৱক কেইজনক আটক কৰি সোধাপোছা কৰা হ'ল ৷ তিনি যুৱকৰ পৰা কম্পিউটাৰৰ কিছু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ দিনতো কৰিব পাৰে কিন্তু ৰাতি কিয় ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ কাম কৰিছে ? কি উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং ৰূমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত ৷"
আনহাতে, ষ্ট্ৰং ৰূমত প্ৰৱেশ কৰা এজন যুৱকে কয়,"আমি ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিছিলো ৷ ভোটগণনাৰ পৰীক্ষণৰ বাবে কম্পিউটাৰৰ সৈতে ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ প্ৰয়োজন ৷ সেয়ে ষ্ট্ৰং ৰূমত প্ৰৱেশ কৰিছিলো ৷"
নিয়োজিত উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কিয় অনুমতি নোলোৱাকৈ ষ্ট্ৰং ৰূমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ স্পষ্ট উত্তৰ নিদি কেৱল ইণ্টাৰনেট সংযোগৰ বাবে ষ্ট্ৰং ৰূমত প্ৰৱেশ কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে যুৱকজনে ৷
