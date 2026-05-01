মাতা খিৱী জীৰ প্ৰতি সেৱা জনাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৰুমৎ সমাগম

ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক গুৰুদ্বাৰত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে গুৰুমৎ সমাগম । মাতা খিৱী জীৰ প্ৰতি সেৱা জনাই আয়োজন কৰা হৈছে এই তিনিদিনীয়া ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ৷

মাতা খিৱী জীৰ প্ৰতি সেৱা জনাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৰুমৎ সমাগম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 1, 2026 at 10:54 PM IST

ধুবুৰী: ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক গুৰুদ্বাৰ তথা গুৰুদ্বাৰ শ্ৰীগুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহিবজীত শুকুৰবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে গুৰুমৎ সমাগম । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উত্তৰ-পূবৰ সকলো ৰাজ্যকে ধৰি দেশ-বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু শিখ ধৰ্মাৱলম্বী ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ধুবুৰীৰ গুৰুদ্বাৰত উপস্থিত হৈছেহি । আনহাতে এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি গুৰু কা লংগৰ ২৪ ঘণ্টাই খোলা আছে বুলি সদৰী কৰে উদ্যোক্তাসকলে ।

এই সন্দৰ্ভত শিখ ইতিহাসবিদ হৰপ্ৰীত সিং হেপীয়ে কয়, "আজিৰে পৰা ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক গুৰুদ্বাৰত শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে মাতা খিৱী জীৰ নামত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে । সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৱ ভাৰতৰ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে মিলিজুলি এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছে ।"

তেওঁ কয়, "মাতা খিৱী জী প্ৰথম শিখ মহিলা হয়, যিয়ে লংগৰৰ খোৱা-লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল । গুৰুদ্বাৰত সেৱা কৰিবলৈ অহা ভক্ত, সংগতসকলক মাতা খিৱী জীয়ে লংগৰত খোৱা বস্তু বনাই খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিল । গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবত মাতা খিৱী জীৰ নামো অন্তৰ্ভূক্ত হৈ আছে । শিখ ধৰ্মই মহিলাসকলক যথেষ্ট সন্মান দিয়ে । মহিলা শক্তিক যথেষ্ট আগস্থান দিয়া হয় । আজি ভাৰত চৰকাৰে বেটি পৰাও বেটি বচাওৰ কথা কৈছে । কিন্তু আমাৰ গুৰু চাহাবে আজিৰ পৰা পাঁচশ বছৰ আগতেই কৈছিল যে মহিলাসকল থাকিলেহে সমাজখন আগলৈ যাব পাৰিব । মহিলাক সদায় আগস্থান দিয়া হয় ।"

গুৰুমৎ সমাগমত অংশগ্ৰহণ কৰা একাংশ (ETV Bharat Assam)

এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দেশ-বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰত আহি উপস্থিত হোৱা বুলি সদৰী কৰি, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে চৰকাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এখনি বিশেষ ৰে'ল সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাত তেওঁ অসম আৰু ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰে ।

ধুবুৰীৰ ঐতিহাসিক গুৰুদ্বাৰত চলি আছে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰত আহি উপস্থিত হোৱা অৱসৰপ্ৰাপ্ত এচিএছ বিষয়া গুৰদ্বীপ সিং পানেসাৰে কয়, "মাতা খিৱী জীয়ে সকলোৰে মাজত একতা, ভাতৃত্ববোধ বজাই ৰাখিছিল । শিখ ধৰ্মত মহিলাসকলক সন্মান দিয়া হয় । মহিলাসকলক সন্মান দিব জানিলেহে সমাজখন সুস্থ আৰু নিকা হয় । আমাৰ মাজত ধনী আৰু দুখীয়া বুলি কোনো পাৰ্থক্য নাই । সকলো জাতি-জনগোষ্ঠী আমাৰ মাজত সমান । সকলোকে সন্মান, শ্ৰদ্ধা কৰি আমি চলি আছোঁ ।"

