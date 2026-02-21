গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ বাসিন্দাই পাব নে ভূমিৰ অধিকাৰ : মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণাৰ প্ৰভাৱ কি ?
বিধানসভাৰ সদ্যসমাপ্ত লেখানুদান বাজেট অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাই কিয় আশ্বস্ত কৰা নাই পাহাৰৰ বাসিন্দাক ?
Published : February 21, 2026 at 8:28 PM IST
গুৱাহাটী : "এই সপ্তাহত আমি গুৱাহাটীৰ পাহাৰতো মাটি দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিম । প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১০ মাৰ্চৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ পাহাৰতো মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিম ।" এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । বিধানসভাৰ সদ্যসমাপ্ত লেখানুদান বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা বৃহস্পতিবাৰে সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলৰ বাবে মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কথা ভাষণত সদৰি কৰিছিল ।
মুখ্যমন্ত্রীৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে । অৱশ্যে এই ঘোষণাক লৈ গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকল সেই ধৰণে উৎফুল্লিত হোৱা নাই । কাৰণ এনে ঘোষণা প্ৰথমবাৰলৈ কৰা নাই । ইয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ চৰকাৰে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক মাটিৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।
আনকি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় সংখ্যক নিৰ্বাচনী সভাতেই পাহাৰৰ প্ৰসংগত ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল; কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল ।
লক্ষণীয় বিষয় যে নিৰ্বাচন আহিলে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ ভূমিৰ পট্টাৰ বিষয়টো চৰ্চালৈ আহে । যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰা ঘোষণাই পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰা নাই । অৱশ্যে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে ১০ মাৰ্চৰ সময় দিছে । তেনেস্থলত কি প্ৰক্ৰিয়া আৰু ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পাহাৰত বাস কৰা কোনখিনি লোকক ভূমিৰ পট্টা দিব সেয়া সময়েহে ক'ব।
ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীৰ ৰেহৰূপ :
উল্লেখ্য যে, ৰাজধানী মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ পৰা ১৯৭৩ চনত দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পাছত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰেহৰূপ সলনি হ'বলৈ ধৰিলে । বিগত পাঁচটা দশকত গুৱাহাটীৰ ৰূপ সলনি হ'ল । সেউজীয়া পাহাৰসমূহ জনঅৰণ্যত পৰিণত হ'ল । সৰু-বৰ ১৮ খন পাহাৰে আগুৰি থকা গুৱাহাটী মহানগৰী বৰ্তমান সময়ত কংক্ৰিটৰ নগৰীলৈ পৰ্যবসিত হৈছে ।
২০০২ চনৰ জৰীপ মতে, গুৱাহাটীৰ ১৮ খন পাহাৰত ৮৫ হাজাৰ পৰিয়ালে বাস কৰে । জনসংখ্যা হিচাপে এই সংখ্যা চাৰি লাখৰো অধিক হ'ব । আনহাতে বৰ্তমান সময়ত জৰীপ হোৱা নাই যদিও গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা পৰিয়ালৰ সংখ্যা লাখৰ ওপৰত হ'ব । পাহাৰত বাস কৰা এই লোসকলৰ অন্যতম সমস্যা হৈছে ভূমিৰ অধিকাৰ । ভূমিৰ পট্টা নথকা বাবে এই লোকসকলে সদায়ে উচ্ছেদৰ শংকাত থাকে ।
বসুন্ধৰাৰ যোগেদিও পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলে মাটিৰ পট্টা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । আনহাতে বসুন্ধৰা-৩ৰ গাইডলাইন অনুসৰি পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলে মাটিৰ পট্টা লাভ কৰাটো সম্ভৱ নহ'ল । ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ বহু ঠাইত উচ্ছেদৰ জাননী দিয়া হৈছে । কেৱল পাহাৰতে নহয় সমতল অঞ্চলতো জাননী দিয়া হৈছে । এফালে জাননী দিয়া হৈছে আৰু আনফালে পাহাৰৰ লোকক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে । দুটা পৰস্পৰ বিৰোধী স্থিতি । সন্মুখত নিৰ্বাচন থকাৰ বাবেই এনে ঘোষণা কৰা হৈছে বুলি বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ।
কি কয় বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু পাহাৰৰ বাসিন্দাই ?
নিৰ্বাচন আহিলেই গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলৰ সমস্যাৰ কথা চৰ্চালৈ আহে । বিশেষকৈ ভূমিৰ অধিকাৰৰ প্ৰসংগটো । বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস লোকসকলক ভূমিৰ অধিকাৰ অৰ্থাৎ মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্য়ক্ত কৰি কয়, "গুৱাহাটীৰ ১৮ খন পাহাৰত দীৰ্ঘদিনে বসবাস কৰি অহা হাজাৰ হাজাৰ খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল 'নিৰ্বাচনী জুমলা'। বিগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ আগৰ নিৰ্বাচন সমূহতো বিজেপি চৰকাৰে পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব বুলি কৈছিল । এইটো কেৱল নিৰ্বাচনী টোপ সেই কথা সকলোৰে বোধগম্য হৈছে । বসুন্ধৰাৰ তিনিটা পৰ্যায়ত পট্টাৰ বাবে আবেদন কৰা গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ লোকৰ আবেদন বিভিন্ন অজুহাতত বাতিল কৰা হ'ল । বসুন্ধৰা এতিয়া প্ৰতাৰণা ধৰালৈ পৰ্যবেসিত হ'ল ।"
বাৰম্বাৰ প্ৰতাৰণা সহ্য নকৰো :
তেওঁ পুনৰ কয়, "গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ লাখ লাখ লোকৰ আবেদন বাতিল কৰাৰ বিপৰীতে ভূ-মাফিয়াৰ মাটিৰ পট্টা হ'ল । ক্ষমতাত থকা ৰাজনীতিক সকলৰ নামে বেনামে থকা বহু ভূমি নামজাৰি কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বসুন্ধৰাৰ যোগেদি সুবিধা কৰি দিলে । সাধাৰণ মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ নহ'ল । এতিয়া নিৰ্বাচন আহিছে আৰু পাহাৰৰ ৮৫ হাজাৰ পৰিয়ালৰ ভোট লাগে । যাৰ বাবে এতিয়া পুনৰ মাটিৰ অধিকাৰৰ কথা কৈছে । এনেদৰে বাৰম্বাৰ প্ৰতাৰণা কৰাটো আমি সহ্য নকৰো । বিগত পাঁচ বছৰে বসুন্ধৰা কাৰ বাবে কৰা হ'ল । পুঁজিপতিক ৰাজ্যৰ বিশাল ভূমি গটাই দিয়া হ'ল । এয়া হৈছে চৰকাৰৰ চৰিত্র । এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত পুনৰ প্ৰতাৰণা কৰিব ওলাইছে ।"
পাঁচটা সমষ্টিত বিজেপি হাৰাটো নিশ্চিত :
আনহাতে ভূমি অধিকাৰ পাৰ্টীৰ সভাপতি প্ৰবীন জ্যোতি কলিতাই কয়, "চৰকাৰখনৰ পাঁচ বছৰৰ শেষৰখন বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ শেষৰ দিনা মুখ্যমন্ত্রীয়ে পাহাৰৰ মাটিৰ পট্টাৰ বিষয়টো কিয় ক'ব লগা হ'ল । ভয় খাইছে আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে কথাটো কৈছে । গুৱাহাটীৰ পাহাৰসমূহত বসবাস কৰা লোকসকলক ভূমিৰ পট্টা নিদিয়ে ।
তেওঁ কয়, গুাৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টিত বিজেপি হাৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে । পাহাৰৰ মানুহে ভোট নিদিব বুলি বাবে ভয় খাইছে । যাৰ বাবে পট্টাৰ কথা কৈছে । পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ সময়টো মুখ্যমন্ত্রীয়ে পাহাৰত থকা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব বুলি কৈছিল । মুখ্যমন্ত্রীৰ আসনত বহি তেওঁ ইমান মিছা কথা ক'ব পাৰে ।’’
কলিতাই কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীয়ে এতিয়া গম পাইছে যে গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ ১.৩০ লাখ পৰিয়ালে এইবাৰ ভুল নকৰে । বিজেপিক ভোট দিলে পাহাৰৰ মানুহখিনি উচ্ছেদ হ'ব । ইতিমধ্যে পাহাৰসমূহ পুঁজিপতিক দিয়াৰ বাবে ঠিক কৰি থৈছে। গুৱাহাটীৰ পাহাৰবোৰক লৈ ২০৪৫ৰ বাবে মাষ্টাৰ প্লেন বনোৱা হৈছে । উচ্ছেদ কৰাটো নিশ্চিত হৈছে । নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উচ্ছেদ কৰা নাই ।"
৯৮ শতাংশ আবেদন খাৰিজ কৰিছে :
তেওঁ লগতে কয়, "বসুন্ধৰা-৩ ত ৯৮ শতাংশ আবেদন খাৰিজ কৰা হৈছে। পাহাৰত মাটিৰ পট্টা নিদিয়াৰ ইতিমধ্যে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । পাহাৰৰ ন'নকেত মাটিৰ পট্টা নিদিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে । গুৱাহাটীৰ ৩৬৬ টা এলেকা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ বুলি কৈ বসুন্ধৰা-৩ ৰ সকলো আবেদন বাতিল কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্রীয়ে এতিয়া পুনৰ চতুৰালিৰে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ বাবে মাটিৰ পট্টা দিম বুলি মিছা কথা কৈছে । ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কথা প্ৰতিশ্ৰুতি । মুখ্যমন্ত্রীৰ কথাৰ যদি সত্যতা আছে তেন্তে পট্টা দি দেখাওক । পাহাৰৰ ৰাইজে এইবাৰ বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে গম পাইছে । যাৰ বাবে পট্টা দিয়াৰ কথা কৈছে । মাটি পট্টাৰ নিয়ম অতি জটিল কোনে কৰিছে । জানিবুজি মানুহক ঠগিব বিচাৰিছে । অনাঅসমীয়া লোকে বিজেপিক বচাব নোৱাৰে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে পাহাৰত বসবাস কৰাসকলক ঠগিব বিচাৰিছে :
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্রী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কয়, "নিৰ্বাচন সমাগত আৰু মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুনৰ গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক ঠগিব বিচাৰিছে। মুখ্যমন্ত্রীয়ে আগতেও বহুবাৰ এনে ঘোষণা কৰিছে। নিৰ্বাচন আহিলে পাহাৰৰ লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্রীৰ মনত পৰে; কিন্তু কথাবোৰ ৰাইজে পাহৰি যোৱা নাই । পাহাৰত থকা সকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিৰ্বাচনী ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । গতিকে এনে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিত পাহাৰৰ জনতা আশ্বস্ত নহয় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে ভয় খাইছে; কিন্তু এনেদৰে মিছা কথা কৈ ৰাইজক কিমান ঠগিব । নিশ্চয় ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব । বসুন্ধৰাত কি হ'ল আমি সকলোৱে জানো। কাৰ বাবে বসুন্ধৰা কৰা হ'ল ।"
আনহাতে গুৱাহাটীৰ কালাপাহাৰ, নৰকাসুৰ আৰু শান্তিপুৰ পাহাৰত বাস কৰা কেইবাজনো লোকক সাক্ষাৎ কৰাত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণাকলৈ আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই বুলি সদৰী কৰে । কালাপাহাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দা জগদীশ ৰাভাই কয়, "আমি ইয়াত বহু বছৰ ধৰি বাস কৰি আহিছো । আগতে সমতলত আছিলো; কিন্তু এতিয়া পাহাৰত থাকো । নিৰ্বাচন আহিলে পট্টা দিয়াৰ কথা চৰকাৰে কয়; কিন্তু নিৰ্বাচন যোৱাৰ পাছত কথাটো নোহোৱা হৈ পৰে । গতিকে এইটো আমাৰ বাবে নতুন কথা নহয় । বেছি আৰু কিনো ক'ম । কিবা ক'বলৈয়ো ভয় ।"
সেইদৰে পাহাৰত বাস কৰা এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ৰমেন অধিকাৰীয়ে কয়, "আমি আশাতেই বন্দী হৈ আছো । পট্টা দিলে ভাল কথা । বাৰে বাৰে পট্টা দিয়াৰ কথা কয় আৰু শুনি আমাৰ ভাল লাগে । এইবাৰ পুনৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে পাহাৰত পট্টা দিম বুলি কৈছে । শুনি ভাল লাগিছে । সময়ত দেখা যাব কি হয় ।"
বিধানসভাত পাহাৰত ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ প্ৰসংগ :
উল্লেখ্য যে, বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনটো গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাটিৰ পট্টাৰ বিষয়টো সদনত উত্থাপন হৈছিল । সেই সময়ত মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্রত আইনী বাধা থকাৰ কথা সদৰী কৰিছিল । বিধানসভাত মন্ত্রীয়ে দিয়া উত্তৰৰ পাছতে আশাহত হৈছে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকল ।
বছৰ বছৰ ধৰি মাটিৰ পট্টা লাভৰ আশাত বন্দি হৈ থকা পাহাৰৰ লক্ষাধিক পৰিয়াল শংকিত পুনৰ শংকিত হৈ পৰিছিল । নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰত্যেকবাতেই পাহাৰৰ লোসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয়; কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল মাত্র নিৰ্বাচন 'চমক' আছিল সেই কথা ৰাইজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে গুৱাহাটীৰ পাহাৰকে ধৰি ভৈয়ামৰ প্ৰায় ১.৩০ লাখৰো অধিক পৰিয়ালে বছৰ বছৰ ধৰি বাস কৰি অহাৰ পাছতো ভূমিৰ পট্টা লাভ কৰা নাই । বসুন্ধৰা ১.০, বসুন্ধৰা ২.০ আৰু বসুন্ধৰা ৩.০ৰ জৰিয়তেও পাহাৰবাসীয়ে পট্টা লাভ নকৰিলে । আনকি পাহাৰত বসবাস কৰি থকা অধিকাংশ লোকে বসুন্ধৰাত আবেদন কৰাৰে কোনো সুযোগ নাপালে ।
পাহাৰ অঞ্চলৰ যিসকল লোকে পট্টা বিচাৰি বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিল, সেই আবেদনবোৰ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই বাতিল কৰা হৈছিল । ইফালে, মহানগৰীৰ পাহাৰ অঞ্চলৰ বহু ভূমি এতিয়ালৈকে জৰীপেই হোৱা নাই । কোনো কোনো অঞ্চলত মণ্ডল গৈছে যদিও জোখ-মাফ নলোৱাকৈ কেৱল ফটো তুলিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে ।
চৰকাৰৰ পাহাৰবাসীক যে ভূমি পট্টা দিয়াৰ কোনো আগ্রহ নাই সেই কথা ইতিমধ্যে বহুবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে । এইবাৰ পুনৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ১০ মাৰ্চৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
সংৰক্ষিত আৰু ৰাজহ বিভাগৰ অন্তৰ্গত গুৱাহাটীৰ ১৮ খন পাহাৰ :
সংৰক্ষিত বনাঞ্চল
- গীতানগৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- শৰণীয়া হিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- উত্তৰ কালাপাহাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- ফটাশিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- জালুকবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- হেঙেৰাবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- গড়ভঙা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- আমচাং সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য
ৰাজহ বিভাগৰ পাহাৰ
- দক্ষিণ কালাপাহাৰ
- মঠঘৰীয়া পাহাৰ
- খাৰঘুলি পাহাৰ
- চুনচালি পাহাৰ
- দক্ষিণ গাঁও পাহাৰ
- কামাখ্যা পাহাৰ
- শান্তিপুৰ পাহাৰ
- নৰকাসুৰ পাহাৰ
- কইনাধৰা পাহাৰ
- সৰুমটৰীয়া পাহাৰ