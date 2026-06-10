ETV Bharat / state

ৰাজপথৰ দাঁতিত বন্যহস্তীৰ বিচৰণত আতংকিত গঞা

খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল হাতী ।

wild elephant terror in Khetri
ক্ষেত্ৰীত ৰাজপথৰ দাঁতিত বন্যহস্তীৰ বিচৰণত আতংকিত গঞা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : ৰাজ্য়ত হাতী-মানুহৰ সংঘাতে লৈছে ভয়াবহ ৰূপ । অনিষ্ট কৰিছে কৃষিভূমিত, ভঁৰাল তহিলং কৰাত মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকে । বিভিন্ন ঠাইত এই সংঘাতে চূড়ান্ত ৰূপ লোৱাৰ সময়তে ক্ষেত্ৰীত ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী ।

দিনদুপৰতে ঘাইপথৰ একেবাৰে কাষতে এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতী ওলাই অহাত সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীটোৰ মুক্ত বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগে ।

ক্ষেত্ৰীত ৰাজপথৰ দাঁতিত বন্যহস্তীৰ বিচৰণত আতংকিত গঞা (ETV Bharat Assam)

ঘাইপথত হাহাকাৰ পৰিৱেশ :

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "হাতীটোৱে বহু সময় ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে অৱস্থান কৰি আছিল । ঘাইপথৰ ইমান কাষত বনৰীয়া হাতীটো দেখি একাংশ পথচাৰী আৰু চালকৰ মাজতো হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।"

wild elephant terror in Khetri
ক্ষেত্ৰীত ৰাজপথৰ দাঁতিত বন্যহস্তীৰ বিচৰণত আতংকিত গঞা (ETV Bharat Assam)

বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত হাতীটোৱে এনেদৰে ঘূৰি ফুৰা দেখি স্থানীয় গঞা ৰাইজ তীব্ৰ শংকিত হৈ পৰে । ঘৰ-দুৱাৰ বা খেতি-পথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰাৰ আশংকাত আতংকিত হৈ পৰে গাঁৱৰ লোকসকল ।

বন বিভাগৰ ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা :

পিছত স্থানীয় ৰাইজে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ততালিকে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে । খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । বন কৰ্মীসকলে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বহু চেষ্টা চলাই অৱশেষত বনৰীয়া হাতীটোক জনাঞ্চলৰ পৰা নিৰাপদে বনাঞ্চলৰ দিশে খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। বন বিভাগৰ এই তৎপৰতাৰ পিছতহে স্থানীয় ৰাইজে কিছু সকাহ লাভ কৰে ।

wild elephant terror in Khetri
ক্ষেত্ৰীত ৰাজপথৰ দাঁতিত বন্যহস্তীৰ বিচৰণত আতংকিত গঞা (ETV Bharat Assam)

সচেতন মহলৰ উদ্বেগ :

উল্লেখ্য যে,বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু খাদ্যৰ তীব্ৰ নাটনিৰ বাবেই সম্প্ৰতি বন্যহস্তীয়ে সঘনাই জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে । প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য বিনষ্ট হোৱাৰ বাবেই যে এইদৰে হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে, তাক লৈ সচেতন মহলে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ: ভুক্তভোগী ৰাইজে উজাগৰে পাৰ কৰিছে নিশা

অসম-মেঘালয়ৰ পাঁচ জিলাত হাতী-মানুহৰ সংঘাত প্ৰতিৰোধ হৈছে কেনেকৈ ?

মালিকহন্তা ৰামপ্ৰসাদৰ আক্ৰমণত এইবাৰ মাউতৰ মৃত্যু

TAGGED:

হাতী মানুহৰ সংঘাত
ইটিভি ভাৰত অসম
বনৰীয়া হাতী
বন বিভাগ
MAN ELEPHANT CONFLIC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.