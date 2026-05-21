প্ৰকৃতিৰ বাবে চাইকেল যাত্ৰা; মেৰাপানীৰ পৰা কলম্বোলৈ ৰূপম গগৈৰ সেউজ বাৰ্তা
এখন চাইকেল, এজন যুৱক আৰু সেউজীয়া পৃথিৱীৰ সপোন । মেৰাপানীৰ ৰূপম গগৈৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইকেল যাত্ৰা । পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাৰ্তা লৈ দেশ-বিদেশ ভ্ৰমণ ।
Published : May 21, 2026 at 10:30 PM IST
গোলাঘাট : গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীৰ চাউদাংপথাৰৰ গটঙাচুকৰ এজন সাধাৰণ যুৱক । কিন্তু তেওঁৰ সপোন অসাধাৰণ । পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, প্ৰকৃতি সুৰক্ষা আৰু সেউজ পৃথিৱী গঢ়াৰ আহ্বান বুকুত লৈ চাইকেল চলাই দেশ-বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে অসমৰ সাহসী যুৱক ৰূপম গগৈয়ে ।
“প্ৰকৃতি বচাওক, পৃথিৱীক সেউজীয়া কৰি ৰাখক”: ৰূপম গগৈৰ লক্ষ্য
নিজৰ ব্যক্তিগত আৰাম-আমোদ, সুবিধা-অসুবিধাৰ কথা নাভাবি কেৱল এটা মহান লক্ষ্য লৈ তেওঁ আগবাঢ়িছে— “প্ৰকৃতি বচাওক, পৃথিৱীক সেউজীয়া কৰি ৰাখক” । ২০২৫ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত মেৰাপানীৰ পৰা ৰূপম গগৈয়ে আৰম্ভ কৰা এই ব্যতিক্ৰমী চাইকেল যাত্ৰাই ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে এক বিশেষ পৰিচয় ।
মেৰাপানীৰ মাটিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানত ৰূপমে এতিয়ালৈকে হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি দেশ-বিদেশলৈ কঢ়িয়াই লৈ গৈছে অসমৰ লগতে পৰিৱেশ সজাগতাৰ বাৰ্তা ।
মেৰাপানীৰ পৰা কাঠমাণ্ডুলৈ; সেউজ বাৰ্তা
এখন সাধাৰণ চাইকেল, বুকুত অদম্য সাহস আৰু মনত দৃঢ় সংকল্প লৈ ৰূপমে প্ৰথমে উপনীত হৈছিল চুবুৰীয়া দেশ নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুত । তাৰ পিছত তেওঁ যাত্ৰা কৰে বিশ্বৰ অন্যতম দুৰ্গম আৰু প্ৰতিকূল অঞ্চল লেহ-লাডাখলৈ । দুৰ্গম পাহাৰীয়া পথ, অক্সিজেনৰ অভাৱ, অসহনীয় ঠাণ্ডা আৰু বৈৰী বতৰেও ৰখাব নোৱাৰিলে এই যুৱকজনৰ মনোবল ।
সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি প্ৰায় ৮২ দিনীয়া দীঘলীয়া চাইকেল যাত্ৰাত প্ৰায় ৬৮০০ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী কলম্বোত উপস্থিত হয় ৰূপম গগৈ । এই সমগ্ৰ যাত্ৰাত তেওঁ প্ৰতি কিলোমিটাৰত কঢ়িয়াই লৈ গৈছে পৰিৱেশ সুৰক্ষা, গছ-গছনি সংৰক্ষণ, প্ৰদূষণমুক্ত জীৱনশৈলী আৰু সুস্থ সমাজ গঠনৰ আহ্বান ।
ব্যক্তিগত ভ্ৰমণ নহয়, সামাজিক আন্দোলন
ৰূপম গগৈৰ এই অভিযান কেৱল এক ব্যক্তিগত ভ্ৰমণ নহয়, ই হৈছে এক সামাজিক আন্দোলন । আজিৰ যুৱ সমাজক শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ, পৰিৱেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হোৱা আৰু লক্ষ্যৰ প্ৰতি অটল থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে তেওঁৰ এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে ।
ইয়াতেই শেষ হোৱা নাই ৰূপমৰ সপোন । দেশ-বিদেশত পৰিৱেশ-পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰি অৱশেষত উপস্থিত হয় নিজৰ জন্মভূমি মেৰাপানীত । অহা জুলাই মাহত তেওঁ পুনৰ আৰম্ভ কৰিব আন এক বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইকেল অভিযান । এইবাৰ তেওঁ লাওছ, ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড আদি পাঁচখন দেশ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
বিশ্ব মঞ্চত পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ আহ্বান অসমীয়া মঞ্চৰ
এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে বিশ্ব মঞ্চত পুনৰ এবাৰ উচ্চাৰিত হ’ব অসমৰ এজন যুৱকৰ পৰিৱেশ বচোৱাৰ আহ্বান । য’ত বহুতে কেৱল বক্তৃতা আৰু সামাজিক মাধ্যমত সচেতনতাতে নিজৰ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ৰাখে, তাত ৰূপম গগৈয়ে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি দেখুৱাইছে । নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজতো তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছে যে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকিলে এজন সাধাৰণ যুৱকেও সমাজলৈ ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।
এক দুৰন্ত তৰুণ ৰূপম গগৈৰ মনৰ বাৰ্তা
নিজৰ যাত্ৰা আৰু লক্ষ্য সন্দৰ্ভত ৰূপম গগৈয়ে কয়, "২০২৫ চনৰ ২০ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মই গমাৰীৰ পৰা চাইকেল যাত্ৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কাঠমাণ্ডুৰ পোক্ৰালৈকে । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মই গমাৰীৰ পৰা লাডাখৰ খাৰডোঙালৈকে আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে মই পুনৰ মেৰাপানীৰ পৰা শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোলৈকে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যাত্ৰ কৰোঁ । মই এই যাত্ৰা অকলেই আৰম্ভ কৰোঁ, কাৰণ যাত্ৰাপথ বহু কষ্টকৰ হয় । বাটত বহুতো মানুহ লগ পাওঁ, তেওঁলোকৰ লগত কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছত পুনৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰোঁ । মোৰ এই চাইকেল যাত্ৰা প্ৰদূষণযুক্ত আৰু সেইবাবেই মই চাইকেল যাত্ৰা কৰোঁ ।"
শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা
নিজৰ শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত লাভ কৰা অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "উন্নয়নৰ নামত ভাৰতবৰ্ষত ইমান বেছি পৰিমাণে গছ-গছনি কাটি দিয়া হৈছে, কিন্তু সেই হিচাপত গছপুলি ৰোপণ কম হৈছে । আমাক উন্নয়ন লাগে, তাৰ লগে লগে প্ৰকৃতিৰো উন্নয়ন লাগে । শেহতীয়া শ্ৰীলংকাত ভ্ৰমণৰ সময়ত তাত দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি বহু যত্ন লয় । আমাতকৈ পিছপৰা এখন দেশ প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান আগবাঢ়ি আছে । মই শ্ৰীলংকাত ১২০০ কিলোমিটাৰ চাইকেল চলালোঁ, কিন্তু এজনো ভিক্ষাৰী নাপালোঁ আৰু তেনে দৃশ্য অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো হোৱাটো বিচাৰোঁ ।"
মাতৃৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা
আনহাতে, যাত্ৰাপথত লাভ কৰা অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত ৰূপম গগৈয়ে কয়, "মোৰ যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মাতৃয়ে বিশেষভাৱে সহায় কৰে । মোৰ এই চাইকেল যাত্ৰাত কেতিয়াবা মন্দিৰ, কেতিয়াবা হোটেল আৰু শেহতীয়া শ্ৰীলংকাত যাত্ৰাত হাবিত টেণ্ট লগাই নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । মোৰ শেহতীয়া যাত্ৰা প্ৰায় ৬,৮০০ কিলোমিটাৰ আৰু ৮২ দিনৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে । ইয়াৰ উপৰি জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে পাঁচখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দেশ ভ্ৰমণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ । এই যাত্ৰা কম্বোডিয়া, ভিয়েটনাম, লাওছ, থাইলেণ্ড আৰু মালয়েছিয়াত শেষ হ'ব । এই যাত্ৰাৰ বাবে বহু পৰিমাণে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যাৰবাবে চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত সহায়-সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ ।"
মানসিক সাহস, উৎসাহৰ উৎস মাতৃ
ইফালে ঘৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ এনে সাহসী আৰু ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ৰূপম গগৈৰ মাতৃয়েও । পুত্ৰৰ সপোন আৰু উদ্দেশ্যৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অকলশৰীয়া মাতৃগৰাকীয়ে সকলো সময়তে মানসিক সাহস, উৎসাহ আৰু সম্ভৱপৰ সহায় আগবঢ়াই আহিছে । এই সন্দৰ্ভত ৰূপম গগৈৰ মাতৃয়ে কয়, "তাৰ মনৰ কামনা পূৰণ হওক। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ পুত্ৰক সহায়-সহযোগ কৰিবলৈ ।"
ৰূপম গগৈক আৰ্থিক সহায়ৰ আহ্বান সচেতন মহলৰ
উল্লেখ্য যে ৰূপম গগৈৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিৱেশ সজাগতা অভিযান সফলভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আৰ্থিক আৰু প্ৰাতিষ্ঠানিক সহযোগিতাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে । সেয়েহে অসমৰ বিভিন্ন চৰকাৰী-বেচৰকাৰী সংস্থা, উদ্যোগপতি, সমাজসেৱী ব্যক্তি, পৰিৱেশ সংগঠন, অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগ, যুৱ কল্যাণ বিভাগ, ক্ৰীড়া সংস্থা তথা বিভিন্ন কৰ্প’ৰেট প্ৰতিষ্ঠানক এই সাহসী যুৱকজনৰ অভিযানত পৃষ্ঠপোষকতা আৰু সহযোগিতাৰ হাত আগবঢ়াবলৈ সচেতন মহলে আহ্বান জনাইছে । কাৰণ ৰূপম গগৈৰ এই যাত্ৰা কেৱল তেওঁৰ ব্যক্তিগত সপোন নহয়— ই হৈছে এখন সেউজীয়া, সুস্থ আৰু সচেতন পৃথিৱী গঢ়াৰ সংগ্ৰাম ।"