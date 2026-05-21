পীযুষ হাজৰীকাৰ সমষ্টিত কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ পাহৰি মেধাৰ মূল্যায়ন । পীযুষ হাজৰীকাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । গড়মাৰীৰ ৬৫ গৰাকী কৃতী শিক্ষাৰ্থীক ঘৰে ঘৰে গৈ সম্বৰ্ধনা ।

পীযুষ হাজৰীকাৰ সমষ্টিত কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 6:00 PM IST

মৰিগাঁও: শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে জাগীৰোড সমষ্টিত দেখা গ’ল এক ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ বিশেষ অনুমতি আৰু নিৰ্দেশমৰ্মে গড়মাৰী গাঁও পঞ্চায়তত ২০২৬ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা মুঠ ৬৫ গৰাকী কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এক ব্যতিক্ৰমী শৈলীত বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।

পৰম্পৰাগতভাৱে কোনো সভাঘৰত একত্ৰিত কৰি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বিপৰীতে এইবাৰ গড়মাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বুথ সমিতি, শক্তি কেন্দ্ৰৰ আহ্বায়ক, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্য তথা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে যৌথ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ উপস্থিত হয় । দলীয় প্ৰতিনিধি তথা স্থানীয় নেতৃত্বই কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ নিজা বাসগৃহত গৈ অসমীয়াৰ স্বাভিমান ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱাকৈ নগদ ২০০০ টকাকৈ এককালীন আৰ্থিক উদগনি প্ৰদান কৰে ।

বিধায়কগৰাকীৰ এনে মহানুভৱতাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলকো আপ্লুত কৰি তোলে । এই সমগ্ৰ সম্বৰ্ধনা অভিযানটোৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় আৰু চৰ্চিত দিশটো আছিল ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ ঊৰ্ধ্বত গৈ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক সন্মান জনোৱা কাৰ্য ।

মৰিগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক সীমান্ত হাজৰিকাৰ পুত্ৰ সুশান্ত হাজৰিকায়ো এইবাৰৰ পৰীক্ষাত কৃতিত্বৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল । ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শৰ ভিন্নতা থকা সত্ত্বেও বিজেপি নেতৃত্বাধীন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু মন্ত্ৰীৰ সতীৰ্থসকলে সুশান্ত হাজৰিকাৰ ঘৰতো উপস্থিত হৈ তেওঁক উষ্ম সম্বৰ্ধনা জনায় । ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক আঁতৰাই থৈ মেধাৱী ছাত্ৰক যোগ্য সন্মান প্ৰদান কৰা এই বিৰল দৃশ্যই উপস্থিত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে আৰু সকলোৰে পৰা ভূয়সী প্ৰশংসা বুটলে ।

এই ব্যতিক্ৰমী আৰু মহৎ কাৰ্যসূচীত অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিয়ে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰে ভিতৰত গড়মাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি দ্বীপেন চন্দ্ৰ দাস, ৭নং ৱাৰ্ডৰ সদস্যা চুমি দাস, ৮নং ৱাৰ্ডৰ সদস্যা ৰূপামণি দাস, ২৯৮নং বুথৰ সভাপতি কমল চন্দ্ৰ দাস, বুথ সমিতিৰ পালক সীমান্ত শইকীয়া, ২৯৯নং বুথ সমিতিৰ সম্পাদক মহেশ কুমাৰ দাস, মৰিগাঁও জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি ৰামপ্ৰসাদ সৰকাৰ আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ব্যক্তিগত সচিব মৃগেন মিশ্ৰ প্ৰমুখ্যে বহুসংখ্যক দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে ।

জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰীকাৰ এই দূৰদৰ্শী আৰু সমাজমুখী পদক্ষেপক সমগ্ৰ গড়মাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় সচেতন ৰাইজৰ মন্তব্য, "এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক মনোবল বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিব । ঘৰতে আহি পোৱা এনে স্বীকৃতিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক আগন্তুক দিনত অধিক কষ্ট কৰিবলৈ আৰু সমাজৰ বাবে নিজক গঢ়ি তুলিবলৈ তীব্ৰ প্ৰেৰণা যোগাব । একে সময়তে, এই পদক্ষেপে সমাজত এক সুস্থ, শৈক্ষিক আৰু ৰাজনৈতিক কূটাঘাতমুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টিত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ’ব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"

