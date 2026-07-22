কঁঠাল খাবলৈ আহি কুঁৱাত পৰিল হাতী
চাৰি-পাঁচঘন্টা ধৰি চলোৱা অভিযানৰ অন্তত সুকলমে উদ্ধাৰ ।
Published : July 22, 2026 at 3:00 PM IST
নগাঁও: পকা কঁঠাল খাবলৈ আহি এটা হাতী কুঁৱাত পৰিল । নিশা কঁঠাল খাবলৈ অহাৰ পিছতেই এটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা কেঁচা কুঁৱাত পৰি হাতীটোৱে বহু সময় উঠিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল । যিমানেই হাতীটোৱে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সিমানেই কুঁৱাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল ।
হাতীটো কুঁৱাত পৰি থকাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বিনোদ দুলু বৰা আগবাঢ়ি আহে । কুঁৱাত আবদ্ধ হৈ থকা এই বন্যহস্তীটোক চাৰি-পাঁচ ঘন্টা ধৰি চলোৱা অভিযানৰ অন্তত সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মঙলবাৰে নিশাৰ পৰাই নগাঁৱৰ চাপানলাৰ পুলিবাগানৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰৰ কুঁৱাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ চটফটাই আছিল হাতীটোৱে ।
যুৱকজনে পুৱতি নিশা প্ৰায় তিনিমান বজাত এই খবৰ লাভ কৰিয়েই পুৱতিনিশাই বন বভাগৰ লোকক অৱগত কৰাত প্ৰথমে এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত হাতীটো উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগে চেষ্টা চলায় । পৰৱৰ্তী সময়ত হাতীটোৰ আঘাত হ’ব পাৰে বুলি আশংকা কৰি কুঁৱাৰ চাৰিওফালে গাঁত খান্দি উদ্ধাৰৰ চেষ্টা আৰম্ভ কৰে । অৱশেষত পুৱা বন বিভাগৰ সহযোগত বনৰীয়া হাতীটোক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰ কৰা বনৰীয়া হাতীটোক বন বিভাগৰ সহযোগত বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিওৱা হয় । এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে কয়, "পুৱতিনিশা তিনিমান বজাত বিনোদ দুলু বৰাই হাতীটো এটা কুঁৱাত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি আমাক জনায় । হাতীটো কুঁৱাত পৰি থকা নিৰীক্ষণ কৰি এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ।"
লগতে পঢ়ক:মাকুমত ওলাল ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম: অসমৰ ভূ-ঐতিহ্যৰ নতুন অধ্যায়
যোৰহাটত বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ, বানৰ সমান্তৰালকৈ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ