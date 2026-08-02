ETV Bharat / state

ৰাতি হ’লেই ওলাই হাতী, হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ দিন কটাইছে ডিমৰীয়াৰ বহুলোকে

খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ জাকে স্থানীয় ৰাইজৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে ।

Wild Elephant menace
ডিমৰীয়া অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ । খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীৰ জাকে স্থানীয় ৰাইজৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে । উল্লেখ্য যে দুদিন পূৰ্বে ক্ষেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মালিকুছি আৰু বেহাৰবাৰী, মিলনপুৰত পুৱতি নিশা বন্যহস্তীৰ জাকে তাণ্ডৱ চলাই তিনিটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লণ্ড-ভণ্ড কৰিছিল ।

এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই যোৱা নিশাও পুনৰ টোপাতলীৰ দিকচাকত একেই ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় । তথ্য অনুসৰি, দিকচাকৰ এটা পৰিয়ালে নিশা গভীৰ নিদ্ৰাত নিমগ্ন হৈ থকা অৱস্থাতে হঠাৎ এটা বন্যহস্তী বাসগৃহৰ কাষত উপস্থিত হয় । সৌভাগ্যক্ৰমে, পৰিয়ালটোৱে সময়মতে হাতীটোৰ উপস্থিতিৰ উমান পাই কথমপি ঘৰৰ পৰা ওলাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু ক্ৰোধিত বন্যহস্তীটোৱে ঘৰটোৰ বেৰ ভাঙি ভিতৰত থকা ধান-চাউল খাই সকলো বয়-বস্তু ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ।

ডিমৰীয়া অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ (ETV Bharat Assam)

বনাঞ্চলৰ পৰিসৰ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাই অহাৰ লগতে খাদ্যৰ অভাৱৰ বাবেই হাতীৰ জাকবোৰ জনাঞ্চললৈ নামি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে । ডিমৰীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থকা উপদ্ৰৱৰ ফলত অঞ্চলটোৰ সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰতি মুহূৰ্ততে ঘোৰ আতংকৰ মাজত দিন-ৰাতি পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । নিশা হ’লেই হাতীৰ আক্ৰমণৰ ভয়ত গাঁওবাসীয়ে বিনিদ্ৰ ৰজনী কাটাইছে ।

ইটোৰ পিছত সিটো পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু সম্পত্তি নিঃশেষ হৈ পৰা এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তাক লৈ এক ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছে । ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা এই হাতী-মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ আৰু জনসাধাৰণৰ ধন-জনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ বন বিভাগক অতি শীঘ্ৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ লগতে এটা স্থায়ী সমাধান উলিওৱাৰ বাবে ভুক্তভোগী ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক: পথ-দলং একো নাই, তিনিডাল বাঁহৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ যাত্ৰা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ

TAGGED:

বন্যহস্তী
ডিমৰীয়া
বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ
HUMAN ELEPHANT CONFLICT
WILD ELEPHANT MENACE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.