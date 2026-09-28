বল এতিয়া চিজেপিৰ ক’ৰ্টত, জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে চলিব প্ৰতিবাদ: আশুতোষ ৰাংকা

বল এতিয়া চিজেপিৰ ক’ৰ্টত, জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে চলিব প্ৰতিবাদ: আশুতোষ ৰাংকা
গুৱাহাটীত চিজেপিৰ নেতা আৰু স্বেচ্ছাসেৱকক আটক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আশুতোষ ৰাংকাৰ ৷ আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যক আটক নহয়, অবৈধ আখ্যা ৷
Published : September 28, 2026 at 3:50 PM IST
গুৱাহাটী: পৰিকল্পিত আঞ্চলিক বৈঠকৰ পূর্বে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ কেইবাজনো নেতা আৰু স্বেচ্ছাসেৱকক গুৱাহাটীত আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰখা সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই সোমবাৰে অভিযোগ কৰে যে অসম আৰক্ষীৰ এই কার্যৰ লক্ষ্য হৈছে ‘গণ্ডাগিৰি’ আৰু সংগঠনটোক ভয় খুওৱা ৷ যিমানেই দমন কৰিব সিমানেই বিপ্লৱ বিয়পিব বুলিও ৰাংকাই দৃঢ়তাৰে কয় ৷
সংগঠনটোৰ আন স্বেচ্ছাসেৱকৰ সৈতে আশুতোষ ৰাংকাকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ৷ তেওঁ কয় যে সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেই প্ৰথমে অসমলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও, স্বেচ্ছাসেৱকসকলক এৰি দিয়াৰ পাছত তেওঁ এতিয়া বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)ৰ কচৰতক লৈ চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
#WATCH | Guwahati, Assam: On the CEC row, CJP National Spokesperson Ashutosh Ranka says, "... For 48 hours, the ball was in Gyanesh Kumar's court; now, the ball is in CJP's court. We will launch a nationwide protest starting October 2nd, and we will not back down until Gyanesh… pic.twitter.com/qYzae6Cctz— ANI (@ANI) September 28, 2026
‘‘অভিজিতৰ পৰিকল্পনা কালি আমাৰ আটকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আছিল । কিন্তু যিহেতু মোক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, অভিজিৎ অহা নাই । SIR আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ সন্দৰ্ভত ২ অক্টোবৰত পৰিকল্পিত প্ৰতিবাদৰ বাবে তেওঁ ব্যস্ত।’’ ৰাংকাই সাংবাদিকৰ আগত কয় ।
আৰক্ষীৰ এই কাৰ্যক আটক নহয়, অবৈধ কাৰ্য বুলি অভিযোগ কৰি ৰাংকাই কয় যে চিজেপিৰ সদস্যক কোনো বিষয় অৱগত নকৰাকৈয়ে ব্যক্তিগত বাসগৃহৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিল । ‘‘এইটো আটক নাছিল, এয়া সম্পূৰ্ণ অবৈধ আছিল ৷ কাৰণ তেওঁলোকে আমাক ব্যক্তিগত বাসগৃহৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিল । আমি এয়া আটক বুলি নকওঁ; আমি ইয়াক অপহৰণ বুলি কওঁ ।’’ ৰাংকাই কয় ৷
Himanta Biswa Sarma,— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
Cockroaches of Assam are just getting started! pic.twitter.com/VFFUfQOsSq
“যেতিয়া আমি আৰক্ষীক সুধিলোঁ যে আমাক কি ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ উত্তৰ আছিল, ‘ছাৰ, ওপৰৰ পৰা আদেশ আছে, গতিকে আমি আপোনাক আটক কৰিছোঁ ।’ তাৰ পিছতো যেতিয়া আমি তাত থকাৰ সময়ত অবিৰতভাৱে সুধিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক আন কোনো কাৰণ দিব পৰা নাছিল ।’’ ৰাংকাই অভিযোগ কৰে ।
অসম সচিবালয়ৰ সমীপত গুৱাহাটীত সংগঠনটোৰ প্ৰথমখন আঞ্চলিক স্বেচ্ছাসেৱক সভা আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে দেওবাৰে চিজেপি নেতাসকলক আটক কৰি ৰখা হৈছিল । ৰাংকা, অংকিত ভৰদ্বাজ, প্ৰেম আকাশকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু অসমৰ স্বেচ্ছাসেৱকক আৰক্ষী আটক কৰি নিশালৈকে আবদ্ধ কৰি ৰাখে । খবৰ অনুসৰি প্ৰায় ৩০ জনতকৈও চিজেপি কৰ্মীক আটক কৰা হৈছিল ।
The illegal detention by Assam Police has finally ended.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
We have asked Police to go and drop us from where we were picked up illegally in the first place 😎.
I will address the Press at Chaudhary Tila, Opp Secretariat, from where we were picked up.
Jai Ai Akom!
সংগঠনটোক ভয় খুৱাবলৈ এই কার্যসূচী লোৱা বুলি অভিযোগ কৰি ৰাংকাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সংগঠনটোক দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ প্রত্যক্ষ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ ‘‘চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ ওপৰত গুণ্ডাগিৰি কৰা । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক ভয় দেখুৱাব বিচাৰিছিল, কিন্তু ২০ জুলাইত অমিত শ্বাহে যি ভুল কৰিছিল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একে ভুলেই কৰিছে ৷ যিমানেই দমন কৰিব সিমানেই বিপ্লৱ বিয়পিব ।’’ ৰাংকাই কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এতিয়া অসম চিজেপিয়ে চাব যে অনাগত সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱক-যুৱতীৰ সমস্যা কেনেদৰে উত্থাপন কৰা হ’ব ।’’ ৰাংকাই কয় যে চিজেপিয়ে ছাত্ৰ আৰু যুৱক-যুৱতী-সম্পৰ্কীয় বিষয় বুলি অভিহিত কৰা বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অসমৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত নিজৰ কাম-কাজ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
Himanta is scared.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 27, 2026
People of Assam are waking up. pic.twitter.com/bp455d19HR
‘‘অসমত বহু সমস্যা আছে; ইয়াত স্থানীয় সমস্যা বহুত আছে । ইয়াৰ বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা অতি দুৰ্বল, বিশেষকৈ দুৰ্গম অঞ্চলত য’ত বেছিভাগ বিদ্যালয়ৰ নিজা অট্টালিকাও নাই ।’’ ৰাংকাই লগতে কয় ৷ ‘‘উন্নয়নৰ নামত এটা সম্পূৰ্ণ মুখাৱয়ব সৃষ্টি কৰা হৈছে, কিন্তু আমি বিচাৰো যে দেশখনে সেই উন্নয়নৰ বাস্তৱতা দেখিব ।’’ তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে ৷
তেওঁ কয় যে সংস্থাটোৱে বান, কাজিৰঙা আৰু অন্যান্য স্থানীয় উদ্বেগ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহো উত্থাপন কৰিব, লগতে উত্তৰ-পূবৰ অন্যান্য ৰাজ্য ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনাও কৰিব । ‘‘অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱকেন্দ্ৰিক বিষয়ৰ সৈতে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে, সেই সকলোবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত আমি আগন্তুক সময়ত কাম কৰিম । নিশ্চিতভাৱে আমি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ৰাজ্যলৈ যাম । আমি অতি ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ ৷’’ ৰাংকাই কয় ।
চিজেপিয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী সন্দৰ্ভত ৰাংকাই কয় যে সংগঠনটোৱে ২ অক্টোবৰৰ পৰা দেশজোৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিব । “৪৮ ঘণ্টা ধৰি বলটো জ্ঞানেশ কুমাৰৰ ক’ৰ্টত আছিল । এতিয়া বলটো চিজেপিৰ ক’ৰ্টত আছে । আমি ২ অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিম, আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালৈকে আমি পিছুৱাই নাযাওঁ ।’’ ৰাংকাই কয় ৷
১৩ কোটিৰো অধিক লোকক ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাংকাই অসমত সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্রক্রিয়াক লৈও প্রশ্ন উত্থাপন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: অসমত শক্তিশালী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ইতিহাস আছে: চিজেপিৰ নেতাই ক'লে