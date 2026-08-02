ৰাতি হ’লেই ওলাই হাতী, হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ দিন কটাইছে ডিমৰীয়াৰ বহুলোকে

ৰাতি হ’লেই ওলাই হাতী, হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ দিন কটাইছে ডিমৰীয়াৰ বহুলোকে
খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ জাকে স্থানীয় ৰাইজৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে ।
Published : August 2, 2026 at 6:53 PM IST
সোণাপুৰ: কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ । খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ জাকে স্থানীয় ৰাইজৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে । উল্লেখ্য যে দুদিন পূৰ্বে ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মালিকুছি আৰু বেহাৰবাৰী, মিলনপুৰত পুৱতি নিশা বন্যহস্তীৰ জাকে তাণ্ডৱ চলাই তিনিটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লণ্ড-ভণ্ড কৰিছিল ।
এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই যোৱা নিশাও পুনৰ টোপাতলীৰ দিকচাকত একেই ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় । তথ্য অনুসৰি, দিকচাকৰ এটা পৰিয়ালে নিশা গভীৰ নিদ্ৰাত নিমগ্ন হৈ থকা অৱস্থাতে হঠাৎ এটা বন্যহস্তী বাসগৃহৰ কাষত উপস্থিত হয় । সৌভাগ্যক্ৰমে, পৰিয়ালটোৱে সময়মতে হাতীটোৰ উপস্থিতিৰ উমান পাই কথমপি ঘৰৰ পৰা ওলাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু ক্ৰোধিত বন্যহস্তীটোৱে ঘৰটোৰ বেৰ ভাঙি ভিতৰত থকা ধান-চাউল খাই সকলো বয়-বস্তু ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ।
বনাঞ্চলৰ পৰিসৰ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাই অহাৰ লগতে খাদ্যৰ অভাৱৰ বাবেই হাতীৰ জাকবোৰ জনাঞ্চললৈ নামি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে । ডিমৰীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থকা উপদ্ৰৱৰ ফলত অঞ্চলটোৰ সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰতি মুহূৰ্ততে ঘোৰ আতংকৰ মাজত দিন-ৰাতি পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । নিশা হ’লেই হাতীৰ আক্ৰমণৰ ভয়ত গাঁওবাসীয়ে বিনিদ্ৰ ৰজনী কাটাইছে ।
ইটোৰ পিছত সিটো পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু সম্পত্তি নিঃশেষ হৈ পৰা এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তাক লৈ এক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছে । ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা এই হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ আৰু জনসাধাৰণৰ ধন-জনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ বন বিভাগক অতি শীঘ্ৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ লগতে এটা স্থায়ী সমাধান উলিওৱাৰ বাবে ভুক্তভোগী ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: পথ-দলং একো নাই, তিনিডাল বাঁহৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ