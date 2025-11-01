ETV Bharat / state

‘এয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়’; অহাৰ দৰেই আঁতৰি যোৱা প্ৰিয় শিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লাক ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধা

তেওঁ আছিল যশস্বী সুৰকাৰ, অভিনেতা, কবি তথা ঘোষক । আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী বাতৰি পঢ়োতা ।

প্ৰিয় শিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লাক ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 1, 2025 at 8:06 AM IST

মৰাণ : 'অহাৰ দৰেই আঁতৰি গ'ল‌' প্ৰিয় শিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লা । অসমৰ যশস্বী সুৰকাৰ, কবি, অভিনেতা, ঘোষক, নাট্যকাৰ আৰু গীটাৰিষ্ট চৈয়দ ছাদুল্লাৰ নশ্বৰ দেহ শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ নালীয়াপুলৰ গৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিচতেই ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে জ্ঞাপন কৰা হয় শেষ শ্ৰদ্ধা । বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে চৈয়দ ছাদুল্লাই । লগে লগে চিৰদিনৰ বাবে হেৰাই গ'ল 'এয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়' বুলি কোৱা ৰেডিঅ'ৰ সেই চিনাকি কণ্ঠ ।

তেওঁৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ । গুৱাহাটীৰ পৰা শিল্পী গৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ ডিব্ৰুগড়ৰ নালীয়াপুলৰ গৃহত আহি পোৱাত অগণন গুণমুগ্ধই শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ পিচতেই অগণন গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত নালীয়াপুলৰ কবৰস্থানত জানাজা সম্পন্ন কৰা হয় । শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ ডাঃ চৈকত পাত্ৰ, অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়া, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল- সংগঠনে তেওঁলৈ শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

ডিব্ৰুগড়ৰ নালীয়াপুলত শিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লাক শেষ শ্ৰদ্ধা (ETV Bharat Assam)

আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ প্ৰথম গৰাকী বাতৰি পঢ়োতা :

সৰুৰে পৰা ৰেডিঅ'ৰ প্ৰতি আছিল বিশেষ টান ।‌ চৈয়দ ছাদুল্লাই জীৱন কালত বিভিন্ন সময়ত কৈ গৈছিল ৰেডিঅ'ৰ গান শুনি আৰু ৰেডিঅ'ত ঘোষকৰ ঘোষণা শুনি তেওঁৰ ৰেডিঅ'ৰ ঘোষক হ'বলৈ তীব্ৰ ইচ্ছা হৈছিল । সেয়ে কলেজীয়া শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি ১৯৬৯ চনত চৈয়দ ছাদুল্লাই ডিব্ৰুগড়ৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ বিভাগীয় শিল্পীৰ পদত যোগদান কৰিছিল । চৈয়দ ছাদুল্লাই ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত যোগদান কৰা পাছত নতুনকৈ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছিল ৰেডিঅ'ৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আগ্ৰহ ।‌ তেওঁ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী বাতৰি পঢ়োতা ।

প্ৰিয় শিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লাক শেষ শ্ৰদ্ধা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ দুৰদৰ্শন, জিঅ'গ্ৰাফিক চেনেল আৰু ডিচক'ভাৰী চেনেলৰ সৰ্বমুঠ ১০০ খনতকৈ অধিক ডকুমেন্টৰীৰ ঘোষক আছিল । আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ এসময়ৰ প্ৰতি দেওবাৰে সন্ধিয়া চাৰে সাতটা বজাত পোন্ধৰ মিনিটৰ বাবে প্ৰচাৰিত মনোৰঞ্জনধৰ্মী 'বৰ্ণালী' অনুষ্ঠান সঞ্চালনা কৰি অনুষ্ঠানটো অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল । ইয়াৰ উপৰি আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰচাৰিত হোৱা কেইটিমান অনুষ্ঠান ডাক পখিলী, হেল্লো মন্দাকিনী আদি অনুষ্ঠান কেইটাৰ আঁত ধৰি সকলো শ্ৰোতা ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

অসমৰ সম্পদ আছিল :

ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধা অপৰ্ণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত গৰাকীয়ে কয়, "চৈয়দ ছাদুল্লাৰ অনুষ্ঠানত আমি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ পৰা শেষ কৃত্যৰ বাবে যি নিৰ্দেশনা আছিল তাৰ‌ বাবে আগবাঢ়ি আহিলো । প্ৰশাসনৰ‌ বিষয়া সকলৰ লগতে পৌৰ নিগমৰ বিষয়‌ববীয়া সকলেও সহায় সহযোগিতা কৰিছে। তেওঁ অসমৰ সম্পদ আছিল।"

প্ৰিয় শিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লাক ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধা (ETV Bharat Assam)

২০২৫ চনটোৱেই আমাৰ কাৰণে বেয়া যেন লাগি আছে :

শিল্পী গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ উপস্থিত হোৱা কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাঙে কয়, "চৈয়দ ছাদুল্লা ককাইদেউৰ যি বৰ্ণিল জীৱন যাত্ৰা সেই আদৰ্শ লৈয়ে আমি গীত গাবলৈ শিকিছিলো । খুব ভাল পাইছিলো তেওঁক; কিন্তু আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল তেওঁ । খবৰটো পাই ঘৰত ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলো । সমগ্ৰ অসম বৰ্তমান ম্ৰিয়মান হৈ আছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ কাৰণে । তাৰ মাজতে আকৌ এই ঘটনা । এই ২০২৫ চনটোৱেই আমাৰ কাৰণে বেয়া যেন লাগি আছে ।"

প্ৰিয় শিল্পী চৈয়দ ছাদুল্লাক শেষ শ্ৰদ্ধা (ETV Bharat Assam)

ৰাইজে আৰু এজন মহান শিল্পীক হেৰুৱালে :

যশস্বী সুৰকাৰ, কবি,অভিনেতা,ঘোষকগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাই ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰূপজ্যোতি বৰঠাকুৰে কয়, "অসমৰ ৰাইজে আৰু এজন মহান শিল্পীক হেৰুৱালে । আৰু এজন মহান শিল্পীৰ মহাপ্ৰয়াণে আমাৰ মনবোৰ আৰু গধুৰ কৰি তুলিছে । বাল্যকালৰ পৰাই আমি যেতিয়া ৰেডিঅ' শুনো ছাৰৰ মাতটো শুনি আহিছো । তেওঁৰ সান্নিধ্য বহুত ওচৰৰ পৰা পাইছো । তেওঁ দিহা পৰামৰ্শ দি আমাক সহায় কৰি আহিছিল । আমি ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বিশেষকৈ যিকোনো কাৰ্যসূচী হাতত ল'লে ছাৰৰ ওচৰলৈ আহো, কথাবোৰ আলোচনা কৰো । সাংস্কৃতিক দিশত তেওঁৰ পৰাই পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰো । তেওঁ নোহোৱা হোৱাৰ আগদিনাখন মই তেওঁলৈ ফোন কৰিছিলো। বাইদেউৰ লগত কথা তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কথা জানিব পাৰিছিলো । তেওঁৰ সু-স্বাস্থ্যৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলো যদিও আমি তেওঁক হেৰুৱাবলগা হ'ল। তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিছো ।"

