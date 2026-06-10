ৰাজপথৰ দাঁতিত বন্যহস্তীৰ বিচৰণত আতংকিত গঞা
খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিল হাতী ।
Published : June 10, 2026 at 2:10 PM IST
সোণাপুৰ : ৰাজ্য়ত হাতী-মানুহৰ সংঘাতে লৈছে ভয়াবহ ৰূপ । অনিষ্ট কৰিছে কৃষিভূমিত, ভঁৰাল তহিলং কৰাত মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকে । বিভিন্ন ঠাইত এই সংঘাতে চূড়ান্ত ৰূপ লোৱাৰ সময়তে ক্ষেত্ৰীত ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী ।
দিনদুপৰতে ঘাইপথৰ একেবাৰে কাষতে এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতী ওলাই অহাত সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীটোৰ মুক্ত বিচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগে ।
ঘাইপথত হাহাকাৰ পৰিৱেশ :
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "হাতীটোৱে বহু সময় ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে অৱস্থান কৰি আছিল । ঘাইপথৰ ইমান কাষত বনৰীয়া হাতীটো দেখি একাংশ পথচাৰী আৰু চালকৰ মাজতো হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।"
বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত হাতীটোৱে এনেদৰে ঘূৰি ফুৰা দেখি স্থানীয় গঞা ৰাইজ তীব্ৰ শংকিত হৈ পৰে । ঘৰ-দুৱাৰ বা খেতি-পথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰাৰ আশংকাত আতংকিত হৈ পৰে গাঁৱৰ লোকসকল ।
বন বিভাগৰ ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা :
পিছত স্থানীয় ৰাইজে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ততালিকে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে । খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । বন কৰ্মীসকলে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বহু চেষ্টা চলাই অৱশেষত বনৰীয়া হাতীটোক জনাঞ্চলৰ পৰা নিৰাপদে বনাঞ্চলৰ দিশে খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। বন বিভাগৰ এই তৎপৰতাৰ পিছতহে স্থানীয় ৰাইজে কিছু সকাহ লাভ কৰে ।
সচেতন মহলৰ উদ্বেগ :
উল্লেখ্য যে,বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু খাদ্যৰ তীব্ৰ নাটনিৰ বাবেই সম্প্ৰতি বন্যহস্তীয়ে সঘনাই জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে । প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য বিনষ্ট হোৱাৰ বাবেই যে এইদৰে হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে, তাক লৈ সচেতন মহলে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ: ভুক্তভোগী ৰাইজে উজাগৰে পাৰ কৰিছে নিশা
অসম-মেঘালয়ৰ পাঁচ জিলাত হাতী-মানুহৰ সংঘাত প্ৰতিৰোধ হৈছে কেনেকৈ ?