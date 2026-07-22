ETV Bharat / state

কঁঠাল খাবলৈ আহি কুঁৱাত পৰিল হাতী

চাৰি-পাঁচঘন্টা ধৰি চলোৱা অভিযানৰ অন্তত সুকলমে উদ্ধাৰ ।

Wild elephant trapped in a well rescued in Chapanala Nagaon
কঁঠাল খাবলৈ আহি কুঁৱাত আৱদ্ধ বনৰীয়া হাতী উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: পকা কঁঠাল খাবলৈ আহি এটা হাতী কুঁৱাত পৰিল । নিশা কঁঠাল খাবলৈ অহাৰ পিছতেই এটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা কেঁচা কুঁৱাত পৰি হাতীটোৱে বহু সময় উঠিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল । যিমানেই হাতীটোৱে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সিমানেই কুঁৱাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল ।

হাতীটো কুঁৱাত পৰি থকাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বিনোদ দুলু বৰা আগবাঢ়ি আহে । কুঁৱাত আবদ্ধ হৈ থকা এই বন্যহস্তীটোক চাৰি-পাঁচ ঘন্টা ধৰি চলোৱা অভিযানৰ অন্তত সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মঙলবাৰে নিশাৰ পৰাই নগাঁৱৰ চাপানলাৰ পুলিবাগানৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ কুঁৱাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ চটফটাই আছিল হাতীটোৱে ।

কঁঠাল খাবলৈ আহি কুঁৱাত আবদ্ধ বনৰীয়া হাতী উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

যুৱকজনে পুৱতি নিশা প্ৰায় তিনিমান বজাত এই খবৰ লাভ কৰিয়েই পুৱতিনিশাই বন বভাগৰ লোকক অৱগত কৰাত প্ৰথমে এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগে চেষ্টা চলায় । পৰৱৰ্তী সময়ত হাতীটোৰ আঘাত হ’ব পাৰে বুলি আশংকা কৰি কুঁৱাৰ চাৰিওফালে গাঁত খান্দি উদ্ধাৰৰ চেষ্টা আৰম্ভ কৰে । অৱশেষত পুৱা বন বিভাগৰ সহযোগত বনৰীয়া হাতীটোক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰ কৰা বনৰীয়া হাতীটোক বন বিভাগৰ সহযোগত বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিওৱা হয় । এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "পুৱতিনিশা তিনিমান বজাত বিনোদ দুলু বৰাই হাতীটো এটা কুঁৱাত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি আমাক জনায় । হাতীটো কুঁৱাত পৰি থকা নিৰীক্ষণ কৰি এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ।"

লগতে পঢ়ক:মাকুমত ওলাল ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম: অসমৰ ভূ-ঐতিহ্যৰ নতুন অধ্যায়

যোৰহাটত বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ, বানৰ সমান্তৰালকৈ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
নগাঁও
হাতী
WILD ELEPHANT RESCUED
ELEPHANT TRAPPED IN WELL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.