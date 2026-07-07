ডুমডুমাত বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ
আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলৰ সমীপত বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷ ঘটনাস্থলীত বনবিভাগৰ লোক উপস্থিত ৷
Published : July 7, 2026 at 4:23 PM IST
তিনিচুকীয়া: মঙলবাৰে ডুমডুমা বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত দুৱাৰমৰা অঞ্চলত উদ্ধাৰ হয় এটা মৃত বন্যহস্তী ৷ ঘটনা অনুসৰি, মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলৰ সমীপত বন্যহস্তীটোৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে ৷ লগে লগে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে । ৰাইজৰ পৰা খবৰ পোৱাৰ পাছতে বন বিভাগৰ বিষয়া আৰু পশু চিকিৎসকৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ বৰ্তমানো হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে কয়, "খাদ্যৰ সন্ধানত আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীটো বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি মৃত্যু হৈছে ৷ পুখুৰীৰ পাৰত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অবৈধভাবে সংযোগ কৰি থোৱা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগিছে বন্যহস্তীটো ৷ হাতীটোৰ মৃ্ত্যু হোৱা বুলি গম পোৱাৰ পাছতে পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদ্যুতৰ তাঁৰ লৈ গৈছে ৷ মৃত হাতীটোৰ শুৰ জ্বলি যোৱাৰ দাগ স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে ৷"
ইফালে ৰাইজৰ অভিযোগক বৰ্তমানো নিশ্চিত কৰা নাই বন বিভাগে ৷ এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ বিষয়াই কয়, "খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ কি কাৰণে মৰিছে সেয়া বৰ্তমানো নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ মৰোণত্তৰ প্ৰতিবেদনতহে পোহৰলৈ আহিব কি কাৰণে হতীটোৰ মৃত্যু হৈছে ৷"
উল্লেখযোগ্য যে, অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি হাতী-মানুহ সংঘাত চলি আহিছে । বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা খেতিপথাৰ আৰু বাসগৃহ ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে অঞ্চলটোৰ কিছুসংখ্যক লোকে অবৈধভাৱে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগ কৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাতীৰ চলাচল কৰা কৰিডৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : নগাঁৱৰ পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিৰলৈ জাক জাক অতিথিৰ আগমন, ভক্তৰ মাজত আনন্দ