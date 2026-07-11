এই বাজেটৰ দ্বাৰা অসম দেশৰ ৫ খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
শেহতীয়াকৈ বিধানসভাত দাখিল কৰা পূৰ্ণাংগ বাজেটক প্ৰশংসা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ।
Published : July 11, 2026 at 7:31 PM IST
ডিব্ৰুগড় : অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই শুকুৰবাৰে বিধানসভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰে । বাজেট দাখিলৰ পিছতে বিভিন্ন মহলত ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । বিৰোধীয়ে এই বাজেটক সমালোচনা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে এই বাজেটত উৎকৃষ্ট বুলি দাবী কৰি আহিছে ।
তাৰ মাজতে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এই বাজেট সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । শনিবাৰে বাজেট সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "অসম চৰকাৰৰ নতুন বাজেটে অসমক বহু আগুৱাই নিব । এইখন বাজেটৰ যোগেদি অসম যে ভাৰতৰ ৫ খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত উন্নত ৰাজ্য হ'ব সেই কথা নিশ্চিত । অসমৰ বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ-ভৈয়াম আদিৰ সকলো জাতি, জনগোষ্ঠীৰ লোক এই বাজেটৰ পৰা উপকৃত হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসম ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে দ্ৰুত উন্নয়ন হোৱা ৰাজ্য হিচাপে স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমে এতিয়া সকলো দিশতে সফলতা বুলিবলৈ সক্ষম হৈছে । আগন্তুক দিনত এই বাজেটৰ জৰিয়তে চৰকাৰে অসমক আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক ৰাইজে আন্তৰিকতাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব ।" ডিব্ৰুগড়ত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে বিজেপি কৰ্মীসকলক সক্ৰিয় আৰু জনসেৱাৰ মনোভাৱক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই সমষ্টি আৰু জিলা পৰ্যায়ত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্ৰশিক্ষণ মহা অভিযান-২০২৬ অনুষ্ঠিত কৰিছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ দৰে ডিব্ৰুগড়তো জিলা পৰ্যায়ৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্ৰশিক্ষণ মহা অভিযান ২০২৬ৰ শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ।
জিলা বিজেপিৰ সভাপতি দুলাল বৰাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা প্রশিক্ষণ কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰে । অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ একাত্ম মানৱতাবাদ, অন্ত্যোদয় আদৰ্শৰ বিষয়ে অৱগত কৰি দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক সেৱা আৰু সমৰ্পনৰ প্ৰতি অধিক দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
শতাধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেৰছ গোৱালা, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, অসম পেট্ৰ'কেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকাৰ লগতে কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
অবাস্তৱ সপোনৰ সংকলন ৰাজ্যিক বাজেট, জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যাশা প্ৰতিফলিত হোৱা নাই : অজাপ