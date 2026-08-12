১৭ হাজাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই ১ লাখ ২৫ হাজাৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰা নগাঁৱৰ এক ঐতিহ্যমণ্ডিত পুথিভঁৰাল

১৭ হাজাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই ১ লাখ ২৫ হাজাৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰা নগাঁৱৰ এক ঐতিহ্যমণ্ডিত পুথিভঁৰাল
মোবাইল-ইণ্টাৰনেটৰ যুগতো পাঠকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত পুথিভঁৰালৰ । য'ত আছে লক্ষাধিক গ্ৰন্থ, ১৭ হাজাৰোধিক সদস্য । প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলে এই পুথিভঁৰালটোত ।
Published : August 12, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 9:01 PM IST
নগাঁও : গ্ৰন্থৰ সুবাস; এক নজহা-নপমা সুবাস । জ্ঞানপিপাসু লোকৰ জ্ঞান অন্বেষণৰ এক অন্যতম মাধ্যম । অধ্যয়নশীল যিকোনো লোকেই গ্ৰন্থৰ পাতত বিচাৰে ভূত-ভৱিষ্যতৰ সন্ধান; আন্ধাৰ বিনাশি পোহৰৰ বাটত খোজ দিয়াৰ সন্ধান । বৰ্তমানক চিনাক্ত কৰি গ্ৰন্থৰ বুকুৰ পৰায়ে আঁজুৰি লয় জ্ঞানৰ আলোক ।
অৱশ্যে আধুনিক বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সুবাদত গ্ৰন্থৰ পাতত লিপিবদ্ধ হৈ থকা বহু সোণসেৰীয়া আৰু জ্ঞানগৰ্ভ কথা আজিকালি ভাৰ্চুৱেল জগতখনত উপলব্ধ হৈ পৰিছে । আঙুলিৰে পিটিকিলেই ডিজিটেল স্ক্ৰীণত ওলাই আহে ভূ-ভাৰস্তৰ জ্ঞান ভাণ্ডাৰ । কিন্তু তথাপিও গ্ৰন্থৰ আদৰ আৰু কদৰ আজিও কমা নাই আৰু কাহানিও নকমে । সেয়েহে গ্ৰন্থক কোৱা হয় অমৰ জ্ঞান সম্ভাৰ ।
পুথিভঁৰাল যদি জ্ঞানৰ এসাগৰ নীলা, গ্ৰন্থাগাৰিক হৈছে তাৰ সুনিপুণ কাৰিকৰ
এই গ্ৰন্থৰ লগতে সমাহিত হৈ থকা এটা সত্তা হৈছে গ্ৰন্থাগাৰ বা পুথিভঁৰাল । আনহাতে, এই গ্ৰন্থৰ ভঁৰালটোক আটোমটোকাৰিকৈ সজাই-পৰাই, নিতৌ নতুন নতুন বিষয়ৰ মৌচাক সৃষ্টি কৰে একোগৰাকী গ্ৰন্থাগাৰিকে ।
গ্ৰন্থাগাৰ বা পুথিভঁৰাল যদি জ্ঞানৰ এসাগৰ নীলা, তেন্তে তাক আপদাল কৰা গ্ৰন্থাগাৰিক হৈছে সেই নীলাভ তৰংগক প্ৰাণোচ্ছল কৰা এগৰাকী সুনিপুণ কাৰিকৰ ।
এগৰাকী পঢ়ুৱৈয়ে গ্ৰন্থাগাৰলৈ আহি এক অনাবিল শান্তিৰ পৰিৱেশত গ্ৰন্থৰ আমোলমোলোৱা গোন্ধৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত নিমজ্জিত হৈ এক নতুন জগতত প্ৰৱেশ কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱসৰ গুৰুত্ব
কিন্তু সময়ৰ সোঁতত গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ লগতে এই গ্ৰন্থৰ ভঁৰালটোকো প্ৰায় একাষৰীয়া কৰা হৈছে । কিতাপৰ জগতত নিজৰ জ্ঞান আৰু মনোৰঞ্জনৰ উপাদেয় মানসিক খাদ্য বিচৰা পুথিভঁৰালবোৰো ক্ৰমে এলাগী হ'বলৈ ধৰিছে । অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতো এটা চামে সাতামপুৰুষীয়া অধ্যয়নৰ ভঁৰালটো খুঁচৰি নিজৰ মানসিক খাদ্য বিচাৰিবলৈ আজিও ঢাপলি মেলে পুথিভঁৰাললৈ । কিয়নো ডিজিটেল যুগত যিকোনো বস্তুৱেই পাবলৈ সহজ যদিও এটা পুথিভঁৰালে দিব পৰা সম্ভাৰ-সমল এতিয়াও তাত পৰ্যাপ্ত হৈ উঠা নাই । সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱসৰ দিনটোত গ্ৰন্থ, গ্ৰন্থাগাৰ আৰু গ্ৰন্থাগাৰিকৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তা অনস্বীকাৰ্য ।
পঞ্চাশৰ দশকৰ পৰা গ্ৰন্থৰ সুবাস বিলাই অহা এটা পুথিভঁৰাল
প্ৰতিবছৰে ১২ আগষ্টৰ দিনটো ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । এই ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱসৰ দিনাই দহ সহস্ৰাধিক পঢ়ুৱৈক গ্ৰন্থৰ সুবাসেৰে সুবাসিত কৰা এটা পুথিভঁৰালক লৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
মধ্য অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই পুথিভঁৰালটো হৈছে নগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল । ১৯৫৫ চনতে স্থাপিত নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা । মোবাইল-ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰভাৱে গ্ৰন্থ অধ্যয়নত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলোৱা বুলি প্ৰায়ে চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে পাঠকৰ সংখ্যা । যিটো এক অন্যতম ইতিবাচক দিশ ।
নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালৰ গ্ৰন্থাগাৰিকৰ মনৰ কথা
নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত বৰ্তমান মজুত থকা গ্ৰন্থৰ সংখ্যা হৈছে ১,২৫,১৫৭ । আনহাতে, পুথিভঁৰালটোৰ আজীৱন সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে ১৭,১১৯ গৰাকী । মাত্ৰ ১৫ টকাৰ বিনিময়ত নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালৰ আজীৱন সদস্যৰ পদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
এই কথা জানিবলৈ দি নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালৰ গ্ৰন্থাগাৰিক দীপাঞ্জলি দাসে কয়, "মোবাইল-ইণ্টাৰনেটৰ যুগতো নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে । দিনক দিনে নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত বৃদ্ধি পাইছে সদস্যৰ সংখ্যা । নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰে ।"
এই পুথিভঁৰালত অধ্যয়ন কৰিয়ে বহুতে লাভ কৰিছে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সফলতা
এই সন্দৰ্ভত গ্ৰন্থাগাৰিক দীপাঞ্জলি দাসে কয়, "নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত অধ্যয়ন কৰি বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ইউপিএছচি-এপিএছচিৰ দৰে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতো সফলতা লাভ কৰিছে । আনকি এমবিবিএছৰ ডিগ্ৰী সম্পন্ন কৰা বহু চিকিৎসকে পিজিৰ অধ্যয়নৰ বাবেও নগাঁও জিলা পুথিভঁৰাললৈ আহে । নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত মাত্ৰ ১৫ টকাত সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰা পঢ়ুৱৈক ১৫ দিনৰ বাবে নিজৰ ঘৰলৈ দুখনকৈ কিতাপ নি অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছে ।"
জ্ঞানপিপাসু পঢ়ুৱৈৰ মনৰ কথা
নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত এপিএছচিৰ বাবে অধ্যয়ন কৰা এগৰাকী ছাত্ৰই কয়, "মই দৈনিক নগাঁও জিলা পুথিভঁৰাললৈ আহি অধ্যয়ন কৰাৰ এক সুন্দৰ আৰু সুস্থ পৰিৱেশ পাওঁ । সেয়ে মই নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালতে অধ্যয়ন কৰোঁ । অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰস্তুতি পৰীক্ষাৰ বাবে অধ্যয়ন কৰাৰ উপৰি বাহিৰা কিতাপো অধ্যয়ন কৰোঁ ।"
আনহাতে, ১৯৯১ চনৰ পৰা একেৰাহে নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত অধ্যয়ন কৰি ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা এতিয়া কলেজ শিক্ষক হোৱা এগৰাকী পঢ়ুৱৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱসৰ দিনা গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, "মই ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা দৈনিক এইটো পুথিভঁৰাললৈ আহোঁ । ইয়াত বিভিন্ন কিতাপ অধ্যয়ন কৰোঁ । এতিয়া মই এখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক । কিন্তু এতিয়াও মই দৈনিক বিভিন্ন কিতাপ অধ্যয়নৰ বাবে নগাঁও জিলা পুথিভঁৰাললৈ আহোঁ । অৱশ্যে ৯০ দশকত যিদৰে নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালত পঢ়ুৱৈৰ সমাগম হৈছিল, সেয়া এতিয়া কিছু হ'লেও হ্ৰাস পোৱা দেখা যায় । মোবাইল-ইণ্টাৰনেট নথকা সেই সময়ত কিতাপৰ সৈতে আছিল এক বেলেগ সম্পৰ্ক ।"
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ অনুভৱ
ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱসৰ দিনা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ ননীগোপাল মহন্তই কয়, "আজিকালি কোৱা হয় পুথিভঁৰাললৈ ল'ৰা-ছোৱালী নাযায়, কিন্তু তেওঁলোকক উপযুক্ত সুবিধা দিলে পুথিভঁৰালত গৈ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিব পাৰে । তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰিব পাৰে । গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ মাজতে আড্ডাও দিব পাৰে । পুথিভঁৰাল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অনুষ্ঠানৰ অংগ । আজিৰ দিনটোত এইসমূহ দিশ সুদৃঢ় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ ।"
নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ৱাহিদৰ সহযোগত সম্পাদনা কক্ষত আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন ৷