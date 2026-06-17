ETV Bharat / state

হাতীৰ পৰা অজগৰলৈকে... ! দিছপুৰৰ সমীপতে আন্ধাৰ হ'লেই পেপুৱা লাগে ৰাইজ

ৰাজধানী দিছপুৰৰ পৰা গাতে লাগি থকা অঞ্চলৰেই এই অৱস্থা ৷ বন বিভাগে হাতী খেদাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাইজকহে ঘৰ এৰিবলৈ কয় ৷

Wild Elephant Menace
বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 4:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

দেৱেন বৰুৱা

সোণাপুৰ: বন্যহস্তীৰ আতংকত দিন পাৰ কৰিছে গুৱাহাটীৰ গাতে লাগি থকা এটা অঞ্চলৰ বাসিন্দাই ৷ দিনটো কোনোমতে পাৰ হয় যদিও নিশা নামি অহাৰ লগে লগেই বুকু কঁপি উঠে অচিন আশংকাত । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ হেলাগোগবাসীয়ে এতিয়া কটাবলগীয়া হৈছে বিনিদ্ৰ ৰজনী । বৰ্তমান বন্যপ্ৰাণীৰ ভয়ত একপ্ৰকাৰ পেপুৱা লাগিছে হেলাগোগ অঞ্চলৰ ৰাইজ । এফালে যদি প্ৰকাণ্ড অজগৰৰ ত্ৰাস, আনফালে আকৌ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৷ কিন্তু ইমানৰ পিছতো যেন সাৰ পোৱা নাই বন বিভাগ । যাৰ বাবে বন বিভাগৰ ভূমিকাক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় ভুক্তভোগী ৰাইজে ।

নিশা হ’লেই নামি আহে যমকাল

হাতী-অজগৰৰ ত্ৰাসত শংকিত ৰাইজ (ETV Bharat)

স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে, নিশা অন্ধকাৰ নামি অহাৰ লগে লগেই সমীপৱৰ্তী বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে বন্যহস্তীৰ দল । বিগত চাৰি নিশাত ধাৰাবাহিকভাৱে চাৰিটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি বন্যহস্তীয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰিছে অঞ্চলটোত । যোৱা নিশা এনেদৰে ওলাই অহা এটা বন্যহস্তীয়ে অঞ্চলটোৰ বুবুল বাৰিকা নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত তাণ্ডৱ চলায় ।

হাতীটোৱে বুবুল বাৰিকাৰ ঘৰৰ পকী দেৱাল ভাঙি লণ্ড-ভণ্ড কৰাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী আৰু খাদ্য-শস্য নষ্ট কৰে । লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি হেৰুৱাই এতিয়া মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটোৱে । ঘটনাৰ সময়ত ঘৰৰ ভিতৰত থকা পৰিয়ালটোৱে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এতিয়া তেওঁলোক চৰম আতংকত সময় কটাবলগীয়া হৈছে । বৰ্তমানেও বনৰীয়া হাতীটোৱে ওচৰতে অৱস্থান কৰি থকাত ৰাইজ প্ৰাণৰ আশংকাত ভুগিবলগীয়া হৈছে ।

Wild Elephant Menace
বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ (ETV Bharat)

বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ভুক্তভোগীৰ

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই সংবাদ মাধ্যমক কয়, ‘‘কালি ৰাতি হাতীটোৱে আহি আমাৰ ঘৰৰ বেৰ ভাঙে ৷ আমি শুই আছিলোঁ ৷ হাতীয়ে ঘৰ ভঙা গম পাই কোনোমতে ছোৱালীজনীক বিচনাৰ পৰা আঁতৰাই আনো ৷ তাৰ পাছত ফটকা ফুটাছিলোঁ যদিও হাতীটো আঁতৰি যোৱা নাছিল ৷ পিছত জোঁৰডাল জ্বলাই লোৱাত হাতীটোৱে ভয় খাই আঁতৰি যাবলৈ ধৰে যদিও খঙতে তামোল গছ এজোপা ভঙাত ঘৰৰ ওপৰতে পৰি ঘৰটো ভাঙে ৷ বন বিভাগৰ মানুহক খবৰ দিয়াত তেওঁলোক আহিল যদিও আমাকহে হাতী খেদিবলৈ কয় ৷’’

বনকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি মহিলাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ফৰেষ্টৰ মানুহক আমি হাতী খেদিবলৈ ক’লে আমাকহে ওলোটাই ইয়াত কিয় থাকিব লাগে বেলেগলৈ যাওক বুলি কয় ৷ এয়া আমাৰ ম্যাদী মাটি ৷ নিজৰ মাটি এৰি আমি বেলেগলৈ কিয় যাম ৷ চৰকাৰে তেওঁলোকক আমাক সুৰক্ষা দিবলৈ দৰমহা দিয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক সুৰক্ষা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এই ঠাই এৰিবলৈহে কয় ৷ চাৰিবিঘা মাটিত খেতি কৰোঁ, কিন্তু এবিঘা মাটিৰহে ধান পাওঁ, বাকী তিনিবিঘা মাটিৰ ধান হাতীয়ে নষ্ট কৰে ৷ আমি আমাৰ নিজৰ মাটি এৰি ক’লৈ যাম, বন বিভাগে আমাক মৰিবলৈ এৰি দিছে ৷’’

Wild Elephant Menace
বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে বাসগৃহ (ETV Bharat)

অজগৰৰ আতংক অঞ্চলটোত

বন্যহস্তীৰ সমান্তৰালভাৱে হেলাগোগ অঞ্চলত এতিয়া অন্য এক ত্ৰাসৰ নাম হৈ পৰিছে অজগৰ । বিগত কিছু দিনৰ পৰা অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি থকা এটা বৃহৎ আকৃতিৰ অজগৰে গাঁৱৰ লোকসকলৰ পোহনীয়া ছাগলী, হাঁহ-কুকুৰা ভক্ষণ কৰি আহিছে । ইয়াৰ ফলত শ'লঠেকত পৰিছে দৰিদ্ৰ পশুপালকসকল ৷ তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ সম্বল এই পোহনীয়া জীৱ-জন্তুবোৰ । কিন্তু হাতী আৰু অজগৰৰ আতংকত এতিয়া দিনৰ পোহৰতো চোতাললৈ ওলাই আহিবলৈ ভয় কৰা অৱস্থা হৈছে কণ কণ শিশুসকলৰ ।’’

চৰকাৰক ক্ষতিপূৰণ দাবী ভুক্তভোগীৰ

বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত মহিলাগৰাাকীয়ে কয়, ‘‘আমি একেবাৰে সুৰক্ষিত নহয় । বিগত ৪ দিনত ৪ টাকৈ ঘৰ ভাঙিলে হাতীয়ে । যোৱা নিশা গোটেই ঘৰখন ভাঙি শেষ কৰি দিলে, আনফালে অজগৰে আমাৰ পোহনীয়া ছাগলীবোৰ খাই শেষ কৰিলে । আমি বন বিভাগক বাৰে বাৰে অৱগত কৰো, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে । আমাক অতি সোনকালে নিৰাপত্তা আৰু ক্ষতিপূৰণ লাগে ।’’

হেলাগোগ অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্যপ্ৰাণীৰ উপদ্ৰৱ চলি আহিছে । স্থানীয় ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত বহুবাৰ বন বিভাগক লিখিত আৰু মৌখিকভাৱে অৱগত কৰি আহিছে যদিও আজিলৈকে বিভাগে কোনো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । বন বিভাগৰ এই নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাক লৈ এতিয়া ক্ষোভত ফাঁটি পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । প্ৰতিমুহূৰ্ততে প্ৰাণৰ আশংকাত ভুগি থকা হেলাগোগবাসীয়ে এতিয়া প্ৰশাসন তথা বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ কৰ্তৃপক্ষক এই ক্ষেত্ৰত জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু সৰ্বস্ব হেৰুওৱা পৰিয়ালকেইটাক উচিত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ সজোৰে দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক: তিনি বছৰত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়-বাঘ চিকাৰৰ ঘটনা শূন্য

TAGGED:

বন্যবস্তী
অজগৰ
বন্যপ্ৰাণী
কামৰূপ ক্ষেত্ৰী
WILD ELEPHANT MENACE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.