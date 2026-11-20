৪৮ ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ, সাধাৰণ জনতাৰ স্বস্তিৰ নিশ্বাস
সদৌ নামনি আৰু মধ্য অসম মটৰ মালিক-মটৰ শ্ৰমিক সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ৷
Published : November 20, 2026 at 9:47 AM IST
গুৱাহাটী : সদৌ নামনি আৰু মধ্য অসম মটৰ মালিক-মটৰ শ্ৰমিক সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা আহ্বান জনোৱা ৪৮ ঘণ্টীয়া চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে । আজি পুৱাৰ ভাগত গাড়ী-মটৰৰ চলাচল প্ৰায় বন্ধ আছিল যদিও এই বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ হোৱা বুলি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত যান-বাহনৰ চলাচল স্বাভাৱিক হৈ পৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা উক্ত সংগঠনটোৱে এই বন্ধ কাৰ্যসূচী প্ৰত্য়াহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰে যদিও পুৱা গুৱাহাটী মহানগৰীত যান-বাহন চলাচল তেনেই সেৰেঙা আছিল । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত পৰিবহণ আয়ুক্তগৰাকীয়ে উপস্থিতিত মটৰ মালিক আৰু মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ মাজত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সংগঠনসমূহে জনোৱা দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে পৰিবহণ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে আশ্বাস দিয়াৰ পিছতেই সংগঠনটোৱে তেওঁলোকে আহ্বান জনোৱা এই বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰে ।